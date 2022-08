Le suspect de Salman Rushdie nie toute tentative de meurtre – alors que la vidéo montre le chaos après l’attaque | Nouvelles américaines

Le suspect de l’attaque au couteau contre Sir Salman Rushdie a plaidé non coupable de tentative de meurtre – alors que de nouvelles images montrent les conséquences immédiates de l’agression.

Un avocat a plaidé au nom de Hadi Matar, 24 ans, lors d’une audience de mise en accusation.

Matar a comparu devant le tribunal vêtu d’une combinaison noire et blanche et d’un masque blanc, les mains menottées devant lui.

Une vidéo a émergé des minutes chaotiques après l’attaque de Chautauqua, dans l’État de New York, vendredi, qui a gravement blessé l’auteur de 75 ans.

Le suspect est retenu et cloué au sol alors que les gens se précipitent pour aider Sir Salman.

L’écrivain reste sous ventilateur et peut perdre un œila déclaré son agent, Andrew Wylie.

Il a également subi des nerfs sectionnés dans un bras et des lésions au foie.

Le modérateur Henry Reese a subi une légère blessure à la tête après avoir également été attaqué, ont déclaré des officiers.

Le suspect a agi seul

Le motif de l’agression n’est pas encore connu, mais la police pense que le suspect a agi seul.

“L’individu responsable de l’attaque, Hadi Matar, a été officiellement inculpé de tentative de meurtre au deuxième degré et d’agression au deuxième degré”, a déclaré le procureur du comté de Chautauqua, Jason Schmidt.

Les autorités étatiques et fédérales examinent si des frais supplémentaires doivent être ajoutés, a-t-il déclaré.

Selon NBC News, qui a cité un responsable de l’application des lois ayant une connaissance directe de l’enquête, un examen préliminaire des médias sociaux de Matar a montré qu’il avait des sympathies pour l’extrémisme chiite et le Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran.

Vendredi soir, des responsables du FBI se sont rendus à sa dernière adresse répertoriée, à Fairview, juste de l’autre côté de la rivière Hudson depuis Manhattan, a déclaré NBC New York.

Une vie “relativement normale”

Sir Salman a été contraint de se cacher pendant des années et a reçu des menaces de mort après la publication en 1988 de son livre Les versets sataniques, considéré par certains musulmans comme contenant des passages blasphématoires.

Une fatwa, ou édit religieux, appelant les musulmans à le tuer a été prononcée par l’ayatollah Khomeiny, le dirigeant iranien, un an plus tard.

À peine deux semaines avant l’attaque, Sir Salman a déclaré qu’après des années de clandestinité et de menaces de mort, sa vie était maintenant “relativement normal”.

S’adressant au magazine allemand Stern, il s’est qualifié d’optimiste, déclarant que lorsqu’il s’agit de sa propre vie : “Je préfère regarder devant”.

Sir Salman a été présenté au public avant de donner une conférence à la Chautauqua Institution dans l’État de New York lorsqu’un homme a pris d’assaut la scène et l’a poignardé ou frappé 10 à 15 fois, selon des témoins.

L’auteur a été transporté à l’hôpital d’Erie, en Pennsylvanie, par hélicoptère.

Il allait donner une conférence sur la liberté d’expression et les États-Unis comme refuge pour les écrivains.

Sir Salman vit à New York et est devenu citoyen américain en 2016.

“Mille bravos”

L’attaque a choqué et horrifié d’autres écrivains et dirigeants mondiaux, qui ont parlé de Sir Salman comme d’un symbole de la liberté d’expression.

En Iran, il n’y a eu aucun commentaire officiel du régime – mais plusieurs journaux iraniens extrémistes ont salué l’attaque.

“Mille bravos (…) à la personne courageuse et dévouée qui a attaqué l’apostat et le mal Salman Rushdie à New York”, a déclaré le journal Kayhan.

“La main de l’homme qui a déchiré le cou de l’ennemi de Dieu doit être baisée.”

Une autre publication, le quotidien Khorasan, titrait : « Satan en route pour l’enfer ».