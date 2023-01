Le suspect des meurtres de l’Idaho, Bryan Kohberger, a fait des “commentaires effrayants” au personnel et aux clients de la brasserie

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Un étudiant au doctorat en criminologie accusé du meurtre de quatre étudiants de l’Université de l’Idaho aurait fait des commentaires “effrayants” au personnel d’une brasserie avant son arrestation.

Bryan Christopher Kohberger, 28 ans, étudiant diplômé de l’Université de Washington, a été arrêté en Pennsylvanie tôt vendredi en lien avec les meurtres de Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle et Ethan Chapin à la suite d’une enquête menée par le département de police de Moscou, le FBI et la police d’État de l’Idaho. .

M. Kohberger résidait près du campus Pullman mais était retourné en Pennsylvanie pour passer les vacances avec sa famille.

Jordan Serulnec, 34 ans, propriétaire de Seven Sirens Brewing Company à Bethléem, en Pennsylvanie, a déclaré Nouvelles de la BNC dans un rapport publié ce week-end, M. Kohberger était connu pour avoir fait des commentaires inappropriés aux clientes et au personnel féminins.

L’entreprise dispose d’un système qui permet au personnel d’ajouter des notes aux profils des clients lorsque leurs pièces d’identité sont scannées. Après avoir lu ce que ses employés avaient écrit sur M. Kohberger, M. Serulnec a décidé de confronter le meurtrier désormais accusé.

«Le personnel a mis là-dedans:« Hé, ce type fait des commentaires effrayants, gardez un œil sur lui. Il boira deux ou trois bières, puis se mettra un peu trop à l’aise », a déclaré M. Serulnec à NBC.

Il a ajouté: “Je suis allé vers lui et j’ai dit: ‘Hey Bryan, bienvenue à nouveau. Nous apprécions votre retour. … Je voulais juste te parler très vite et m’assurer que tu vas être respectueux cette fois et que nous n’aurons aucun problème. Et il a été complètement abasourdi. Il a été choqué que je dise cela, et il a dit : ‘Je ne sais pas de quoi tu parles. Vous me confondez totalement.

Bryan Kohberger, 28 ans, est un suspect dans l’enquête sur le quadruple meurtre à Moscou, Idaho (Université de l’État de Washington)

M. Serulnec a poursuivi en disant que M. Kohberger serait bouleversé si les femmes de l’entreprise rejetaient ses avances romantiques. Dans un cas précis, il a qualifié une membre du personnel de « terme désobligeant » lorsqu’elle ne répondait pas à ses questions.

Ces incidents se sont produits il y a des mois et M. Kohberger n’est pas revenu dans l’entreprise après avoir été confronté, a déclaré M. Serulnec à NBC.

D’anciens amis de M. Kohberger l’ont décrit comme doué sur le plan académique et parfois socialement maladroit. Ils ont également fourni des détails sur sa personnalité et son passé troublé qui auraient été marqués par une dépendance à l’héroïne et des problèmes de poids.

“C’était mauvais”, a déclaré l’ancienne camarade de classe de M. Kohberger, Sara Healey. Fox Nouvelles Numérique vendredi. “Il y avait définitivement quelque chose qui clochait chez lui, comme si nous ne pouvions pas dire exactement ce que c’était. Je me souviens d’une fois où je marchais dans le couloir, et il m’a arrêté et m’a dit : ‘Tu veux sortir ?’ »

Elle a ajouté: “Mais Bryan a été beaucoup victime d’intimidation et je n’ai jamais eu l’occasion de dire quelque chose pour le défendre, car il s’enfuyait toujours.”

Malgré ses difficultés, M. Kohberger était très intelligent et avait toujours de bonnes notes, a déclaré Mme Healey. Elle a ajouté que M. Kohberger était souvent rejeté et intimidé par des femmes, ce qui l’a amenée à croire que c’était cette frustration interne qui avait finalement conduit à son implication présumée dans l’attaque de Moscou.

Ethan Chapin, 20 ans, Madison Mogen, 21 ans, Xana Kernodle, 20 ans, et Kaylee Goncalves, 21 ans, ont été tués le 13 novembre (Instagram)

M. Kohberger est doctorant au département de justice pénale et de criminologie de Pullman, Washington, à environ neuf miles à l’ouest de Moscou, où les étudiants vivaient et ont été assassinés.

Pullman se trouve à environ 15 km à l’ouest de Moscou, dans l’Idaho, où vivaient les étudiants.

Vendredi, le chef de la police de Moscou, Fry, a déclaré que la loi de l’État l’empêchait de révéler ce qui avait informé la police de l’arrestation de Kohberger jusqu’à ce que le suspect soit extradé vers l’Idaho.

“Nous avons un individu en détention qui a commis ces crimes horribles, et je pense que la communauté est en sécurité”, a déclaré M. Fry.

La police de Moscou a déclaré que plus d’informations sur les circonstances ayant conduit à l’arrestation seraient publiées une fois que M. Kohberger comparaîtrait devant le tribunal de l’Idaho, car son mandat d’arrêt restera scellé jusque-là conformément à la loi de l’État.

L’avocat de M. Kohbrger, le défenseur public en chef du comté de Monroe, Jason LaBar, a depuis révélé que l’étudiant au doctorat en criminologie de l’Université de Washington avait l’intention de renoncer à son audience d’extradition du 3 janvier dans l’État de Keystone pour accélérer son retour en Idaho.

“M. Kohberger est impatient d’être exonéré de ces accusations et attend avec impatience de résoudre ces questions le plus rapidement possible”, a déclaré M. LaBar à CNN dans un déclaration.