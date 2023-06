Le suspect de l’attaque qui a tué 5 personnes dans la discothèque gay de Colorado Springs devrait plaider coupable

COLORADO SPRINGS, Colorado (AP) – Le suspect dans une fusillade de masse dans une discothèque gay de Colorado Springs devrait plaider coupable lundi dans une attaque qui a tué cinq personnes et en a blessé 17 dans un sanctuaire de longue date pour la communauté LGBTQ + dans le ville majoritairement conservatrice.

Le plaidoyer pourrait entraîner une peine d’emprisonnement à perpétuité pour le suspect Anderson Lee Aldrich et mettre fin au procès sept mois seulement après la fusillade, épargnant aux familles des victimes et aux survivants un procès potentiellement douloureux qui les obligerait à revoir l’attaque.

Les membres de la famille des victimes et les survivants devraient parler lors de l’audience de lundi de la façon dont leur vie a été bouleversée à jamais par la terreur qui a éclaté juste avant minuit le 19 novembre lorsque le suspect est entré dans le Club Q et a tiré sans discernement avec un fusil semi-automatique de type AR-15. .

Aldrich, qui n’est pas binaire et utilise les pronoms eux et eux, avait été arrêté plus d’un an avant l’attaque pour avoir menacé ses grands-parents et avoir juré de devenir « le prochain tueur de masse ». Mais, les accusations dans cette affaire ont finalement été abandonnées.

L’audience de lundi fait suite à une série d’appels téléphoniques en prison d’Aldrich à l’Associated Press exprimant des remords et l’intention de faire face aux conséquences lors de cette audience. Plusieurs survivants ont parlé à l’AP d’un accord de plaidoyer prévu après avoir été approchés au sujet des commentaires d’Aldrich. Ils ont déclaré que les procureurs les avaient informés qu’Aldrich plaiderait coupable à des accusations qui lui assureraient une peine d’emprisonnement à perpétuité.

La ligne pour passer la sécurité tôt lundi a serpenté à travers la grande place à l’extérieur du palais de justice alors que les victimes et d’autres faisaient la queue pour assister à l’audience. Un homme portait un t-shirt disant « Loved Always & Never Forgotten » en l’honneur de la victime Daniel Davis Aston, un barman et artiste de 28 ans au Club Q qui a été tué dans la fusillade.

Les autorités fédérales et étatiques et les avocats de la défense ont refusé de commenter un éventuel accord de plaidoyer pour Aldrich, mais la loi du Colorado exige que les victimes soient informées de ces développements.

Aldrich fait face à plus de 300 chefs d’accusation, y compris des meurtres et des crimes de haine. Le ministère américain de la Justice envisage de poursuivre les accusations de crimes de haine fédéraux, selon un haut responsable de l’application des lois familier avec l’affaire qui a parlé à AP sous couvert d’anonymat pour discuter de l’affaire en cours.

Aldrich a fait allusion à des plans pour mener des attaques violentes au moins un an avant l’assaut du Club Q. En juin 2021, les grands-parents d’Aldrich ont déclaré aux autorités qu’ils avaient été avertis de ne pas faire obstacle à un plan visant à stocker des armes à feu, des munitions, des gilets pare-balles et une bombe artisanale pour devenir « le prochain tueur de masse ». Aldrich a ensuite été arrêté après une confrontation avec des officiers du SWAT qui a été diffusée en direct sur Facebook et l’évacuation de 10 maisons à proximité, disant aux officiers « S’ils violent, je suis un putain de coup en enfer! » Aldrich finit par se rendre.

Cependant, les charges retenues contre Aldrich ont été rejetées en juillet 2022 après que la mère et les grands-parents d’Aldrich, les victimes dans l’affaire, ont refusé de coopérer avec les procureurs, évitant les efforts pour leur signifier des citations à comparaître, selon des documents judiciaires descellés après la fusillade. D’autres proches ont dit à un juge qu’ils craignaient qu’Aldrich ne blesse leurs grands-parents s’il était libéré, peignant le portrait d’une personne isolée et violente qui n’avait pas de travail et qui a reçu 30 000 $ qui ont été dépensés en grande partie pour l’achat d’imprimantes 3D pour fabriquer des armes à feu, les dossiers montré.

Aldrich a alors été libéré de prison et les autorités ont gardé deux armes à feu – un pistolet fantôme et un fusil MM15 – saisies lors de l’arrestation. Mais rien n’empêchait Aldrich d’acheter légalement plus d’armes à feu, soulevant des questions immédiatement après la fusillade quant à savoir si les autorités auraient dû demander un ordre de drapeau rouge pour empêcher de tels achats.

Le bureau du shérif du comté d’El Paso a déclaré qu’il n’aurait pas été en mesure de demander une ordonnance du tribunal empêchant Aldrich d’acheter ou de posséder des armes à feu, car le dossier d’arrestation de 2021 a été scellé après l’abandon des charges. Il n’y avait aucune nouvelle preuve qu’ils pourraient utiliser pour prouver qu’Aldrich constituait une menace « dans un avenir proche », a déclaré le bureau du shérif.

Les enquêteurs ont révélé plus tard que les deux armes qu’Aldrich avait lors de l’attaque du Club Q – le fusil et une arme de poing – semblaient être des armes fantômes ou des armes à feu sans numéro de série qui sont faites maison et n’exigent pas qu’un propriétaire passe une vérification des antécédents.

Aldrich a déclaré à AP dans l’une des interviews depuis la prison qu’ils consommaient une « très grande pléthore de drogues » et abusaient de stéroïdes au moment de l’attaque. Mais ils n’ont pas répondu directement concernant les accusations de crimes haineux. Lorsqu’on lui a demandé si l’attaque était motivée par la haine, Aldrich a répondu que c’était « complètement hors de propos ». Les avocats d’Aldrich, qui n’ont pas contesté le rôle d’Aldrich dans la fusillade, ont également repoussé la haine en étant la raison.

Certains survivants qui ont écouté les appels téléphoniques enregistrés ont vu les commentaires d’Aldrich comme une tentative d’éviter la peine de mort qui existe toujours dans le système fédéral. Le Colorado l’a aboli en 2020 et la perpétuité sans prison est désormais la peine obligatoire pour meurtre au premier degré dans l’État. Ils se sont opposés à la réticence d’Aldrich à discuter d’un motif et à leur utilisation d’un langage passif et général comme « Je ne peux tout simplement pas croire ce qui s’est passé » et « J’aimerais pouvoir remonter le temps ».

