Le suspect des meurtres à la ferme de Half Moon Bay fait face à 7 chefs d’accusation de meurtre

HALF MOON BAY, Californie (AP) – Un ouvrier agricole accusé d’avoir tué sept personnes lors de fusillades consécutives dans deux fermes de champignons du nord de la Californie a été inculpé mercredi de sept chefs de meurtre et d’un de tentative de meurtre.

Chunli Zhao, 66 ans, devait faire sa première comparution devant le tribunal mercredi, mais elle a été reportée au 16 février, a déclaré le procureur du comté de San Mateo, Steve Wagstaffe. Ses deux avocats n’ont pas immédiatement répondu aux appels et aux courriels demandant des commentaires.

Wagstaffe, s’exprimant devant le palais de justice, a refusé de partager des détails supplémentaires sur le motif de Zhao dans le meurtre de ses collègues actuels et anciens, affirmant qu’il voulait garder les détails hors de la vue du public pour assurer un procès équitable. Les responsables du shérif ont déclaré qu’il s’agissait de violence au travail.

Il s’agissait de la troisième fusillade de masse en Californie en huit jours, et la plus importante de l’histoire du comté de San Mateo, a déclaré Wagstaffe. Il a suivi le meurtre de 11 personnes dans la région de Los Angeles lors des célébrations du Nouvel An lunaire samedi.

Les autorités pensent que Zhao a agi seul lundi lorsqu’il est entré dans une champignonnière où il travaillait à Half Moon Bay, a tué par balle quatre personnes et en a gravement blessé une cinquième. Il s’est ensuite rendu dans une ferme voisine où il travaillait auparavant et a tué trois autres personnes, a déclaré Eamonn Allen, porte-parole du shérif.

Les accusations comprennent des allégations supplémentaires qui pourraient entraîner la peine de mort ou la prison à vie sans libération conditionnelle, bien que le gouverneur Gavin Newsom ait décrété un moratoire sur les exécutions. Parmi ces allégations, Zhao a utilisé une arme à feu, causé de graves blessures corporelles et tué plusieurs personnes.

Le bureau du coroner a nommé six des victimes : Zhishen Liu, 73 ans, de San Francisco ; Marciano Martinez Jimenez, 50 ans, de Moss Beach, Californie ; Aixiang Zhang, 74 ans, de San Francisco ; Qizhong Cheng, 66 ans, de Half Moon Bay ; Jingzhi Lu, 64 ans, de Half Moon Bay ; et Yetao Bing, 43 ans, dont la ville natale était inconnue. Les documents d’accusation identifient Jose Romero Perez comme l’autre personne tuée et Pedro Romero Perez comme la huitième victime, qui a survécu à la fusillade.

Des responsables ont déclaré que certaines des personnes tuées étaient des travailleurs migrants. Certaines personnes ont été abattues dans des caravanes sur la propriété, a déclaré Wagstaffe.

Servando Martinez Jimenez a déclaré que son frère Marciano Martinez Jimenez, l’une des victimes, était livreur et directeur dans l’une des fermes. Il n’a jamais mentionné Zhao ni dit quoi que ce soit au sujet de problèmes avec d’autres travailleurs.

“C’était quelqu’un de bien. Il était poli et amical avec tout le monde. Il n’a jamais eu de problèmes avec personne. Je ne comprends pas pourquoi tout cela est arrivé », a déclaré Martinez Jimenez en espagnol.

Marciano Martinez Jimenez avait vécu aux États-Unis pendant 28 ans après son arrivée de l’État mexicain d’Oaxaca. Servando Martinez Jimenez a déclaré qu’il travaillait avec le consulat mexicain pour ramener le corps de son frère à la maison.

Cela n’aurait pas été la première crise de rage au travail de Zhao, a rapporté le San Francisco Chronicle. En 2013, Zhao a été accusé d’avoir menacé de fendre la tête d’un collègue avec un couteau et d’avoir tenté séparément d’étouffer l’homme avec un oreiller, a rapporté le Chronicle, sur la base de documents judiciaires.

Les deux étaient colocataires et travaillaient dans un restaurant, et l’homme, identifié comme étant Jingjiu Wang, a déposé une ordonnance d’interdiction temporaire contre Zhao qui a été accordée mais n’est plus en vigueur. Wang n’a pas pu être joint immédiatement, a rapporté le Chronicle.

Zhao est originaire de Chine et vit aux États-Unis depuis au moins une douzaine d’années, a déclaré Wagstaffe. Il avait des papiers légaux pour vivre dans le pays à un moment donné et les enquêteurs déterminaient s’ils étaient toujours valides, a déclaré Wagstaffe. Ils examinaient également ses contacts antérieurs avec les forces de l’ordre.

La fusillade a éclaté au California Terra Garden, anciennement connu sous le nom de Mountain Mushroom Farm, et à proximité de Concord Farms.

La majorité des ouvriers agricoles de la région sont des Latinos, mais la Mountain Mushroom Farm était l’une des rares à employer des ouvriers asiatiques, a déclaré Belinda Hernandez, directrice exécutive d’ALAS, un groupe de défense des ouvriers agricoles basé à Half Moon Bay. Elle a dit que les fermes de champignons offrent l’avantage de travailler toute l’année.

David Oates, un porte-parole de California Terra Garden, a déclaré qu’il ne savait pas combien de temps Zhao y travaillait et qu’il était l’un des 35 employés qui étaient restés lorsque la propriété a changé. Il a refusé de commenter davantage mercredi, affirmant qu’il s’en remettrait aux forces de l’ordre. Et Aaron Tung, copropriétaire de Concord Farms, n’a pas répondu mercredi à une demande de commentaire supplémentaire.

Half Moon Bay est une petite ville côtière et agricole décontractée située à environ 50 kilomètres au sud de San Francisco. Ses vues panoramiques sur l’océan Pacifique en font un endroit populaire pour les randonneurs et les touristes, qui s’y rendent pour surfer et pour un festival annuel de citrouilles géantes.

La nouvelle année a apporté six massacres aux États-Unis en moins de trois semaines, représentant 39 décès. Trois ont frappé la Californie depuis le 16 janvier, selon une base de données compilée par l’Associated Press, USA Today et Northeastern University. La base de données suit tous les meurtres de masse – définis comme quatre morts, sans compter l’agresseur – aux États-Unis depuis 2006.

Les fusillades à Half Moon Bay et à Monterey Park ont ​​suivi le meurtre d’une mère adolescente, de son bébé et de six autres personnes dans une maison de la vallée centrale de Californie le 16 janvier. Les responsables discutant de l’enquête ont mentionné un possible lien de gang avec les meurtres.

___

Gecker a rapporté de San Francisco. Les écrivains d’Associated Press Janie Har à San Francisco et Sophie Austin à Sacramento, ainsi que la chercheuse Rhonda Shafner à New York, ont contribué.

Olga R. Rodriguez et Jocelyn Gecker, Associated Press