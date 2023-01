Le suspect des meurtres de l’Idaho accepte d’être extradé pour faire face à des accusations

Un étudiant diplômé en criminologie accusé du meurtre en novembre de quatre étudiants de l’Université de l’Idaho a accepté mardi d’être extradé de Pennsylvanie, où il a été arrêté la semaine dernière, pour faire face à des accusations dans l’Idaho.

Bryan Kohberger, un doctorant de 28 ans à l’Université de l’État de Washington – à quelques minutes en voiture de la scène du meurtre de l’autre côté de la frontière de l’État – sera transporté en Idaho dans les 10 jours.

Les étudiants de l’Université de l’Idaho et les résidents à proximité ont vécu dans la peur pendant des semaines alors que les autorités semblaient perplexes face aux coups de couteau mystérieux et brutaux du 13 novembre. La police de l’Idaho a semblé faire une percée, cependant, après avoir recherché une berline blanche vue à l’époque de les meurtres et l’analyse des preuves ADN sur les lieux du crime.

Les enquêteurs ont déclaré qu’ils recherchaient toujours une arme du crime et un mobile pour les meurtres. Plus de détails sur l’affaire devraient être publiés après l’arrivée de Kohberger dans l’Idaho et la publication d’un affidavit.

Vêtu d’une combinaison rouge avec les mains enchaînées devant lui, Kohberger a montré peu d’émotion lors de la brève audience de mardi dans une salle d’audience de Pennsylvanie au cours de laquelle il a reconnu avoir fait face à quatre chefs de meurtre au premier degré et à une accusation de cambriolage.

Kohberger, qui a été arrêté vendredi dernier par la police d’État au domicile de ses parents dans l’est de la Pennsylvanie, sera détenu dans une prison du comté de Monroe, en Pennsylvanie, jusqu’à son extradition.

Les parents et les sœurs de Kohberger étaient assis au premier rang de la galerie de la salle d’audience, derrière la table de la défense. Sa mère et sa sœur Melissa se sont effondrées alors qu’il entrait dans la salle d’audience, sanglotant doucement et se tenant l’une l’autre. Un adjoint du shérif leur apporta une boîte de mouchoirs. Kohberger a brièvement jeté un coup d’œil à sa famille alors qu’il était conduit hors de la salle d’audience.

Les procureurs du comté de Latah dans l’Idaho ont déclaré qu’ils pensaient que Kohberger était entré par effraction au domicile des victimes près du campus universitaire dans l’intention de commettre un meurtre.

Les étudiants étaient : Kaylee Goncalves, 21 ans, de Rathdrum, Idaho ; Madison Mogen, 21 ans, de Coeur d’Alene, Idaho; Xana Kernodle, 20 ans, de Post Falls, Idaho ; et Ethan Chapin, 20 ans, de Conway, Washington. Ils étaient des amis proches et des membres du système grec de l’université.

Mogen, Goncalves et Kernodle vivaient dans la maison de location de trois étages avec deux autres colocataires. Kernodle et Chapin sortaient ensemble et il avait visité la maison cette nuit-là.

Les meurtres ont profondément ébranlé la ville rurale de Moscou, dans l’Idaho, et la police a publié peu de détails sur l’enquête. Pendant des semaines, le département de police de Moscou a fait l’objet de vives critiques pour avoir dit aux habitants effrayés qu’il n’y avait pas de grand risque pour la communauté, même si aucun suspect n’avait été nommé.

Les responsables de l’université ont embauché une sécurité supplémentaire pour escorter les étudiants sur le campus, mais près de la moitié des 11 500 étudiants ont temporairement quitté le campus pour la sécurité perçue des cours en ligne.

Des détectives potentiels ont tenté de combler le vide avec leurs propres théories en ligne – certains d’entre eux ciblant des amis et des connaissances des étudiants tués avec des allégations blessantes et inexactes.

Le défenseur public en chef du comté de Monroe a déclaré que son client était impatient d’être disculpé. Kohberger devrait être présumé innocent et “ne pas être jugé par le tribunal de l’opinion publique”, a déclaré le défenseur public, Jason LaBar.

Après l’audience de mardi, LaBar a décrit Kohberger comme “un gars ordinaire” et a déclaré qu’après son extradition, il serait représenté par le défenseur public en chef du comté de Kootenai, dans l’Idaho.

Le capitaine Anthony Dahlinger, du département de police de Moscou dans l’Idaho, a déclaré samedi à l’Associated Press que les autorités pensaient que Kohberger était responsable des quatre meurtres dans une maison de location près du campus.

“Nous pensons que nous avons notre homme”, a déclaré Dahlinger, ajoutant que les enquêteurs ont obtenu des échantillons d’ADN de Kohberger directement de lui après son arrestation.

Le major de la police de l’État de Pennsylvanie, Christopher Paris, a déclaré mardi que le mandat de Kohberger méritait une arrestation après la tombée de la nuit, ce qui nécessite une norme plus élevée de cause probable.

«Nous voulions entrer à un moment où nous pensions que ce serait le plus sûr pour tout le monde. Le plus sûr pour quiconque dans la maison, le plus sûr pour M. Kohberger et le plus sûr pour notre peuple », a-t-il déclaré.

Une équipe d’intervention tactique a examiné les plans d’étage de la maison et a brisé plusieurs portes et fenêtres à leur entrée, a déclaré Paris.

Les preuves ADN ont joué un rôle clé dans l’identification de Kohberger en tant que suspect, et les responsables ont pu faire correspondre son ADN au matériel génétique récupéré au cours de l’enquête, a déclaré un responsable de l’application des lois la semaine dernière. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement des détails de l’enquête en cours.

En plus des preuves ADN, les autorités ont également appris que Kohberger possédait une Hyundai Elantra blanche, a déclaré le responsable qui a parlé de manière anonyme.

La police de Moscou avait déjà identifié une Hyundai Elantra blanche vue près de la scène du crime et avait demandé au public de l’aider à retrouver la berline blanche. Les pourboires ont afflué et les enquêteurs de l’Idaho ont rapidement tenté de réduire une liste d’environ 20 000 véhicules possibles pour trouver le bon.

La police de l’État de l’Indiana a annoncé mardi que le 15 décembre, un soldat avait arrêté une Hyundai Elantra blanche sur l’Interstate 70 pour avoir suivi de trop près. Une caméra corporelle portée par le soldat semblait montrer Bryan Kohberger dans le siège du conducteur, a indiqué la police. À l’époque, le soldat ne disposait d’aucune information qui aurait identifié Kohberger comme suspect dans les meurtres de l’Idaho, a indiqué l’agence, et il a été libéré avec un avertissement verbal.

Kohberger avait également été arrêté quelques minutes plus tôt par un adjoint du département du shérif du comté de Hancock pour avoir suivi de trop près, et avait reçu un avertissement verbal, a indiqué le département du shérif.

Les enquêteurs fédéraux et étatiques passent au peigne fin les antécédents, les dossiers financiers et les communications électroniques de Kohberger alors qu’ils s’efforcent de monter le dossier contre lui, a déclaré le responsable qui s’est exprimé de manière anonyme. Les enquêteurs interrogent également des personnes qui connaissaient Kohberger, y compris celles de l’Université de l’État de Washington, a déclaré le responsable.

Les proches de Kohberger en Pennsylvanie ont exprimé leur sympathie pour les familles des victimes mais ont juré de le soutenir et de promouvoir “sa présomption d’innocence”.

Les enquêteurs ont demandé des informations sur Kohberger à quiconque le connaît, et Dahlinger a déclaré que les enquêteurs avaient reçu 400 appels à une ligne de dénonciation dans la première heure suivant cette demande. Il a dit qu’ils “essayaient maintenant de construire cette image de lui : qui il est, son histoire, comment nous sommes arrivés à cet événement, pourquoi cet événement s’est produit”.

Boone a contribué à ce rapport depuis Boise, Idaho.