Le suspect de l’attaque contre le mari de la présidente de la Chambre des États-Unis, Pelosi, fait face à deux chefs d’accusation fédéraux

Paul et Nancy Pelosi.

Le ministère américain de la Justice a inculpé lundi un homme de 42 ans accusé d’avoir agressé le mari de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, Paul, d’agression et de tentative d’enlèvement, a indiqué l’agence dans un communiqué lundi.

David DePape, 42 ans, est accusé d’avoir fait irruption dans la résidence Pelosi tôt vendredi et d’avoir agressé Paul Pelosi, 82 ans. Les deux chefs d’accusation auxquels il fait face entraînent jusqu’à 50 ans de prison, a indiqué le département.

La police n’a pas proposé de motif pour l’agression de vendredi contre Paul Pelosi, 82 ans, qui, selon le bureau de sa femme, a subi une intervention chirurgicale pour une fracture du crâne et des blessures aux mains et au bras droit, bien que les médecins s’attendent à un rétablissement complet.

L’incident a attisé les craintes de violence politique moins de deux semaines avant les élections de mi-mandat du 8 novembre qui décideront du contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat, dans le climat politique américain le plus vitriolique et polarisé depuis des décennies.