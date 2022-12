Le suspect de l’attentat de Lockerbie a finalement été détenu 34 ans après l’attentat terroriste qui a fait 270 morts

L’homme accusé d’être le fabricant de bombes dans l’attaque terroriste de Lockerbie est désormais détenu aux États-Unis, ont annoncé les autorités écossaises.

Abu Agila Mohammad Mas’ud Kheir Al-Marimi serait le “troisième conspirateur” derrière la destruction du vol Pan Am 103 en 1988.

La catastrophe a frappé le vol Pan Am 103 en 1988. Crédit : AFP

L’ancien officier du renseignement libyen Abdelbaset al-Megrahi a été reconnu coupable de meurtre de masse en 2001.

Un porte-parole du Crown Office a déclaré: “Les familles des personnes tuées dans l’attentat de Lockerbie ont été informées que le suspect Abu Agila Mohammad Mas’ud Kheir Al-Marimi (“Mas’ud” ou “Masoud”) est détenu par les États-Unis.

“Les procureurs et la police écossais, en collaboration avec le gouvernement britannique et leurs collègues américains, poursuivront cette enquête, dans le seul but de traduire en justice ceux qui ont agi avec al-Megrahi.”

L’attentat à la bombe contre le vol Pan Am 103, voyageant de Londres à New York le 21 décembre 1988, a tué 270 personnes lors de la plus grande attaque terroriste de Grande-Bretagne.

En 2020, Mas’ud a été accusé par le procureur général américain William Barr d’être la troisième personne impliquée dans l’attaque terroriste.

À l’époque, il aurait été détenu en Libye et M. Barr a déclaré que les autorités américaines travailleraient “bras dessus bras dessous” avec leurs homologues écossais.

M. Barr a déclaré: “Qu’il n’y ait pas d’erreur, aucun temps ou distance n’empêchera les États-Unis et nos partenaires écossais de poursuivre en justice dans cette affaire.”

Megrahi a été libéré de prison en 2009 pour des raisons de compassion alors qu’il était en phase terminale d’un cancer et est décédé en Libye en 2012.

En janvier 2021, sa famille a perdu un appel contre sa condamnation devant la Haute Cour d’Édimbourg.

Le mois dernier, nous avons raconté comment l’attentat à la bombe devait être raconté dans une nouvelle série documentaire “définitive” en trois parties produite par la société de production de Louis Theroux.

Commandée par Sky, la société du célèbre réalisateur de documentaires examinera l’attaque terroriste la plus meurtrière en Grande-Bretagne.

Lockerbie racontera l’histoire de l’attentat du vol Pan Am 103 où 270 personnes sont mortes le soir du 21 décembre 1988.

Il comprendra des entretiens avec des personnes étroitement liées à la catastrophe et à la longue enquête qui a suivi la tragédie.

Les cinéastes auront accès aux familles des victimes, aux enquêteurs, aux agents du renseignement et à d’autres personnalités clés qui ne se sont pas exprimées jusqu’à présent.

Sky dit que la série “examinera les questions sans réponse pour fournir un compte rendu définitif de l’attentat à la bombe et de ses conséquences et, en fin de compte, qui en était responsable”.

Theroux ne présentera pas le documentaire mais il sera réalisé par sa société de production Mindhouse, qui a été fondée avec sa femme productrice Nancy Strang et le cinéaste Aaron Fellows.

L’homme de 52 ans a déclaré Lockerbie était “exactement le genre de projet dans lequel je voulais que nous nous impliquions lors de notre création.

“Nos valeurs concernent la narration et l’écoute du public, et je n’ai pas honte de dire que nous voulons atteindre un très large public.”

Le directeur de la série, John Dower, a déclaré: “Je me souviens très bien de Lockerbie de mon adolescence dans une famille écossaise, mais en revisitant l’événement plus de 30 ans plus tard, j’ai réalisé à quel point je savais peu de choses sur l’événement réel et sur la façon dont il continue de se répercuter au fil des années. .”

