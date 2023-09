Le suspect du meurtre dans une embuscade d’un député de Los Angeles plaide non coupable pour cause d’aliénation mentale

LOS ANGELES — L’homme accusé de meurtre dans une embuscade contre un adjoint du shérif du comté de Los Angeles a plaidé non coupable pour cause d’aliénation mentale mercredi.

Les autorités affirment que Kevin Cataneo Salazar a abattu samedi le député Ryan Clinkunbroomer, 30 ans, qui était assis dans une voiture de patrouille, à Palmdale, une ville de plus de 167 000 habitants située dans le haut désert du nord du comté de Los Angeles.

L’adjoint « attendait qu’un feu rouge s’allume » lorsqu’il a été abattu, a déclaré le shérif Robert Luna.

Les procureurs ont inculpé Cataneo Salazar, 29 ans, d’un chef de meurtre, ainsi que d’allégations de circonstances particulières de meurtre d’un agent de la paix, de meurtre commis en attendant, de meurtre commis par tir depuis une voiture et d’usage personnel d’une arme à feu. Son avocat, George Rosenstock, a plaidé non coupable et un double plaidoyer de non-culpabilité pour cause d’aliénation mentale en son nom lors de la mise en accusation de mercredi.

Cataneo Salazar a été arrêté lundi après une confrontation d’une heure avec les adjoints du shérif. Il s’était barricadé dans la maison familiale de Palmdale.

Le suspect Kevin Cataneo Salazar comparaît devant le tribunal, au palais de justice Michael Antonovich Antelope Valley à Lancaster, en Californie, le 20 septembre 2023. Damian Dovarganes / Piscine via AP

Cataneo Salazar est resté détenu sans caution et devrait revenir devant le tribunal en novembre. Rosenstock n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires supplémentaires, bien que son bureau ait déclaré que l’équipe juridique ne discuterait pas davantage de l’affaire.

Lors d’une conférence de presse dans l’après-midi, le procureur George Gascón a déclaré que les procureurs avaient un devoir envers la famille du député assassiné d’obtenir une condamnation et une peine de prison à vie.

« Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir que l’accusé ne sorte jamais de prison », a déclaré Gascón. Il était flanqué de la fiancée, des parents, du frère et de la sœur de Clinkunbroomer. Des dizaines d’adjoints du shérif étaient alignés le long des murs, portant des bandes de deuil noires sur leurs insignes.

Brittany Lindsey, la fiancée de Clinkunbroomer, a ravalé ses larmes en racontant leur projet de se marier et d’élever une famille.

« Ryan était le meilleur gars que j’ai jamais rencontré », a déclaré Lindsey lors de la conférence de presse. «J’avais hâte de commencer notre vie ensemble.»

Les procureurs n’ont pas exposé le mobile de l’affaire ni indiqué si Clinkunbroomer et Cataneo Salazar se connaissaient auparavant.

La mère de Cataneo Salazar et les autres membres de la famille n’ont pas répondu aux messages téléphoniques et électroniques sollicitant des commentaires.

Sa mère, Marle Salazar, a déclaré au Los Angeles Times son fils a été diagnostiqué schizophrène paranoïaque il y a environ cinq ans. Il disait qu’il entendait des voix dans sa tête, dit-elle, et affirmait parfois que des voitures ou des gens le suivaient. Il a tenté de se suicider à deux reprises, a-t-elle déclaré.

« Mon fils est atteint d’une maladie mentale et s’il a fait quelque chose, il n’était pas au maximum de ses capacités mentales », a-t-elle déclaré dans une interview au journal.

Marle Salazar a déclaré au Times qu’elle ne savait pas que son fils possédait une arme à feu, mais les détectives lui ont dit qu’il avait acheté légalement l’arme utilisée lors de l’attaque. L’arme a été achetée dans les semaines précédant la fusillade, a déclaré le procureur adjoint Michael Blake lors de la conférence de presse de mercredi.

En vertu de la loi californienne dite « drapeau rouge » – la première de ce type à être adoptée dans le pays – les armes à feu peuvent être saisies sur des personnes considérées comme un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Les forces de l’ordre et les membres de la famille et du ménage, ainsi que certains collègues de travail, employeurs et enseignants, peuvent demander au tribunal de retirer les armes à feu de la possession de la personne ou d’interdire à cette personne de les acheter.

Malgré le diagnostic de schizophrénie signalé par Cataneo Salazar, il n’était pas clair s’il aurait été qualifié en vertu de la loi d’alerte de l’État ou d’autres lois conçues pour garder les armes hors de portée des personnes atteintes de maladie mentale.

Il n’existait aucun dossier judiciaire du comté de Los Angeles indiquant que quelqu’un avait demandé à saisir ses armes ou à l’empêcher de les acheter.

Marle Salazar a déclaré que son fils avait été hospitalisé au cours de l’année écoulée, mais il n’était pas clair s’il s’était fait soigner lui-même ou s’il avait été interné contre son gré.

Elle a déclaré qu’elle avait appelé les députés au moins deux fois dans le passé, pour demander de l’aide lorsque son fils refusait de prendre ses médicaments et devenait agressif envers lui-même. Elle a dit qu’il n’avait jamais blessé personne auparavant et que son agressivité était toujours dirigée contre lui-même.

« J’ai appelé la police à plusieurs reprises », a-t-elle déclaré au journal. « Au final, ils disaient : ‘C’est un adulte, donc s’il ne veut pas prendre (ses médicaments), on ne peut rien faire.' »

La porte-parole du département du shérif, Nicole Nishida, avait précédemment déclaré que les enquêteurs cherchaient à savoir s’il y avait eu des appels des forces de l’ordre au domicile.