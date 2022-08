Le suspect de Salman Rushdie aurait décrit l’auteur comme “quelqu’un qui a attaqué l’islam”

Brûleur avant29:03La fatwa sur Salman Rushdie, 3 décennies plus tard

L’écrivain Salman Rushdie se remet toujours à l’hôpital d’une attaque brutale lors d’un événement littéraire vendredi dernier. Un jeune homme s’est précipité sur scène et a poignardé Rushdie près d’une douzaine de fois, le laissant avec des blessures si graves qu’il pourrait perdre un œil. Bien que Rushdie lui-même n’ait jamais été attaqué comme ça auparavant, ce n’est pas la première tentative d’assassinat. Il a été la cible de menaces de mort depuis que l’ayatollah Khomeiny d’Iran a émis une fatwa appelant à la mort de Rushdie en 1989. La fatwa concernait le roman de Rushdie de 1988, Les versets sataniques, dont certains musulmans considèrent certaines parties comme blasphématoires. Le tumulte suscité par le livre a provoqué d’énormes manifestations dans de nombreux pays, poussé Rushdie à se cacher pendant près d’une décennie et entraîné la mort de plusieurs personnes dans le monde. En Angleterre, où Rushdie était basé, beaucoup de gens pensent que cela a également transformé la société britannique – en particulier les relations entre les musulmans britanniques et les non-musulmans. Aujourd’hui, nous revenons sur l’affaire Les Versets sataniques et ses impacts à long terme avec Mobeen Azhar, journaliste et cinéaste de la BBC. Il a réalisé un documentaire à ce sujet, The Satanic Verses: 30 Years On, et un podcast, Fatwa. Nous entendrons également le célèbre romancier et dramaturge britannique Hanif Kureishi, qui est un ami de longue date de Rushdie.