Le suspect du meurtre de l’Idaho avait été un étudiant de l’esprit criminel

Le camarade de classe a rappelé un cas dans lequel M. Kohberger a commencé à expliquer un concept de criminologie quelque peu élémentaire à un collègue titulaire d’un doctorat. étudiant, qui l’a ensuite accusé de “mansplaining”. Un va-et-vient passionné s’ensuivit et le doctorat. L’étudiante a finalement quitté la salle de classe en trombe, laissant derrière elle son ordinateur portable et son café, a-t-il déclaré.

M. Kohberger était également assistant d’enseignement dans une classe de droit pénal au cours du semestre d’automne, a déclaré Hayden Stinchfield, 20 ans, l’un des étudiants de cette classe. Il a dit que M. Kohberger baissait souvent les yeux lorsqu’il parlait devant les élèves, ne regardant pas directement la classe, donnant l’impression qu’il était mal à l’aise.

Les étudiants ont déclaré que M. Kohberger avait une bonne compréhension du sujet, mais qu’il était un évaluateur sévère, faisant des critiques approfondies des devoirs, puis défendant les notes les plus basses lorsque les étudiants se plaignaient en groupe. Plus tard dans l’automne, à peu près au moment des meurtres, M. Stinchfield a déclaré que M. Kohberger semblait commencer à donner de meilleures notes, et les devoirs qui avaient autrefois ses commentaires griffonnés dans chaque paragraphe ont commencé à revenir propres.

“À un certain moment, il a cessé de laisser toutes les notes”, a-t-il déclaré.

À l’époque, une équipe grandissante d’enquêteurs d’agences locales et étatiques, ainsi que plus de 60 agents du FBI, étaient descendus à Moscou. Les enquêteurs médico-légaux ont fouillé la maison à la recherche de preuves matérielles, y compris de l’ADN, et ont cherché en vain une arme du crime.

Les responsables ont plaidé pour des conseils et des vidéos, tandis que des milliers de détectives Internet à travers le pays ont suggéré un éventail de personnes comme coupable probable: un ancien petit ami de l’une des victimes, un homme qui était avec deux des victimes lorsqu’elles ont pris un repas d’un camion de nourriture, deux colocataires qui étaient dans la maison lorsque les meurtres ont eu lieu mais qui ont apparemment dormi à travers eux.

Aucun des groupes de discussion en ligne n’a identifié M. Kohberger. On ne sait pas comment ni s’il connaissait les victimes.

La police avait tenté d’étouffer les rumeurs en excluant plusieurs personnes comme suspects, même si les accusations volaient si vite qu’il semblait parfois qu’elles ne pouvaient pas le faire assez rapidement. Ils ont caché presque tous les détails de l’enquête, suscitant des frustrations et incitant certaines personnes, dont certains proches des victimes, à se demander publiquement si la police était à la hauteur de la tâche.