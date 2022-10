Le suspect du défilé du Wisconsin retarde les choix du jury avec des perturbations

WAUKESHA, Wis. (AP) – Un homme accusé d’avoir tué six personnes et d’en avoir blessé des dizaines d’autres alors qu’il aurait conduit son SUV lors d’un défilé de Noël dans le Wisconsin l’année dernière a réussi à retarder le début de son procès lundi en devenant si perturbateur que le juge a dû prendre plusieurs pauses avant de le forcer à regarder les débats par vidéo depuis une autre pièce.

Les procureurs allèguent que Darrell Brooks a conduit son véhicule lors du défilé du 21 novembre au centre-ville de Waukesha malgré les avertissements de la police de s’arrêter et que les agents ont ouvert le feu sur lui. Il fait face à 77 chefs d’accusation, dont six chefs d’homicide intentionnel au premier degré et 61 chefs de mise en danger imprudente. Chaque accusation d’homicide est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité obligatoire.

Le procès de Brooks devait commencer lundi matin avec la sélection du jury. Il a d’abord plaidé non coupable pour cause de maladie mentale, une décision qui aurait pu l’amener à être condamné à un établissement psychiatrique plutôt qu’à une prison. Mais il a retiré cet appel en septembre et la semaine dernière, il a persuadé la juge du comté de Waukesha, Jennifer Dorow, de le laisser se représenter lui-même.

Avant que les jurés potentiels ne soient conduits dans la salle d’audience lundi matin, Brooks a interrompu à plusieurs reprises Dorow, affirmant qu’il ne reconnaissait pas l’État du Wisconsin ou Dorow en tant que juge. Dorow a demandé une pause et a renvoyé Brooks dans sa cellule.

Cela a continué comme ça tout au long de la matinée, Dorow rappelant Brooks devant le tribunal uniquement pour qu’il redevienne perturbateur. Il a demandé à plusieurs reprises à Dorow de dire son nom et a remis en question la compétence du tribunal.

Dorow a averti Brooks que s’il continue à être perturbateur, elle pourrait nommer un avocat pour l’affaire. Elle a finalement appelé 10 récréations avant de lui ordonner de participer par vidéo depuis une autre pièce. Il n’a pas été mis en sourdine et a été autorisé à poser des questions à un administrateur de prison sur le moment où il a reçu des documents de découverte après que Dorow lui ait permis d’agir en tant que son propre avocat.

Dorow a déclaré dans des documents judiciaires qu’elle prévoyait d’appeler 340 jurés potentiels. Le processus de sélection pourrait durer trois ou quatre jours, a-t-elle dit, avant que 16 jurés ne soient finalement sélectionnés. Douze décideront de l’affaire; les quatre autres serviront de suppléants.

