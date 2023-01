Le suspect des meurtres d’étudiants de l’université de l’Idaho est rentré chez lui pour les semaines de vacances après le crime – Boston News, Weather, Sports

(CNN) — L’homme arrêté en rapport avec les meurtres de novembre de quatre étudiants de l’Université de l’Idaho qui ont été trouvés poignardé à mort a fréquenté une université voisine de l’État de Washington et a voyagé à travers le pays en décembre pour passer les vacances avec ses parents.

Bryan Christopher Kohberger, 28 ans, a été arrêté vendredi dans le comté de Monroe, en Pennsylvanie, en vertu d’un mandat d’arrêt pour meurtre au premier degré émis par le département de police de Moscou, Idaho, et le bureau du procureur du comté de Latah, selon la plainte pénale.

Les quatre étudiants tués – Kaylee Goncalves, 21 ans; Madison Mogen, 21 ans; Xana Kernodle, 20 ans ; et le petit ami de Kernodle, Ethan Chapin, 20 ans – ont chacun été poignardés plusieurs fois aux petites heures du matin du 13 novembre dans une maison hors campus de la petite ville universitaire de Moscou.

Kohberger a été appréhendé au domicile de ses parents en Pennsylvanie, où Kohberger s’est rendu plusieurs jours avant Noël, a déclaré Jason LaBar, défenseur public en chef du comté de Monroe, à CNN. Un homme blanc recherché par les autorités d’Elantra dans le cadre des meurtres se trouvait également au domicile des parents, a ajouté l’avocat.

“Il était à la maison pour les vacances”, a déclaré LaBar.

Le père de Kohberger a voyagé avec lui de l’État de Washington à la Pennsylvanie, selon le défenseur public et une personne qui prétend avoir interagi avec le père et le fils plus tôt en décembre.

Cette personne, qui a demandé à ne pas être identifiée, a déclaré qu’elle ne connaissait pas le père et le fils, mais qu’elle avait eu une conversation amicale avec eux dans un atelier d’entretien automobile le 16 décembre en Pennsylvanie, alors que les deux faisaient entretenir leur Elantra. (Une personne distincte a également confirmé à CNN que le père et le fils avaient fait des affaires sur place le 16 décembre.)

Le père a dit à l’individu qu’il s’était envolé pour l’État de Washington et avait fait le voyage à travers le pays avec Kohberger, ajoutant que son fils se rendrait seul sur la côte ouest après les vacances. La police n’a pas indiqué que le père du suspect était impliqué de quelque manière que ce soit dans les meurtres. CNN a tenté de contacter le père pour un commentaire.

La personne a décrit le jeune Kohberger comme “un peu maladroit”, mais pas de manière suspecte. Le suspect aurait dit à la personne qu’il souhaitait se lancer dans le domaine de la justice pénale comportementale et devenir professeur.

Il est doctorant en justice pénale

Kohberger est un étudiant diplômé du Département de justice pénale et de criminologie de l’Université de l’État de Washington, selon un répertoire des diplômés universitaires désormais supprimé, qui a été vu par CNN plus tôt vendredi.

Kohberger avait terminé son premier semestre en tant que doctorant dans le programme de justice pénale de l’école plus tôt en décembre, l’université m’a dit dans une déclaration vendredi.

Plus tôt dans la journée, la police universitaire a aidé les autorités à exécuter des mandats de perquisition dans son bureau et son appartement, tous deux situés sur le campus Pullman de l’école.

Pullman se trouve à environ 15 minutes en voiture de Moscou, où les meurtres ont eu lieu.

Kohberger a l’intention de renoncer à son audience d’extradition vers l’Idaho, prévue pour le 3 janvier, afin d’accélérer son transport vers l’État, a déclaré LaBar, ajoutant que son client était “impatient d’être disculpé” des accusations.

Un post Reddit posant des questions sur les infractions pénales

Kohberger était auparavant étudiant de premier cycle et diplômé à l’Université DeSales, selon un déclaration sur le site de l’école. DeSales est une université catholique de Pennsylvanie, selon son responsable la page Facebook.

Il a obtenu un baccalauréat en 2020 et plus tôt cette année, il a terminé ses «études supérieures pour le programme de maîtrise ès arts en justice pénale», selon un porte-parole de l’université.

L’avocat de Kohberger a décrit son client comme “très intelligent”, ajoutant “il comprend où nous en sommes en ce moment”.

Dans un message supprimé de Reddit après que l’arrestation a été rendue publique, un étudiant enquêteur associé à une étude de l’Université DeSales nommé Bryan Kohberger a demandé à participer à un projet de recherche “pour comprendre comment les émotions et les traits psychologiques influencent la prise de décision lors de la perpétration d’un crime”.

Le message disait: “En particulier, cette étude cherche à comprendre l’histoire derrière votre infraction pénale la plus récente, en mettant l’accent sur vos pensées et vos sentiments tout au long de votre expérience.”

CNN a contacté l’un des principaux enquêteurs de l’étude, un professeur de l’Université DeSales, mais ils ont refusé de commenter la question. L’université n’a pas répondu aux commentaires.

Un porte-parole du Northampton Community College, également en Pennsylvanie, a confirmé que Kohberger y était étudiant et a obtenu un diplôme d’associé en arts et psychologie en 2018.

Comment les autorités ont restreint leur recherche

Plus tôt en décembre, les autorités ont demandé au public des informations sur une Hyundai Elantra blanche 2011-2013 qui, selon elles, se trouvait dans la “zone immédiate” des scènes de crime au moment des meurtres.

Après un nombre écrasant de conseils, les enquêteurs se sont concentrés sur Kohberger en lui retraçant la propriété de l’Elantra, selon deux sources policières informées de l’enquête.

Son ADN correspondait également à l’ADN récupéré sur les lieux du crime, selon les sources, qui ont également expliqué que les autorités pensaient que Kohberger avait quitté la région et s’était rendu en Pennsylvanie après le crime.

Une équipe de surveillance du FBI a suivi le suspect pendant plusieurs jours dans la zone où il a été arrêté, ont ajouté les sources.

Une source policière a déclaré que Kohberger aurait conduit à travers le pays jusqu’à la maison de ses parents dans l’Elantra. Les autorités surveillaient également la maison de ses parents, a indiqué la source.

Les autorités ont gardé Kohberger sous surveillance tandis que les enquêteurs du département de police de Moscou, de la police de l’État de l’Idaho et du FBI ont travaillé avec les procureurs pour développer une cause probable suffisante pour un mandat d’arrêt.

La famille du suspect est “très choquée”, a déclaré LaBar, l’avocat, ajoutant qu’ils étaient “intimidés par tout ce qui se passe” et pensaient que c’était “hors de propos pour Bryan”.

Les autorités demandent des informations sur le suspect

Les autorités veulent toujours entendre des personnes susceptibles de faire la lumière sur Kohberger.

“Ce n’est pas la fin de cette enquête, en fait, c’est un nouveau départ”, a déclaré vendredi le procureur du comté de Latah, Bill Thompson. “Vous connaissez tous maintenant le nom de la personne qui a été accusée de ces infractions, veuillez diffuser cette information, veuillez demander au public, à quiconque connaît cet individu, de se manifester.”

“Rapportez tout ce que vous savez sur lui, pour aider les enquêteurs, et éventuellement notre bureau et le système judiciaire, à comprendre pleinement tout ce qu’il y a à savoir non seulement sur l’individu, mais aussi sur ce qui s’est passé et pourquoi”, a ajouté Thompson.

Les autorités ont reçu environ 400 appels dans l’heure qui a suivi l’annonce de l’arrestation de Kohberger, a déclaré le chef de la police de Moscou, James Fry, ajoutant qu’il espère que des conseils aideront les enquêteurs à en savoir plus sur le suspect.

“Nous voulons des informations sur cet individu”, a déclaré le chef à CNN. « Nous voulons ces informations mises à jour afin que nous puissions commencer à construire cette image maintenant. Chaque conseil compte.

