Le suspect de viol de Premier League continuera de jouer pour le club

Le club et le joueur ne sont toujours pas nommés

Le club anonyme de Premier League dont le joueur a fait l’objet de trois allégations de viol ces dernières semaines continuera de le sélectionner pour l’équipe première, a-t-il confirmé.

Cette semaine, la police métropolitaine a abandonné l’une des allégations d’une infraction présumée en juin de l’année dernière.

Mais deux autres sont toujours en cours d’examen avec le joueur anonyme sous caution jusqu’en octobre après avoir été arrêté dans le nord de Londres le 4 juillet.

Plus tôt ce mois-ci, le club a insisté sur le fait que le joueur resterait disponible pour la sélection, une position qu’il a réitérée vendredi avec la saison de Premier League qui devrait débuter le week-end prochain.

“Comme indiqué précédemment, nous avons confirmé que le joueur nie les allégations”, lire une déclaration.

“La police a publié une déclaration indiquant qu’elle ne prendrait aucune autre mesure concernant l’une des allégations et le joueur a vu sa liberté sous caution prolongée en attendant le résultat de leurs enquêtes. Aucune accusation n’a été portée et le joueur peut remplir ses engagements professionnels.

“Nous prenons nos engagements et nos responsabilités au sérieux et avons suivi nos politiques et procédures de sauvegarde. Nous garderons cette question à l’étude et réexaminerons plus avant si les circonstances changent”, le club a juré.

Le joueur a été initialement appréhendé pour suspicion de viol sur une femme qui aurait eu lieu en juin de cette année.

Placé en garde à vue, il a ensuite été arrêté parce qu’il était soupçonné de deux autres incidents de viol qui se seraient produits en avril et juin de l’année dernière contre une autre femme, bien que la deuxième de ces allégations ait été abandonnée cette semaine.

Comme l’a révélé The Guardian, cependant, le club du joueur a été mis au courant de l’une des allégations de l’automne dernier qui a été signalée à la police métropolitaine en août 2021.

En mars de cette année, Met Police a ouvert une enquête sur le viol présumé et une autre sur la même femme qu’elle a signalée en février.

Le joueur a ensuite continué à jouer pour l’équipe première de son club la saison dernière et a participé à la pré-saison menant à la saison 2022/2023.

Selon The Guardian, le club est prêt à suspendre immédiatement le joueur si des accusations sont portées. Sinon, il débutera la campagne de Premier League le week-end du 6 août avec ses coéquipiers.