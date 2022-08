Le suspect du meurtre d’Abe dit que la vie a été détruite par la religion de sa mère

TOKYO (AP) – L’assassinat effronté de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe avec une arme à feu artisanale a choqué une nation peu habituée à la violence politique de haut niveau.

Mais il y a eu une autre surprise dans les semaines qui ont suivi le meurtre alors que des détails sont apparus sur un assassin présumé qui était aisé jusqu’à ce que les énormes dons de sa mère à la controversée Église de l’Unification le laissent pauvre, négligé et plein de rage.

Certains Japonais ont exprimé leur compréhension, voire leur sympathie, pour le suspect de 41 ans, en particulier ceux du même âge qui peuvent ressentir des affres de reconnaissance liées à leur propre souffrance pendant trois décennies de malaise économique et de troubles sociaux.

Il y a eu des suggestions sur les réseaux sociaux selon lesquelles des colis de soins devraient être envoyés au centre de détention du suspect Tetsuya Yamagami pour lui remonter le moral. Et plus de 7 000 personnes ont signé une pétition demandant la clémence des poursuites pour Yamagami, qui a déclaré à la police qu’il avait tué Abe, l’un des politiciens les plus puissants et les plus controversés du Japon, en raison de ses liens avec un groupe religieux anonyme largement considéré comme l’Église de l’Unification.

Les experts disent que l’affaire a également mis en lumière le sort de milliers d’autres enfants de fidèles de l’église qui ont été victimes d’abus et de négligence.

« S’il n’avait pas prétendument commis le crime, M. Yamagami mériterait beaucoup de sympathie. Il y en a beaucoup d’autres qui souffrent aussi » à cause de la foi de leurs parents, a déclaré Kimiaki Nishida, professeur de psychologie à l’Université de Rissho et expert en études sur les sectes.

Il y a également eu de graves implications politiques pour le parti au pouvoir au Japon, qui a maintenu des liens étroits avec l’église malgré les controverses et une série de différends juridiques.

La popularité du Premier ministre Fumio Kishida a plongé depuis le meurtre et il a remanié son cabinet pour purger les membres ayant des liens avec le groupe religieux. Jeudi, le chef de la police nationale a présenté sa démission pour assumer la responsabilité de l’assassinat d’Abe.

Yamagami, qui est détenu pour évaluation mentale jusqu’à fin novembre, a déjà exprimé sur les réseaux sociaux une haine pour l’Église de l’Unification, qui a été fondée en Corée du Sud en 1954 et qui, depuis les années 1980, fait face à des accusations de pratiques de recrutement sournoises et de lavage de cerveau de adhérents à faire d’énormes dons.

Dans une lettre vue par l’Associated Press et des tweets supposés être les siens, Yamagami a déclaré que sa famille et sa vie avaient été détruites par l’église à cause des énormes dons de sa mère. La police a confirmé qu’un brouillon de la lettre de Yamagami avait été trouvé dans un ordinateur confisqué dans son appartement d’une pièce.

“Après que ma mère a rejoint l’église (dans les années 1990), toute mon adolescence a disparu, avec quelque 100 millions de yens (735 000 $) gaspillés”, écrit-il dans la lettre dactylographiée, qu’il a envoyée à un blogueur de l’ouest du Japon la veille. il aurait assassiné Abe lors d’un discours de campagne le 8 juillet à Nara, dans l’ouest du Japon. “Il n’est pas exagéré de dire que mon expérience pendant cette période a déformé toute ma vie.”

Yamagami avait quatre ans lorsque son père, cadre d’une entreprise fondée par le grand-père du suspect, s’est suicidé. Après que sa mère ait rejoint l’Église de l’Unification, elle a commencé à faire de gros dons qui ont ruiné la famille et brisé l’espoir de Yamagami d’aller à l’université. Son frère s’est suicidé plus tard. Après un passage de trois ans dans la marine, Yamagami était jusqu’à tout récemment ouvrier d’usine.

L’oncle de Yamagami, dans des entretiens avec les médias, a déclaré que la mère de Yamagami avait fait don de 60 millions de yens (440 000 $) quelques mois après avoir rejoint l’église. Lorsque son père est décédé à la fin des années 1990, elle a vendu la propriété de l’entreprise d’une valeur de 40 millions de yens (293 000 $), mettant la famille en faillite en 2002. L’oncle a déclaré qu’il devait cesser de donner de l’argent pour la nourriture et l’école aux enfants Yamagami parce que la mère l’avait donné à l’église, pas ses enfants.

Lorsque Yamagami a tenté de se suicider en 2005, sa mère n’est pas revenue d’un voyage en Corée du Sud, où l’église a été fondée, a déclaré son oncle.

La mère de Yamagami aurait dit aux procureurs qu’elle était désolée d’avoir troublé l’église au sujet du crime présumé de son fils. Son oncle a dit qu’elle semblait dévastée mais qu’elle restait une adepte de l’église. Les autorités et le barreau local ont refusé de commenter. Les tentatives répétées de contacter Yamagami, sa mère, son oncle et leurs avocats ont été infructueuses.

À partir d’octobre 2019, Yamagami, qui aurait tweeté sous le nom de “Silent Hill 333”, a écrit sur l’église, son passé douloureux et ses problèmes politiques.

En décembre 2019, il a tweeté que son grand-père avait blâmé la mère de Yamagami pour les problèmes de la famille et avait même tenté de la tuer. « Le plus désespéré, c’est que mon grand-père avait raison. Mais je voulais croire ma mère.

Une partie de la raison pour laquelle le cas de Yamagami a touché une corde sensible est qu’il fait partie de ce que les médias japonais ont appelé une «génération perdue» qui s’est retrouvée coincée avec des emplois contractuels mal rémunérés. Il a obtenu son diplôme d’études secondaires en 1999 pendant «l’ère glaciaire de l’emploi» qui a suivi l’implosion de la bulle économique des années 1980 dans le pays.

Bien qu’il soit la troisième plus grande économie du monde, le Japon a fait face à trois décennies de troubles économiques et de disparités sociales, et nombre de ceux qui ont grandi au cours de ces années ne sont pas mariés et sont coincés avec des emplois instables et des sentiments d’isolement et de malaise.

Certains crimes très médiatisés de ces dernières années, tels que des massacres dans le quartier électronique d’Akihabara à Tokyo en 2008 et un incendie criminel mortel contre Kyoto Animation en 2016, auraient impliqué des attaquants de la “génération perdue” avec des antécédents familiaux et professionnels troublés.

Le cas de Yamagami a également fait la lumière sur les enfants des adhérents de l’Église de l’Unification. Beaucoup sont négligés, disent les experts, et il y a eu peu d’aide parce que les responsables gouvernementaux et scolaires ont tendance à résister à l’ingérence pour des raisons de liberté religieuse.

“Si notre société avait prêté plus d’attention aux problèmes au cours des dernières décennies, l’attaque (de Yamagami) aurait pu être évitée”, a déclaré Mafumi Usui, professeur de psychologie sociale à l’Université Niigata Seiryo et spécialiste des sectes.

Plus de 55 000 personnes ont rejoint une pétition appelant à une protection juridique pour les fidèles de la « deuxième génération » qui disent avoir été forcés de rejoindre l’église.

Abe, dans un message vidéo de septembre 2021, a salué le travail de l’église pour la paix dans la péninsule coréenne et son accent sur les valeurs familiales. Son apparition vidéo a peut-être motivé Yamagami, a déclaré Nishida, le professeur de psychologie.

Yamagami aurait déclaré à la police qu’il avait prévu de tuer la femme du fondateur de l’église, Hak Ja Han Moon, qui dirige l’église depuis la mort de Moon en 2012, mais a changé de cible car il était peu probable qu’elle se rende au Japon pendant la pandémie.

“Bien que je sois amer, Abe n’est pas mon véritable ennemi. Il n’est que l’un des sympathisants les plus influents de l’Église de l’Unification », a écrit Yamagami dans sa lettre. “J’ai déjà perdu l’espace mental pour réfléchir aux significations politiques ou aux conséquences que la mort d’Abe entraînera.”

L’affaire a attiré l’attention sur les liens entre l’église, qui est arrivée au Japon en 1964, et le Parti libéral démocrate au pouvoir qui a dirigé le Japon presque sans interruption après la Seconde Guerre mondiale.

Un législateur au pouvoir, Shigeharu Aoyama, a déclaré le mois dernier qu’un chef de faction du parti lui avait expliqué comment les votes de l’église pourraient aider les candidats qui manquent de soutien organisationnel.

Tomihiro Tanaka, chef de la branche japonaise de l’église, a nié “l’ingérence politique” avec un parti en particulier, mais a déclaré que l’église avait développé des liens plus étroits avec les législateurs du parti au pouvoir qu’avec d’autres en raison de leur position anticommuniste commune.

Les membres du Réseau national des avocats contre les ventes spirituelles, qui pendant des décennies ont fourni une assistance juridique aux personnes ayant des différends financiers avec l’église, disent avoir reçu 34 000 plaintes concernant des pertes d’argent dépassant un total de 120 milliards de yens (900 millions de dollars).

Tanaka a accusé les avocats et les médias de « persécuter » les fidèles de l’église.

Une ancienne adhérente dans la quarantaine a déclaré lors d’une récente conférence de presse qu’elle et deux sœurs avaient été forcées de rejoindre l’église alors qu’elle était au lycée après que leur mère soit devenue une adepte.

Après deux mariages ratés arrangés par l’église, elle a dit qu’elle s’était réveillée du “contrôle mental” et qu’elle était retournée au Japon en 2013.

En tant que victime de deuxième génération « dont la vie a été détruite par l’église, je peux comprendre la douleur (de Yamagami), même si ce qu’il a fait était mal », a-t-elle déclaré.

Mari Yamaguchi, Associated Press