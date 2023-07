Le suspect du meurtre de Larry Nassar a déclaré que l’ex-médecin avait fait une remarque obscène en regardant Wimbledon, selon une source de l’AP

WASHINGTON (AP) – Un prisonnier soupçonné d’avoir poignardé Larry Nassar dans un pénitencier fédéral de Floride a déclaré que l’ancien médecin du sport en disgrâce avait provoqué l’attaque en faisant un commentaire obscène alors qu’ils regardaient un match de tennis de Wimbledon à la télévision, a déclaré une personne proche du dossier. The Associated Press.

Le détenu, identifié comme Shane McMillan, avait déjà été reconnu coupable d’avoir agressé un agent correctionnel dans un pénitencier fédéral de Louisiane en 2006 et d’avoir tenté de poignarder à mort un autre détenu à la prison fédérale Supermax de Florence, Colorado en 2011, selon les archives judiciaires.

McMillan a attaqué Nassar dans sa cellule dimanche avec une arme de fortune, le poignardant à plusieurs reprises dans le cou, la poitrine et le dos avant que quatre autres détenus ne se précipitent et ne le retirent de Nassar, selon la personne proche du dossier.

Les agents correctionnels affectés à l’unité du pénitencier américain Coleman ont répondu à la cellule de Nassar et ont exécuté ce que les responsables ont qualifié de mesures de sauvetage. Il a été transporté à l’hôpital, où il est resté mercredi dans un état stable avec des blessures, notamment un poumon effondré.

Les portes des cellules de la plupart des unités pénitentiaires fédérales sont généralement ouvertes pendant la journée, ce qui permet aux détenus de se déplacer librement dans l’établissement. Parce que Nassar a été attaqué dans sa cellule, l’incident n’a pas été capturé par des caméras de surveillance qui ne pointent que sur les zones communes et les couloirs.

McMillan, 49 ans, a déclaré aux employés de la prison qu’il avait attaqué Nassar après que l’ex-médecin de l’équipe de gymnastique américaine sexuellement abusif ait fait un commentaire sur le fait de vouloir voir des filles jouer dans le match féminin de Wimbledon, a déclaré la personne.

La personne n’était pas autorisée à discuter publiquement des détails de l’attaque ou de l’enquête en cours et l’a fait sous couvert d’anonymat.

Des messages demandant des commentaires ont été laissés aux avocats qui ont représenté McMillan dans ses affaires passées.

L’attaque de dimanche était la deuxième fois que Nassar était agressé en détention fédérale. Il purge des décennies de prison pour avoir abusé sexuellement d’athlètes, y compris des stars de la gymnastique universitaire et olympique, et pour avoir possédé des images explicites d’enfants.

L’attaque a mis en évidence des problèmes persistants au Bureau fédéral des prisons, notamment la violence, le manque de personnel et l’incapacité de protéger même ses prisonniers les plus en vue.

Le Bureau des prisons insiste sur le fait qu’il y avait suffisamment de personnel dans la prison où Nassar a été poignardé, bien que des documents obtenus par l’AP montrent qu’un tiers des postes d’agents correctionnels restent vacants à la prison.

Dans un communiqué mercredi, l’agence a déclaré qu’il était « impératif que nous augmentions nos effectifs » et a déclaré qu’elle recrutait des officiers et utilisait des incitations financières pour essayer de retenir les travailleurs. Les responsables ont déclaré qu’ils travaillaient également toujours pour « s’attaquer au problème de la violence dans nos installations » et avaient amélioré leurs procédures de sécurité, mais ne fourniraient pas de détails.

« Le BOP prend au sérieux notre devoir de protéger les personnes confiées à notre garde, ainsi que de maintenir la sécurité du personnel correctionnel et de la communauté », a déclaré le porte-parole de l’agence, Scott Taylor.

«Nous mettons tout en œuvre pour assurer la sécurité physique des personnes confinées dans nos installations grâce à un environnement contrôlé, sûr et humain», a déclaré Taylor. « Alors que nous continuons à sortir d’une pandémie qui dure depuis des années, il reste encore des défis à relever et des opportunités pour améliorer notre agence, protéger la vie de ceux qui travaillent pour nous et assurer le bien-être de ceux qui sont confiés à notre garde. »

La journaliste d’Associated Press, Alanna Durkin Richer, a contribué à ce rapport.

L’Associated Press reçoit le soutien de la Public Welfare Foundation pour ses reportages axés sur la justice pénale. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

