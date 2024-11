Le suspect du meurtre de Curt Gowdy condamné à huit à 12 ans de prison

CHEYENNE — Un homme de la région a été condamné mardi à une peine de huit à 12 ans de prison après avoir plaidé coupable à une accusation modifiée d’homicide involontaire en juillet.

Russell Perry et son épouse, Gizzelle Kellum, ont rencontré Stacey « Jason » Mullen le 19 août 2023. Mullen était fortement ivre, face contre terre dans l’herbe, selon les transcriptions du tribunal.

Le couple connaissait Mullen grâce à ses précédentes expériences de consommation d’alcool et l’a aidé à monter dans le camion de Perry. Le groupe s’est ensuite rendu dans la zone du parc d’État Curt Gowdy, à l’ouest de Cheyenne.

Mullen et Perry se sont finalement battus, au cours desquels Mullen a reçu des coups de poing qui l’ont fait s’évanouir. Perry et Kellum ont chargé Mullen dans le plateau de leur camion.

À un moment donné, Mullen est tombé du plateau du camion ou est parti de son propre gré, selon Perry. Mullen a été retrouvé inconscient le lendemain avec des blessures qui auraient entraîné sa mort.

En raison de l’impact direct des actions de Perry sur le décès de Mullen, il a été initialement accusé d’homicide volontaire, une accusation qui a ensuite été modifiée en homicide involontaire dans le cadre d’un accord de plaidoyer.

L’accusation était passible d’une peine maximale de 20 ans de prison et/ou d’une amende de 10 000 $. La juge Catherine Rogers a accepté le plaidoyer et a prononcé une peine de huit à 12 ans de prison, conformément aux termes de l’accord de plaidoyer.

La mort de Mullen

Mullen a été retrouvé inconscient au parc d’État Curt Gowdy le 20 août 2023. Les parcs d’État du Wyoming ont impliqué le bureau du shérif du comté de Laramie dans l’enquête en raison de la nature des blessures de Mullen et des causes potentielles du décès.

Mullen a souffert de ce que le Dr Jason Greer du centre médical régional de Cheyenne a appelé « l’une des pires hémorragies cérébrales » qu’il ait jamais vues, selon l’affidavit de cause probable. En raison de ces blessures, Mullen a été transporté par avion au centre médical suédois d’Englewood, au Colorado.

Mullen est décédé le 28 août 2023, après avoir été retiré du système de réanimation. Il a subi des fractures au sternum et aux côtes, ainsi qu’une hémorragie cérébrale, qui ont entraîné de multiples hémorragies.

Au cours de l’enquête, Kellum et Perry ont affirmé avoir vu Mullen pour la dernière fois vers 19 heures le 19 août 2023, après l’avoir déposé près du passage souterrain d’Ames Avenue à Cheyenne. Plus tard, Kellum a avoué qu’ils avaient conduit Mullen au parc après une nuit de beuverie, au cours de laquelle Perry et Mullen se sont battus.

Le changement de récit de Kellum et le fait que Perry ait admis à la police qu’il l’avait « malmené » ont contribué à étayer les accusations de complicité après coup pour Kellum et d’homicide involontaire pour Perry.

Kellum a plaidé « sans contestation », ce qui équivaut à un plaidoyer de culpabilité, le 1er juillet, et elle a été condamnée à 180 jours de prison, avec un crédit pour 175 jours déjà purgés.

La mort de Mullen a été classée comme un homicide en raison d’un traumatisme contondant ayant entraîné de multiples hémorragies.

Perry a déclaré lors de son audience de détermination de la peine qu’il ne croyait pas avoir causé les fractures. Cependant, il a reconnu que ses actes avaient entraîné la mort de Mullen et qu’il aurait dû l’emmener à l’hôpital.