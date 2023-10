LEWISTON, Maine (AP) — Le réserviste de l’armée qui a ouvert le feu dans une piste de bowling puis dans un bar à Lewiston, dans le Maine, tuant 18 personnes, a été retrouvé mort vendredi d’une balle auto-infligée, mettant fin à deux jours de recherches intensives qui mettait l’État à rude épreuve.

Robert Card, un instructeur d’armes à feu qui a grandi dans la région, a été retrouvé mort à proximité des chutes de Lisbonne, a déclaré la gouverneure Janet Mills lors d’une conférence de presse vendredi soir.

“Comme beaucoup de gens, je pousse un soupir de soulagement ce soir en sachant que Robert Card ne constitue plus une menace pour personne”, a déclaré Mills.

Le commissaire du ministère de la Sécurité publique du Maine, Mike Sauschuck, a déclaré que Card avait été retrouvé à 19 h 45 près de la rivière Androscoggin, à environ 13 kilomètres au sud-est de l’endroit où la deuxième fusillade a eu lieu mercredi soir. Il a refusé de divulguer le lieu, mais un responsable a déclaré à l’Associated Press que le corps se trouvait dans un centre de recyclage d’où Card avait récemment été renvoyé.

Le responsable n’a pas été autorisé à discuter publiquement des détails de l’enquête et a parlé sous couvert d’anonymat.

Leo Madden, qui a déclaré avoir dirigé Maine Recycling Corp. pendant des décennies, a déclaré que Card y avait travaillé pendant quelques années, mais a déclaré qu’il ne se souvenait pas des dates et ne savait pas si Card avait été «licencié ou ne s’était pas présenté». »

“C’était un bon employé”, a déclaré Madden à l’AP, ajoutant que rien chez l’homme ne lui paraissait remarquable lorsqu’il était employé.

Mills a déclaré qu’elle avait appelé le président Joe Biden pour l’avertir que Card était mort.

“Ce soir, nous sommes reconnaissants que Lewiston et les communautés environnantes soient en sécurité après avoir passé des jours atroces cachés dans leurs maisons”, a déclaré Biden dans un communiqué. Il a ajouté que « les Américains ne devraient pas avoir à vivre ainsi » et a appelé le Congrès à prendre des mesures contre la violence armée.

Card, 40 ans, de Bowdoin, dans le Maine, était un réserviste de l’armée américaine qui a subi une évaluation de santé mentale à la mi-juillet après avoir commencé à se comporter de manière erratique pendant son entraînement, a déclaré un responsable américain à l’Associated Press.

Card était recherché depuis la fusillade de mercredi soir et des mandats d’assassinat ont été émis contre lui.

Un bulletin envoyé à la police à travers le pays peu après l’attaque indiquait que Card avait été interné dans un établissement de santé mentale pendant deux semaines l’été dernier après avoir « entendu des voix et des menaces de tirer » sur une base militaire.

Un responsable américain a déclaré que Card s’entraînait avec le 3e bataillon du 304e régiment d’infanterie de la réserve de l’armée à West Point, dans l’État de New York, lorsque les commandants ont commencé à s’inquiéter à son sujet.

La police d’État a emmené Card à l’hôpital communautaire militaire Keller à West Point pour évaluation, selon le responsable, qui n’était pas autorisé à discuter publiquement de l’information et a parlé à l’AP sous couvert d’anonymat.

Les autorités ont parcouru les bois et des centaines d’acres de propriété familiale, envoyé des équipes de plongée avec sonar au fond d’une rivière et examiné une éventuelle note de suicide vendredi, au cours du deuxième jour de leurs recherches intensives.

Les autorités ont mis en ordre leur abri vendredi soir, près de 48 heures après la fusillade.

Les noms et photos des 16 hommes et des 2 femmes décédés ont été publiés vendredi lors d’une conférence de presse précédente, au cours de laquelle Sauschuck a demandé une minute de silence. Leurs âges variaient de 14 à 76 ans.

Les responsables de l’application des lois ont déclaré qu’ils n’avaient pas vu Card depuis que son véhicule avait été laissé sur une rampe de mise à l’eau mercredi, peu après la fusillade.

La ville a organisé une veillée en ligne vendredi soir avec des membres du clergé local, de la prière et de la musique. Les résidents ont exprimé leur choc et leur douleur dans des messages postés sur le chat, se décrivant comme étant en colère, en deuil, fatigués et navrés. Ceux qui regardaient chez eux ont été invités à allumer des bougies.

Une affiche, Victoria, a écrit : « J’ai perdu deux personnes qui me tenaient vraiment à cœur et un ami proche de la famille qui se bat actuellement pour sa vie aux soins intensifs. Mon cœur est brisé.

La police et d’autres agents chargés de l’application des lois ont été repérés vendredi dans plusieurs zones de la région. Des plongeurs ont fouillé l’eau près d’une rampe de mise à l’eau à Lisbonne et d’une entreprise agricole dans la même ville. À certains moments de la journée, des véhicules de police ont été aperçus traversant plusieurs villes à toute vitesse, les feux clignotants et les sirènes retentissantes.

Une arme à feu a été trouvée dans la voiture de Card, qui a été découverte sur une rampe de mise à l’eau, et des agents fédéraux la testaient pour déterminer si elle avait été utilisée dans la fusillade, ont déclaré deux responsables de l’application des lois à l’AP. Les responsables n’étaient pas autorisés à discuter publiquement des détails de l’enquête et ont parlé à l’AP sous couvert d’anonymat. Les autorités ont déclaré publiquement que le tireur avait utilisé au moins un fusil. Ils n’ont divulgué aucun autre détail, notamment la manière dont le suspect a obtenu l’arme à feu.

Les autorités ont trouvé jeudi une note de suicide dans une maison associée à Card qui était adressée à son fils, ont indiqué les forces de l’ordre. Ils ont déclaré que cela ne fournissait aucun motif spécifique pour la fusillade. Les autorités ont également récupéré le téléphone portable de Card dans la maison, rendant les recherches plus compliquées car les autorités utilisent régulièrement des téléphones pour suivre les suspects, ont indiqué les responsables.

Des agents fédéraux ont effectué jeudi plusieurs perquisitions dans des propriétés associées à Card, collectant un certain nombre d’objets, notamment des appareils électroniques, ont indiqué les responsables. Les enquêteurs analysent également les informations financières de Card et examinent ses publications sur les réseaux sociaux, ses écrits et ses antécédents en matière de santé mentale, ont-ils indiqué.

Les Cards vivent à Bowdoin depuis des générations, ont déclaré les voisins, et divers membres de la famille possèdent des centaines d’acres dans la région. La famille était propriétaire de la scierie locale et a fait don du terrain il y a des années pour une église locale.

Des membres de la famille de Card ont déclaré aux enquêteurs fédéraux qu’il avait récemment discuté d’entendre des voix et qu’il s’était davantage concentré sur le bowling et le bar, selon les responsables de l’application des lois qui ont parlé sous couvert d’anonymat. Lorsqu’il a été hospitalisé en juillet à New York, Card avait déclaré aux responsables militaires qu’il avait entendu des voix et qu’il voulait faire du mal à d’autres soldats, ont indiqué les responsables.

La police a annoncé jeudi que Card serait inculpé de 18 chefs de meurtre.

Parmi les victimes de la fusillade figurent Bob Violette, 76 ans, un retraité qui entraînait une ligue de quilles pour jeunes et qui était décrit comme étant dévoué, accessible et gentil. Le conseiller municipal d’Auburn, Leroy Walker, a déclaré aux médias que son fils, Joe, directeur du bar-grill, était mort en poursuivant le tireur avec un couteau de boucher. Peyton Brewer-Ross était un tuyauteur dévoué chez Bath Iron Works dont la mort laisse un vide béant dans la vie de son partenaire, de sa jeune fille et de ses amis, ont déclaré des membres de son syndicat.

Le directeur de la ligue de quilles pour les jeunes a juré que la ligue survivrait malgré le chagrin dévastateur que ressentaient les membres.

Le Centre éducatif du Maine pour les sourds a déclaré que les fusillades avaient tué au moins quatre membres de leur communauté, dont beaucoup étaient d’ardents défenseurs des sourds et des malentendants.

Les attaques ont stupéfié un État de seulement 1,3 million d’habitants qui a l’un des taux d’homicides les plus bas du pays : 29 meurtres sur toute l’année 2022. Mills a déclaré vendredi que de nombreux habitants du Maine connaîtraient quelqu’un qui est décédé.

Les écoles, les bâtiments publics et de nombreux commerces étaient restés fermés vendredi. Le Bates College de Lewiston a annulé les cours et reporté l’investiture du premier président noir de l’école.

Les autorités ont interdit la chasse dans plusieurs communautés, dans un État où elle est extrêmement populaire. Cependant, suite à la confirmation du décès de Card, une alerte de sécurité publique a été émise annonçant : « La recherche de M. Card est terminée. La prudence est terminée. La chasse pourrait reprendre.

Ces fusillades constituent le 36e massacre aux États-Unis cette année, selon un base de données maintenu par The Associated Press et USA Today en partenariat avec la Northeastern University.

