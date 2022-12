Le suspect de Lockerbie a été « enlevé », transféré aux États-Unis – rapport

L’arrestation d’un ancien agent des services de renseignement libyens a suscité des inquiétudes quant à l’état de droit

Le suspect de l’attentat de Lockerbie, Mohammed Abouagela Masud, aurait été enlevé par une milice libyenne notoire au nom de Washington et emmené de force aux États-Unis – sans mandat ni extradition officielle – pour y être jugé pour son rôle présumé dans l’attentat contre le vol 103 de la Pan Am au-dessus de l’Écosse en 1988. .

Les analystes ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait qu’en s’associant à une milice brutale dans une arrestation extrajudiciaire, les États-Unis pourraient saper les efforts visant à promouvoir l’État de droit en Libye, a rapporté mardi The Guardian. L’ancien agent du renseignement est accusé d’avoir construit la bombe qui a fait tomber le Boeing 747, tuant 270 personnes.

Masud a été arrêté à son domicile le mois dernier par des hommes armés fidèles au commandant de la milice Abdel Ghani al-Kikli, a déclaré The Guardian. Il a ensuite été transféré dans un deuxième groupe de miliciens, qui l’a détenu pendant deux semaines avant de le livrer à des agents américains. L’homme de 75 ans, malade, a brièvement comparu devant le tribunal lundi à Washington.

Lire la suite Les accusations américaines contre le nouveau suspect de Lockerbie 32 ans plus tard sont un spectacle lamentable de démagogie mièvre

« Les États-Unis ont cette idée qu’il n’y a pas de moratoire sur la poursuite des responsables de crimes contre l’Amérique… mais cet épisode… est complètement en contradiction avec ce que les États-Unis veulent en Libye », Tim Eaton, un expert de la Libye à Chatham House à Londres, a déclaré au Guardian. « Le terrain est pour la démocratie, la responsabilité et la transparence. Vous auriez beaucoup de mal à dire qu’il s’agit d’un processus responsable et transparent.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré aux journalistes lundi que l’arrestation et le transfert de Masud avaient été effectués dans un « de manière licite selon les procédures établies ». Le Guardian a déclaré qu’il était en prison pour des accusations sans rapport jusqu’à il y a environ six mois et qu’il aurait alors facilement pu être transféré aux États-Unis. Masud « était juste à la maison. Il n’y avait pas de mandat contre lui ou quoi que ce soit de cette nature. Les Américains le savaient, bien sûr. a déclaré un responsable libyen au journal.

Selon des responsables américains, Masud a avoué avoir construit la bombe et travaillé avec deux co-conspirateurs pour mener l’attaque, opérant sous les instructions des services de renseignement libyens.