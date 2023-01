Le suspect de l’attaque d’une église en Espagne a été “signalé pour expulsion”

Un homme accusé d’avoir attaqué deux églises espagnoles devait être expulsé du pays.

Le suspect a été identifié comme étant un Marocain de 25 ans.

Un gardien d’église a été tué dans l’attaque, tandis qu’un prêtre a été blessé.

L’homme qui aurait pris d’assaut deux églises espagnoles avec une machette, tuant une personne et blessant grièvement un prêtre, devait être expulsé mais n’avait aucune condamnation antérieure, ont annoncé jeudi des responsables.

L’effusion de sang, qui a eu lieu mercredi soir dans la ville portuaire méridionale d’Algésiras, a choqué l’Espagne et laissé les habitants sous le choc.

L’agresseur présumé a été arrêté sur les lieux et la police a perquisitionné son domicile dans les premières heures de jeudi alors que les procureurs poursuivaient une enquête terroriste.

Le suspect, qui a été identifié par une source policière comme étant un Marocain de 25 ans, n’avait “aucune condamnation pénale ou terroriste antérieure en Espagne ou dans des pays alliés” et n’était pas sous surveillance, a déclaré un porte-parole du ministère de l’Intérieur.

« Une procédure d’expulsion a été ouverte en juin » mais « parce qu’il s’agissait d’une procédure administrative… la mise en œuvre n’a pas été immédiate », a-t-il précisé.

Les médias locaux ont rapporté qu’il vivait à proximité des deux églises qui ne sont qu’à 300 mètres l’une de l’autre.

L’Espagne a ouvert une enquête terroriste le 25 janvier après qu’un homme armé d’une arme blanche a pris d’assaut une église dans le sud de l’Espagne, tuant un homme et en blessant plusieurs autres. AFP CRISTINA QUICLER / AFP

Bien que l’Audiencia Nacional, la plus haute cour pénale d’Espagne, ait ouvert une enquête sur le terrorisme, le gouvernement n’a jusqu’à présent pas qualifié la nature de l’attaque.

S’exprimant à Stockholm où il rencontrait ses homologues européens, le ministre de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska a déclaré qu’il n’était pas encore possible de dire si l’incident était de “nature terroriste”.

Mais il a confirmé qu’il n’y avait “aucun tiers impliqué” dans les propos transmis aux journalistes.

Il se rendra à Algésiras dans les prochains jours “pour suivre l’enquête sur le terrain”, a indiqué son bureau.

A chassé la victime dans la rue

Le suspect, vu sur les images de la police avec une barbe et portant un sweat à capuche noir, blanc et gris, est entré dans l’église de San Isidro à Algésiras juste après 19h00 “où, armé d’une machette, il a attaqué le prêtre, le laissant grièvement blessé “, a déclaré le ministère de l’Intérieur.

Grande-Marlaska a dit :

Par la suite, il est entré dans l’église de Nuestra Senora de La Palma dans laquelle, après avoir causé des dégâts, il a attaqué le verger [caretaker].

Le verger, Diego Valencia, “a réussi à sortir de l’église, mais a été attrapé par l’agresseur à l’extérieur et a subi des blessures mortelles”, a-t-il ajouté.

Les deux églises sont distantes de plusieurs centaines de mètres et situées dans une zone très proche du port de la ville d’environ 120 000 habitants.

Les services d’urgence ont indiqué que le prêtre avait été blessé au cou.

Sa paroisse l’a identifié comme étant Antonio Rodriguez, âgé de 74 ans et a déclaré qu’il célébrait l’Eucharistie à l’église de San Isidro lorsqu’il a été attaqué, décrivant son état comme “grave mais stable”.

L’attaquant a crié, lancé des icônes

Une source policière a indiqué à l’AFP que l’agresseur portait alors une longue robe de chambre et avait “crié quelque chose”.

Des témoins oculaires ont déclaré aux médias locaux qu’il avait couru en criant vers Nuestra Señora de La Palma et avait commencé à jeter des icônes, des croix et des bougies au sol.

Le maire d’Algésiras a décrété une journée de deuil avec des habitants invités à se rassembler devant la deuxième église où le verger est mort pour un rassemblement contre l’effusion de sang qui devait commencer à midi.

Algésiras est le principal port desservant les ferries et autres navires voyageant entre l’Espagne et le Maroc et ses habitants ont été ébranlés par le carnage.

Pour Juan José Marina, curé de Nuestra Señora de La Palma, l’idée d’un tel attentat était inimaginable “parce que nos liens avec le monde islamique à Algésiras sont bons et nous n’avons jamais eu de problème”, a-t-il déclaré à la radio publique.

“Cela défie toute logique”, a reconnu Dris Mohamed Amar, porte-parole de la communauté musulmane locale, qui s’exprimait sur la même émission de radio, disant qu’il espérait “qu’il s’agissait d’un cas isolé d’un fou fou et non quelque chose de prémédité”.

Dans des remarques aux journalistes, Cesar Garcia Magan, qui dirige le groupement de la Conférence épiscopale des principaux évêques espagnols, a qualifié l’attaque de “répréhensible, injustifiable et odieuse” mais a mis en garde contre “le danger de diaboliser certains groupes”.

Le Premier ministre Pedro Sanchez a adressé ses “sincères condoléances à la famille du verger décédé dans cette terrible attaque”, souhaitant également un prompt rétablissement aux blessés, tandis que le chef de l’opposition Alberto Nunez Feijoo du Parti populaire de droite s’est dit “consterné”. ” par l’incident.