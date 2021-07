Le suspect de l’assassinat du président haïtien a travaillé comme source confidentielle de la DEA

L’un des suspects haïtiano-américains arrêtés dans le cadre de l’assassinat du président haïtien Jovenel Moise avait travaillé comme informateur pour la Drug Enforcement Administration des États-Unis.

La DEA a confirmé mardi que le suspect était « parfois » une source confidentielle de l’agence et qu’il avait contacté ses contacts à la DEA après le meurtre.

« Un responsable de la DEA affecté à Haïti a exhorté le suspect à se rendre aux autorités locales et, avec un responsable du département d’État américain, a fourni des informations au gouvernement haïtien qui a aidé à la remise et à l’arrestation du suspect et d’une autre personne », a déclaré un porte-parole de la DEA. mentionné.

La DEA a noté qu’elle était au courant des informations selon lesquelles les auteurs auraient crié « DEA » pendant l’attaque, mais a déclaré que les individus n’agissaient pas au nom de l’agence.

Bien que la DEA n’ait pas fourni le nom du suspect, deux responsables de l’application des lois l’ont identifié comme étant Joseph Gertand Vincent, NBC News a rapporté mardi.

Les archives de la Cour fédérale acquises par NBC News indiquent que Vincent a été arrêté pour la première fois il y a plus de 20 ans pour avoir déposé un faux nom et une fausse date de naissance sur sa demande de passeport américain. Il a ensuite été condamné à deux ans de probation et a été condamné à vivre dans un centre correctionnel communautaire en Floride après avoir violé les termes de sa peine.

Vincent avait déjà été identifié comme l’un des deux citoyens américains détenus pour implication présumée dans le meurtre du président à son domicile privé de Port-au-Prince mercredi dernier. La police haïtienne a identifié l’autre suspect américain comme étant James Solages.

Le département d’État a également confirmé lundi qu’un troisième citoyen américain avait été arrêté en relation avec l’assassinat, mais a refusé de fournir de plus amples informations pour des raisons de confidentialité. Le département a demandé aux autorités haïtiennes des détails sur l’arrestation.

La police haïtienne a déclaré dimanche qu’ils ont arrêté Christian Emmanuel Sanon, qui est récemment entré en Haïti à bord d’un avion privé « avec l’intention de prendre la présidence haïtienne ». Sanon a été décrit comme étant une figure clé de l’assassinat, la police haïtienne ajoutant qu’il était la « première personne que les attaquants ont appelée » après la mort du président.

Plusieurs nouveaux points de vente tels que Le New York Times et Le Miami Herald ont rapporté que Sanon est un médecin basé en Floride.

Les trois hommes haïtiens liés aux États-Unis font partie des plus de 20 suspects que la police haïtienne a arrêtés jusqu’à présent, aux côtés de 18 Colombiens.

Le gouvernement haïtien a appelé les États-Unis et d’autres nations à participer à l’enquête sur le meurtre, un incident qui n’a fait qu’aggraver les troubles politiques dans la nation des Caraïbes. Haïti était déjà aux prises avec la montée de la violence des gangs et des protestations contre le régime de plus en plus autoritaire du défunt président.

Dimanche, une délégation de responsables américains du Conseil national de sécurité ainsi que des départements de la Sécurité intérieure, de l’État et de la Justice s’est rendu en Haïti pour évaluer la situation politique et sécuritaire du pays.

Le voyage de la délégation est intervenu après que des responsables de la Maison Blanche ont déclaré vendredi à NBC News que les États-Unis n’avaient pas l’intention d’envoyer des troupes pour protéger les infrastructures critiques, alors que des responsables haïtiens avaient demandé une assistance militaire.

La délégation a rencontré les dirigeants intérimaires d’Haïti pour encourager des élections libres et équitables, la porte-parole du Conseil de sécurité nationale Emily Horne a déclaré lundi dans un communiqué de presse de la Maison Blanche. Les responsables américains et la police haïtienne ont également examiné la sécurité des infrastructures critiques du pays, a ajouté Horne.

« Lors de toutes leurs réunions, la délégation s’est engagée à soutenir le gouvernement haïtien alors qu’il cherche à obtenir justice dans cette affaire et a affirmé le soutien des États-Unis au peuple haïtien en cette période difficile », a déclaré Horne.

Le ministère américain de la Justice lundi a également annoncé ses efforts pour aider les autorités haïtiennes dans l’enquête, notant qu’une évaluation initiale en Haïti a été menée par de hauts responsables américains.

« Le ministère continuera de soutenir le gouvernement haïtien dans son examen des faits et des circonstances entourant cette attaque odieuse », a déclaré le porte-parole du ministère de la Justice Anthony Coley dans un communiqué.

Coley a ajouté que le département examinera si des lois américaines ont été violées en relation avec l’assassinat.

Les autorités haïtiennes n’ont pas annoncé le mobile du meurtre, mais le défunt président haïtien avait fait face à de vives critiques pendant plusieurs mois avant sa mort.

Les protestations contre Moise sont devenues violentes à la suite d’accusations selon lesquelles il cherchait à augmenter son pouvoir même après l’expiration de son mandat présidentiel en février. Les dirigeants de l’opposition et leurs partisans ont exigé la démission de Moise et ont rejeté son projet d’organiser un référendum constitutionnel avec des propositions qui renforceraient le pouvoir de la présidence.