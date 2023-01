Le suspect du meurtre de 4 étudiants de premier cycle de l’Idaho arrive au palais de justice

L’étudiant diplômé en criminologie accusé d’avoir poignardé mortellement quatre étudiants de l’Université de l’Idaho le mois dernier devait faire sa première comparution devant le tribunal mardi en Pennsylvanie, après quoi il devait être transporté en Idaho pour faire face à des accusations de meurtre.

L’étudiant diplômé, Bryan Kohberger, 28 ans, a été arrêté à la maison de ses parents dans l’est de la Pennsylvanie la semaine dernière et inculpé du meurtre nocturne de quatre étudiants dans une maison à Moscou, Idaho, le 13 novembre. M. Kohberger était entré dans un Ph .RÉ. programme en criminologie et justice pénale à la Washington State University l’été dernier et a déménagé à Pullman, Washington, à 20 minutes en voiture de l’autre côté de la frontière depuis la scène d’un crime qui a horrifié et confondu la ville universitaire.

La police n’a pas décrit de motif possible, mais les autorités de l’Idaho devaient divulguer plus de détails, y compris dans le cadre d’une plainte pénale, après l’arrivée de M. Kohberger dans l’État. Le défenseur public représentant M. Kohberger en Pennsylvanie, Jason LaBar, a déclaré que M. Kohberger ne contesterait pas son extradition et attend avec impatience d’être disculpé.

E. David Christine Jr., le procureur de district du comté de Monroe, en Pennsylvanie, où se déroule la comparution devant le tribunal mardi, a déclaré qu’il s’attendait à ce que les autorités emmènent “immédiatement” M. Kohberger en Idaho s’il consent à son extradition.