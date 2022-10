Le suspect du meurtre de Stephen Lawrence, Jamie Acourt, sera libéré de prison dans quelques semaines malgré le fait qu’il n’a pas remboursé 3 millions de livres sterling en espèces

Un SUSPECT dans l’affaire du meurtre de Stephen Lawrence sera libéré de prison dans quelques semaines seulement après avoir été reconnu coupable d’un complot de drogue de 3 millions de livres sterling.

Jamie Acourt, 46 ans, n’a remboursé aucune des 90 000 £ qu’il a tirées de ce crime, mais sera libéré le 3 novembre après avoir purgé la moitié de sa peine de neuf ans.

Jamie Acourt, 46 ans, a été condamné à neuf ans en 2018 Crédit : PA : Association de la presse

Il est l’un des cinq arrêtés pour le meurtre raciste de Stephen Lawrence en 1993 Crédit : PA : Association de la presse

Acourt, qui est également suspect dans l’enquête sur le meurtre raciste de Stephen Lawrence, a passé plus de deux ans en cavale en Espagne sous le nom de Simon Alfonzo avant d’être traduit en justice.

Il a été poursuivi en 2018 pour son rôle dans un complot de drogue qui a vu 3 millions de livres sterling de résine de cannabis transférées de Londres à South Shields, Tyne et Weir.

Son frère Neil a également été reconnu coupable et condamné à six ans de prison.

Jamie Acourt a été condamné en janvier dernier à rembourser les 90 000 £ de gains mal acquis qu’il a réalisés grâce au stratagème ou risquer d’avoir une autre année ajoutée à sa peine.

Il a déclaré au City of London Magistrates ‘Court: “Je suis plus que disposé à payer, mais évidemment avec le coût de la vie et tout le reste, je ne peux gagner que ce que je peux gagner et je ne peux payer que ce que je peux payer.”

Il a ajouté que sa famille “n’a pas encore les fonds” pour payer la dette et le fera dès que possible.

Le juge de district Neeta Minhas a convenu qu’il devrait être libéré du prion, mais lui a ordonné de payer 500 £ par mois ou de faire face à la réactivation de sa peine.

Le juge Minhas a ajouté que l’offre du suspect du meurtre de 50 ou 100 £ par mois ne couvrirait même pas les 20 £ d’intérêts par jour sur la dette.

Elle a déclaré: “Vous gagnerez un salaire décent. Ce n’est pas le salaire minimum.

“Si vous choisissez de quitter le pays et de ne pas payer, un mandat d’arrêt sera émis contre vous et vous purgerez cette peine à votre retour dans le pays.”

Acourt était l’un des cinq hommes, dont son frère, arrêtés pour le meurtre de Stephen, 18 ans, après que l’adolescent a été poignardé à mort lors d’une attaque à motivation raciale à Eltham, dans le sud de Londres, alors qu’il attendait un bus.

En 2012, près de deux décennies après le meurtre de 1993, deux des cinq suspects ont été poursuivis pour la mort de Stephen.

Gary Dobson et David Norris ont été reconnus coupables de meurtre et condamnés à perpétuité.

Norris a récemment été renvoyé à la police pour avoir prétendument pris des selfies dans sa cellule du HMP Dartmoor et les avoir envoyés à des amis.

Le cinquième suspect dans l’affaire Lawrence, Luke Knight, est resté libre.