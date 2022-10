Le suspect du meurtre de 22 Texans âgés est à nouveau jugé

DALLAS (AP) – Un homme accusé d’avoir tué 22 femmes âgées dans la région de Dallas et d’avoir volé des bijoux et des objets de valeur a été lié par des preuves ADN à l’un des décès, a déclaré lundi un procureur. Le développement pourrait contrer les affirmations antérieures de la défense selon lesquelles toutes les preuves contre Billy Chemirmir sont circonstancielles.

Chemirmir, 49 ans, est jugé pour meurtre qualifié dans la mort de Mary Brooks, 87 ans.

C’est le troisième procès de Chemirmir. Son premier procès, dans la mort étouffante de Lu Thi Harris, 81 ans, s’est soldé par une annulation du procès en novembre dernier lorsque le jury s’est retrouvé dans l’impasse. Il a été rejugé et reconnu coupable en avril et condamné à perpétuité sans libération conditionnelle. S’il est reconnu coupable de la mort de Brooks, il recevra une deuxième peine d’emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle.

Le procureur Glen Fitzmartin a déclaré dans ses déclarations liminaires que tout en présentant des preuves de la mort de Brooks et Harris, il montrerait également que l’ADN relie Chemirmir à la mort de Martha Williams, âgée de 80 ans.

Chemirmir a clamé son innocence. Son avocat a plaidé non coupable en son nom lundi, mais a refusé de faire une déclaration liminaire.

Son arrestation a été déclenchée en mars 2018 lorsque Mary Annis Bartel – 91 ans à l’époque – a déclaré à la police qu’un homme s’était introduit de force dans son appartement dans une communauté de vie autonome pour personnes âgées, avait tenté de l’étouffer avec un oreiller et lui avait pris ses bijoux. .

Avant la mort de Bartel en 2020, elle a décrit l’attaque dans une interview enregistrée qui a été diffusée aux jurés lundi, comme lors des procès précédents. Elle a dit qu’à la minute où elle a ouvert sa porte et a vu un homme portant des gants en caoutchouc verts, elle a su qu’elle était en “grave danger”.

“Il a dit:” Ne me combats pas, allonge-toi sur le lit “”, a déclaré Bartel.

La police a déclaré que lorsqu’ils ont trouvé Chemirmir le lendemain dans le parking de son complexe d’appartements, il tenait des bijoux et de l’argent et venait de jeter une grande boîte à bijoux rouge. Les documents dans la boîte les ont conduits au domicile de Harris, qui a été retrouvée morte dans sa chambre, du rouge à lèvres maculé sur son oreiller.

Après l’arrestation de Chemirmir, la police de la région de Dallas a réexaminé la mort d’autres personnes âgées qui avait été considérée comme naturelle, même si leurs familles ont découvert des bijoux manquants.

Il a été inculpé de 22 chefs d’accusation de meurtre qualifié de mai 2016 à mars 2018. Quatre de ces actes d’accusation ont été ajoutés cet été.

Les preuves présentées lors des procès précédents ont montré que Harris et Chemirmir vérifiaient en même temps dans un Walmart quelques heures seulement avant qu’elle ne soit retrouvée morte.

Selon les preuves, Brooks était allé faire du shopping dans le même Walmart quelques semaines plus tôt. Lorsque Brooks était au Walmart, Chemirmir était assis dans sa voiture sur le parking, regardant les gens, a déclaré Fitzmartin.

« Elle part, il part. Son téléphone, vous l’entendrez, va du Walmart à sa maison », a déclaré Fitzmartin. “Elle arrive chez elle et on n’a plus jamais entendu parler d’elle.”

Le lendemain de ce voyage à Walmart, le petit-fils de Brooks l’a retrouvée morte dans son appartement, les courses toujours dans des sacs sur le comptoir.

La plupart des personnes accusées d’avoir tué Chemirmir vivaient dans des appartements de résidences indépendantes pour personnes âgées. Il est également accusé d’avoir tué des femmes dans des maisons privées, dont la veuve d’un homme dont il s’était occupé dans son travail de soignant à domicile.

Dans une interview vidéo avec la police, Chemirmir a déclaré à un détective qu’il gagnait de l’argent en achetant et en vendant des bijoux et qu’il avait également travaillé comme soignant et agent de sécurité.

Fitzmartin a déclaré lundi que Williams et Bartel vivaient dans la même communauté et que Williams avait été retrouvée morte dans son appartement environ deux semaines avant l’attaque de Bartel.

Alors que la famille de Williams nettoyait sa maison, ils ont découvert “quelque chose n’allait pas”, y compris des objets manquants et un oreiller avec une tache étrange, a-t-il déclaré.

L’ADN trouvé sur cet oreiller ne peut pas exclure Chemirmir, a déclaré Fitzmartin, et une fouille du véhicule de Chemirmir a révélé des gants avec de l’ADN qui correspondait à Williams.

Le procureur de district du comté de Dallas, John Creuzot, un démocrate, a demandé des peines d’emprisonnement à perpétuité plutôt que la peine de mort lorsqu’il a jugé Chemirmir dans deux de ses 13 affaires de meurtre qualifié.

Dans une interview avec The Dallas Morning News, Creuzot a déclaré qu’il n’était pas contre la peine de mort, mais entre les choses qu’il prend en compte pour décider de la poursuivre, il y a le temps qu’il faut avant que quelqu’un soit exécuté, les frais d’appel et si la personne serait toujours un danger pour la société derrière les barreaux. Chemirmir, a-t-il ajouté, « va mourir au pénitencier ».

Les avocats de Chemirmir ont déclaré lors de ses précédents procès que les procureurs n’avaient pas prouvé leur cas au-delà de tout doute raisonnable.

Les procureurs du comté voisin de Collin n’ont pas dit s’ils allaient juger l’une de leurs neuf affaires de meurtre qualifié contre Chemirmir.

Jamie Stengle, Associated Press