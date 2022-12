Le suspect de l’attaque de Dave Chappelle condamné à moins d’un an de prison après avoir plaidé sans contestation

Le suspect dans une attaque présumée de la légende de la comédie Dave Chappelle n’a pas contesté les accusations de coups et blessures.

Isaiah Lee, 24 ans, a été condamné à 270 jours de prison du comté pour coups et blessures et entrée dans une zone réglementée lors d’un événement en direct après avoir taclé Chappelle sur scène. au Hollywood Bowl en Californie.

L’ATTAQUANT PRÉSUMÉ DE DAVE CHAPPELLE DEMANDE SON TRANSFERT AU PROGRAMME DE SANTÉ MENTALE

Le procureur de la ville de Los Angeles, Mike Feuer, a initialement accusé Lee de quatre chefs d’accusation de délit coups et blessures, possession d’une arme dans l’intention d’agresser, accès non autorisé à l’espace scénique pendant une représentation et commission d’un acte qui retarde l’événement ou interfère avec l’interprète.

JERRY SEINFELD DIT ‘LE SUJET’ DU MONOLOGUE ‘SNL’ DE DAVE CHAPPELLE ‘APPELLE A UNE CONSERVATION’

Lee aurait porté une réplique d’arme à feu avec une lame de couteau lorsque Chappelle a été attaqué lors du spectacle du Hollywood Bowl, a déclaré la police à l’époque.

Lee a déclaré au Post lors d’une interview en prison qu’il avait été “déclenché” par les blagues anti-LGBTQ + de Chappelle, et La claque de Will Smith sur Chris Rock aux Oscars 2022 “l’a inspiré”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Je m’identifie comme bisexuel… et je voulais qu’il sache ce qu’il disait déclenchait”, a déclaré Lee au point de vente. “Je voulais qu’il sache que, la prochaine fois, il devrait d’abord envisager de faire passer son matériel par des personnes que cela pourrait affecter.”

Lee attend un procès sans rapport pour tentative de meurtre concernant le coup de couteau présumé de son colocataire en 2021. Pour l’affaire de tentative de meurtre, il est détenu au lieu d’une caution de 1 million de dollars.

Janelle Ash et Larry Fink de Fox News ont contribué à ce rapport.