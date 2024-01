Le suspect des meurtres en série de Gilgo Beach à Long Island est accusé de la mort d’une quatrième femme

NEW YORK (AP) — Un architecte accusé dans un série de meurtres connu sous le nom de meurtres de Gilgo Beach, a été accusé mardi de la mort d’une quatrième femme, une mère de deux enfants du Connecticut qui a disparu en 2007 et dont les restes ont été retrouvés plus de trois ans plus tard le long d’une autoroute côtière à New York.

Rex Heuermann a été officiellement inculpé du meurtre de Maureen Brainard-Barnes, des mois après avoir été désigné comme le principal suspect de sa mort lors de son arrestation en juillet. dans la mort de trois autres femmes.

Au tribunal, Heuermann portait un costume sombre et n’a rien dit pendant la procédure. Il continuera d’être détenu sans caution. Le juge a fixé la prochaine date d’audience au 6 février.

Heuermann a maintenu son innocence dès le « premier jour » et a hâte de se défendre devant le tribunal, a déclaré l’avocat Mike Brown. Il a plaidé non coupable sur les dernières accusations. Brown a déclaré qu’il examinait toujours les nouvelles informations présentées par les procureurs dans les documents judiciaires mardi matin.

Les procureurs ont déclaré que Heuermann avait également recherché sur Internet des expressions suggérant qu’il avait peur de se faire prendre, notamment « Comment fonctionne l’analyse des sites cellulaires », « Gilgo news », « Comment le suivi des téléphones portables est de plus en plus utilisé pour résoudre des crimes » et des expressions avec le terme « Tueur en série de Long Island ».

Le procureur du comté de Suffolk, Raymond Tierney, et d’autres responsables de l’application des lois ont prévu une conférence de presse après l’audience de mardi.

Brainard-Barnes, 25 ans, qui était autrefois employée comme dealer au Foxwoods Resort Casino, a quitté sa ville natale de Norwich, dans le Connecticut, le 9 juillet 2007, et s’est rendue à Manhattan pour se prostituer, avec l’intention de revenir le lendemain, selon à des amis qui se sont inquiétés lorsqu’elle a inhabituellement cessé d’utiliser son téléphone.

Elle n’est jamais revenue.

Heuermann a été arrêté le 14 juillet et accusé du meurtre de Melissa Barthelemy, Megan Waterman et Amber Lynn Costello, trois femmes qui, selon les autorités, étaient également des travailleuses du sexe. L’avocat de Heuermann a déclaré qu’il avait nié avoir commis ces crimes. Il avait précédemment plaidé non coupable du meurtre de Barthelemy, Waterman et Costello.

Brainard-Barnes fut la première des quatre femmes à disparaître. Leurs restes ont été retrouvés le long du même tronçon de promenade de 400 mètres dans la région de Gilgo Beach, sur l’île de Jones Beach, en 2010. Des recherches supplémentaires ont permis de retrouver les restes de six autres adultes et d’un enfant en bas âge qui était l’enfant de l’un des les victimes.

La police a conclu qu’une onzième personne retrouvée morte dans un marais à marée sur la même île-barrière s’était noyée accidentellement.

Les enquêteurs ont déclaré que Heuermann, qui vivait dans le parc Massapequa, de l’autre côté de la baie d’où les corps ont été retrouvés, n’était probablement pas responsable de tous les décès. Certaines victimes ont disparu au milieu des années 1990.

Les enquêteurs se sont concentrés sur Heuermann lorsqu’un nouveau groupe de travail a transmis une vieille astuce concernant une camionnette Chevrolet Avalanche via une base de données de dossiers de véhicules. Une correspondance est revenue, identifiant l’une de ces marques et modèles appartenant à Heuermann, qui vivait dans un quartier sur lequel la police se concentrait en raison des données de localisation des téléphones portables et des enregistrements d’appels, ont indiqué les autorités.

Grâce à cette information, les autorités ont retracé les appels et les déplacements de plusieurs téléphones portables, séparé les alias de courrier électronique, fouillé dans les historiques de recherche et collecté des bouteilles jetées – et même une croûte de pizza – pour des tests ADN avancés, selon des documents judiciaires. Les détectives ont déclaré que l’ADN de Heuermann sur la croûte de pizza correspondait à un cheveu trouvé sur un dispositif de retenue utilisé lors des meurtres.

La police a déclaré que d’autres preuves liaient Heuermann aux victimes, notamment des téléphones portables à brûleur utilisés pour organiser des réunions avec les femmes assassinées.

Après l’arrestation, les enquêteurs ont passé près de deux semaines à fouiller la maison de Heuermann, notamment à creuser la cour, à démonter un porche et une serre et à retirer de nombreux contenus de la maison pour des tests.

Les enquêteurs ont trouvé des centaines d’appareils électroniques au cours de leur longue perquisition au domicile de Heuermann, selon des documents judiciaires publiés mardi. Les procureurs affirment que les appareils contenaient une collection de pornographie de servitude et de torture.

Collins a rapporté de Hartford, Connecticut.