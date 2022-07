Le suspect du meurtre de Bobby East, Trent Millsap, est abattu lors d’un raid de la police SWAT après que le conducteur de Nascar a été poignardé à une station-service

L’homme soupçonné d’avoir poignardé à mort le pilote de Nascar Bobby East dans une station-service aurait été tué lors d’un raid de la police SWAT

La police a déclaré à TMZ qu’une équipe SWAT est entrée dans un appartement où Trent Millsap, 27 ans, se trouvait avec un mandat vendredi.

Trent Millsap, sur la photo, était le suspect du meurtre de Bobby East, mais est maintenant mort après avoir été abattu par la police lors d’un raid SWAT

Bobby East, photographié, a été poignardé à mort par Trent Millsap dans une station-service en Californie Crédit : Rusty Jarrett/Getty Images

Millsap a été abattu lors d’une fusillade impliquant un officier lors du raid, alors que les autorités tentaient de l’arrêter, a rapporté TMZ.

Le procureur du comté d’Orange enquête sur l’incident survenu deux jours après le meurtre de Bobby East.

East, triple champion national de l’USAC, est décédé à 37 ans, après que Millsap l’aurait poignardé dans une station-service en Californie.

East a été poignardé à la poitrine dans une station-service 76 à Westminster à 17 h 51 mercredi.

Un communiqué du département de police de Westminster (WOPD) a déclaré: “La victime a été retrouvée au sol souffrant d’une grave blessure par arme blanche à la poitrine.

“Les agents ont tenté de sauver des vies jusqu’à ce que les ambulanciers paramédicaux de l’OCFA arrivent et transportent la victime dans un centre de traumatologie local, où la victime a succombé à sa blessure.”

Qui était Bobby East ?

East est un natif de Californie qui a couru professionnellement en NASCAR, USAC et ARCA.

Il a commencé sa carrière de pilote à l’âge de neuf ans dans les quarts midgets.

À 16 ans, East est devenu le plus jeune pilote à remporter une course nationale – l’Illiana Motor Speedway dans l’Indiana.

Après avoir remporté plus de 20 événements nationaux de l’USAC, East a fait ses débuts dans la série NASCAR Busch en 2005 au Memphis Motorsports Park, où il a pris la 17e place.

En 2007, il a couru un Food 300 à la série NASCAR Xfinity à Homestead-Miami, qui serait sa dernière course.

Les hommages de Bobby

Rendant hommage au décès de Bobby East, le US Auto Club (USAC) a déclaré dans un communiqué :

“Bobby East, l’un des pilotes les plus prolifiques de son époque et trois fois champion national de l’USAC en USAC Silver Crown et Midgets, est décédé dans la nuit du 13 juillet 2022, dans le sud de la Californie.”

“Né à Torrance, en Californie, mais ayant élu domicile tout au long de sa carrière de pilote à Brownsburg, dans l’Indiana, East a remporté 56 victoires en carrière sanctionnées par l’USAC, dont 48 dans des divisions nationales.”

Responsable des communications chez ARCA, Charles Krall a déclaré :

“J’ai les meilleurs souvenirs de travail avec Bobby East.”

“Dans une voiture à roues ouvertes, il n’y avait personne de mieux. Je suis désolé d’apprendre la nouvelle aujourd’hui.”

“Mon amour et mes pensées vont à ses parents Bob et Janice, et à toute la famille East. Course en paix Bobby.”