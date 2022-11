Le suspect de l’attaque de Pelosi était aux États-Unis illégalement, selon des responsables

WASHINGTON – Le Canadien accusé d’avoir attaqué Paul Pelosi avec un marteau et d’avoir tenté de kidnapper la présidente Nancy Pelosi vivait aux États-Unis avec un statut d’immigration expiré depuis des années, ont déclaré jeudi des responsables du département de la Sécurité intérieure.

David DePape, 42 ans, qui, selon les autorités, a fait irruption au domicile des Pelosis à San Francisco vendredi, est entré légalement aux États-Unis le 8 mars 2008 en provenance du Mexique via un port d’entrée en Californie, a indiqué le département. En règle générale, les visiteurs canadiens qui se rendent aux États-Unis pour le travail ou le plaisir sont admis pendant six mois.

Les procureurs disent que l’intention de M. DePape était de prendre en otage la présidente de la Chambre, “de lui faire du mal sérieusement” et d’en faire un exemple pour les autres membres du Congrès. Il fait face à plusieurs accusations d’État et fédérales, notamment tentative d’enlèvement, agression d’un parent d’un fonctionnaire fédéral, tentative de meurtre, maltraitance d’une personne âgée et agression avec une arme mortelle.

Mme Pelosi se trouvait à Washington au moment de l’agression.

L’attaque contre Paul Pelosi, 82 ans, qui se rétablit dans une unité de soins intensifs d’un hôpital de la région de San Francisco, survient à une période de violence politique accrue avant les élections de mi-mandat de la semaine prochaine. Ces dernières années, il y a eu une recrudescence des menaces contre des personnalités politiques des deux partis. Mme Pelosi, la troisième en ligne à la présidence, a été l’une des personnalités les plus ciblées.