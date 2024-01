Le suspect du meurtre de 8 personnes à l’extérieur de Chicago était lié à la plupart des victimes, selon la police

CHICAGO (AP) — Un homme soupçonné d’avoir tiré et tué huit personnes dans la banlieue de Chicago ce week-end était lié à la plupart des victimes, ont annoncé mardi les autorités, un jour après que l’homme de 23 ans s’est tué par balle lors d’une confrontation avec les forces de l’ordre à Texas.

Les autorités de l’Illinois ont fourni mardi une chronologie plus claire des fusillades, affirmant qu’elles pensaient que les huit personnes tuées et une neuvième personne blessée avaient été abattues dimanche et que Romeo Nance avait fui la zone dans la soirée. Mais ils ont déclaré aux journalistes qu’il n’y avait pour l’instant aucune preuve du mobile de ces meurtres.

“Nous ne pouvons pas entrer dans sa tête”, a déclaré le chef de la police de Joliet, Bill Evans, aux journalistes. “Nous n’avons tout simplement aucune idée de la raison pour laquelle il a fait ce qu’il a fait.”

Les enquêteurs pensent que Nance a d’abord abattu sept personnes au domicile de deux proches dans la ville de Joliet dimanche, puis a tiré au hasard sur deux hommes – l’un à l’extérieur d’un immeuble et l’autre dans une rue résidentielle, ont déclaré mardi les responsables du comté de Joliet et de Will.

La police a déclaré qu’elle n’avait pas encore déterminé les relations exactes des victimes avec Nance.

Le coroner du comté de Will a identifié mardi les victimes trouvées dans les maisons de Joliet : Christine Esters, 38 ans, Tamaeka Nance, 47 ans, William Esters II, 35 ans, Joshua Nance, 31 ans et 20 ans. Alexandria Nance, 1 an. Les noms de deux adolescentes, âgées de 14 et 16 ans, n’ont pas été divulgués.

Les autorités avaient précédemment identifié l’homme tué à l’extérieur de l’immeuble comme étant Toyosi Bakare, un homme de 28 ans originaire du Nigeria qui vivait aux États-Unis depuis environ trois ans.

Nance s’est suicidé lundi soir après que les US Marshals l’aient localisé près de Natalia, au Texas, à environ 30 miles (48 kilomètres) au sud-ouest de San Antonio et à plus de 1 000 miles (1 690 kilomètres) de Joliet, ont indiqué les autorités. Il n’avait aucun lien connu avec le Texas, ont confirmé mardi les autorités de l’Illinois.

La mort de Nance a été annoncée quelques heures après que les autorités de l’Illinois ont utilisé les médias sociaux et une conférence de presse pour partager les premiers détails des meurtres.

Comté de Medina, Texas, le shérif Randy Brown a déclaré que son bureau avait reçu un appel lundi concernant une personne soupçonnée d’avoir participé aux meurtres dans la région de Chicago se dirigeant vers le comté sur l’Interstate 35. Brown a déclaré qu’il pensait que le suspect tentait d’atteindre le Mexique.

“Il semble qu’ils (les suspects criminels) se dirigent tous vers le Mexique”, qui se trouve à environ 120 miles (193 kilomètres) au sud de Natalia, le long de l’Interstate 35, a déclaré Brown mardi.

La correspondante de l’AP, Donna Warder, rapporte.

Des agents de plusieurs agences ont confronté Nance, a déclaré Brown.

Les Texas Rangers enquêtent sur la mort de Nance et pensent qu’il s’est suicidé, a déclaré le lieutenant Jason Reyes, porte-parole du ministère de la Sécurité publique du Texas, dont font partie les Rangers.

Reyes a déclaré qu’il ne pouvait fournir aucune autre information sur les circonstances de la mort de Nance ou sur sa confrontation avec les forces de l’ordre, affirmant que son agence n’avait été sollicitée que pour enquêter après coup. Les Rangers enquêtent régulièrement sur les décès impliquant les forces de l’ordre au Texas.

Les fusillades dans l’Illinois représentent la quatrième tuerie de masse aux États-Unis cette année, selon une base de données maintenu par The Associated Press et USA Today en partenariat avec la Northeastern University. Le troisième s’est produit dimanche dans une autre banlieue de la région de Chicago, Tinley Park, où la police a inculpé un homme pour avoir tué sa femme et ses trois filles adultes.

La base de données définit un massacre comme une attaque au cours de laquelle quatre personnes ou plus sont mortes, sans compter l’auteur, sur une période de 24 heures.

Les victimes ont été retrouvées dimanche et lundi dans trois maisons distinctes, ont déclaré les autorités aux journalistes lors d’une conférence de presse lundi soir.

La police a été informée pour la première fois qu’un homme avait été retrouvé apparemment blessé par balle dimanche devant des appartements dans le comté de Will et déclaré mort dans un hôpital, identifié plus tard comme étant Bakare. Peu de temps après, ils ont appris qu’un homme avait reçu une balle dans la jambe devant une maison voisine.

Curtis Ellis a déclaré qu’il habitait à côté de l’homme blessé dans cette fusillade et l’a capturé sur une caméra de surveillance pointée vers leur rue.

Les images montrent le conducteur d’une voiture rouge parlant brièvement au voisin d’Ellis, conduisant jusqu’au bout du pâté de maisons avant de faire demi-tour, puis de s’arrêter et de tirer neuf fois. Ellis a déclaré qu’il regardait les Lions de Détroit affronter les Buccaneers de Tampa Bay lors d’un match éliminatoire de la NFL lorsqu’il a entendu les coups de feu, a vu son voisin blessé à l’extérieur et a appelé la police.

“Cela aurait pu être moi ou ma femme dans la cour avant, ce qui est effrayant”, a déclaré Ellis, 56 ans. “Vous n’avez rien fait à personne, pourquoi quelqu’un voudrait-il simplement vous tirer dessus ?”

Le chef adjoint du comté de Will, Dan Jungles, a déclaré que les députés avaient utilisé la vidéosurveillance et les lecteurs de plaques d’immatriculation pour identifier la voiture du tireur présumé dimanche soir et pour organiser des patrouilles à proximité de ses adresses connues. Lundi, la voiture n’avait pas été vue localement et les députés se sont rendus à la dernière adresse connue de Nance vers midi, a indiqué le bureau.

Jungles a déclaré que personne n’avait répondu dans cette maison. Ils se sont rendus dans une autre maison liée à Nance et à sa famille de l’autre côté de la rue et ont vu du sang sur la porte et des impacts de balles à l’extérieur de la maison.

La police a ensuite pénétré de force dans les deux adresses et a retrouvé les corps des sept personnes tuées, a déclaré Jungles. Les autorités ont cru à un moment donné qu’un garçon de trois ans avait disparu, mais l’enfant a ensuite été retrouvé chez un parent dans une autre ville, a déclaré Evans aux journalistes mardi sans fournir plus de détails.

“Je suis policier depuis 29 ans et c’est probablement la pire scène de crime à laquelle j’ai jamais été associé”, a déclaré Evans lors d’une conférence de presse devant les maisons de Joliet lundi soir.

Moins de deux heures plus tard, un hélicoptère avait identifié la voiture de Nance sur la I-35 au Texas et les forces de l’ordre l’ont encerclé dans une station-service.

Miller a rapporté d’Edmond, Oklahoma. Les rédacteurs d’Associated Press Jake Bleiberg à Dallas, Todd Richmond à Madison, Wisconsin ; Claire Savage à Chicago ; et Lisa Baumann à Bellingham, Washington ; contribué à ce rapport.