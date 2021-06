Le suspect du meurtre d’Aiden Leos par la rage au volant a admis avoir tiré avec une arme à feu: les responsables

SANTA ANA, Californie – Un homme du sud de la Californie accusé d’avoir tué un garçon de 6 ans dans un incident de rage au volant le mois dernier a déclaré à la police qu’il avait sorti une arme à feu et tiré sur une voiture sur l’autoroute après s’être mis en colère contre un conducteur qui a fait un geste grossier, ont déclaré les procureurs.

Les procureurs du comté d’Orange ont écrit dans un document judiciaire déposé mercredi que le suspect de meurtre Marcus Eriz, 24 ans, a déclaré à la police le 6 juin qu’il avait saisi l’arme chargée, baissé la vitre et tiré sur la voiture conduite par une femme qui lui a fait signe sur une autoroute alors qu’il se rendait au travail le 21 mai.

Le coup de feu a tué Aiden Leos, 6 ans, alors qu’il était assis dans un siège d’appoint à l’arrière de la voiture de sa mère alors qu’il se rendait à la maternelle, ont déclaré les procureurs.

Quelques jours plus tard, un collègue a déclaré à Eriz que les autorités recherchaient une voiture similaire à celle qu’il utilisait avec sa petite amie, Wynne Lee, 23 ans, qui a depuis été accusée d’être complice après le fait, selon le dossier du tribunal.

Eriz a ensuite caché la voiture dans le garage d’un parent et a plutôt commencé à utiliser un camion rouge, s’est rasé la barbe et a commencé à lui tirer les cheveux, ont indiqué les procureurs dans le document, tout en qualifiant Eriz de « danger extrême » et en demandant au tribunal de lui refuser la libération sous caution.

Eriz et Lee devraient être traduits en justice vendredi dans l’affaire qui a suscité l’indignation dans le comté de 3 millions de personnes, où de nombreuses personnes, comme Leos, dépendent des autoroutes pour se rendre au travail et à l’école.

En rapport:Des suspects font face à des accusations de meurtre et de complicité dans le meurtre d’un garçon de 6 ans sur l’autoroute de Californie

Se souvenir d’Aiden Leos :« La joie qu’il a apportée dans nos vies était insurmontable »: une mère fait l’éloge d’un garçon de 6 ans tué dans une fusillade présumée de rage au volant

Le couple a été arrêté à l’extérieur de leur appartement à Costa Mesa le 6 juin. Eriz a été accusé de meurtre et d’avoir tiré sur un véhicule occupé et d’améliorations et a été détenu sous caution de 2 millions de dollars. Lee fait face à une accusation accessoire et à une accusation de port illégal d’une arme à feu dissimulée et est détenu sous caution de 500 000 $.

L’avocat d’Eriz, Randall Bethune, et l’avocat de Lee, Tom Nocella, ont refusé de commenter avant la mise en accusation.

Dans le document judiciaire, les procureurs ont déclaré que la mère de Leos conduisait sur l’autoroute le 21 mai lorsqu’elle a été coupée par une voiture conduite par Lee et Eriz, ce à quoi elle a répondu en levant brutalement le doigt. Elle a ensuite entendu une forte détonation et son fils a dit « ow » et elle s’est arrêtée et a vu qu’il saignait de la poitrine, selon le document.

Quelques jours plus tard, les procureurs ont déclaré qu’Eriz avait brandi une arme sur un autre conducteur sur l’autoroute.

« Cet acte effronté de menacer d’autres navetteurs avec une arme à feu chargée montre à cette Cour que le défendeur ne peut pas contrôler ses émotions et le moindre événement peut le mettre dans une rage mortelle », a écrit la procureure Whitney Bokosky dans le dossier.

Les procureurs ont déclaré que Lee présentait également un risque de fuite et ont suggéré que sa caution reste à 500 000 $.

Dans les semaines qui ont suivi la mort de Leos, les autorités ont offert une récompense pour les pourboires menant à une arrestation et ont déclaré avoir reçu des centaines de la communauté.

Ils ont déclaré que la voiture du couple, une Volkswagen Golf SportWagen blanche, était relativement rare et que cela avait aidé les enquêteurs à la retrouver grâce à des images de surveillance.