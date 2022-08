Le suspect de l’agression au couteau de l’auteur de “Versets sataniques” inculpé

Hadi Matar est accusé d’avoir poignardé le célèbre auteur au cou et au torse

Les procureurs de New York ont ​​inculpé samedi Hadi Matar, un résident du New Jersey âgé de 24 ans, de tentative de meurtre au deuxième degré, après que le romancier Salman Rushdie ait été laissé dans un état critique à la suite d’une attaque au couteau la veille.

“L’individu responsable de l’attaque d’hier, Hadi Matar, a été officiellement inculpé de tentative de meurtre au deuxième degré et d’agression au deuxième degré”, a-t-il ajouté. Le procureur du comté de Chautauqua, Jason Schmidt, a déclaré dans un communiqué.

“Il a été interpellé pour ces accusations hier soir et placé en détention provisoire sans caution”, Schmidt a poursuivi, notant que les autorités étatiques et fédérales envisagent d’appliquer des frais supplémentaires.

Rushdie a été attaqué vendredi par un suspect armé d’un couteau alors qu’il donnait une conférence sur la liberté d’expression à l’Institution de Chautauqua. L’auteur anglo-américain d’origine indienne, âgé de 75 ans, a été poignardé au cou et au torse entre 10 et 15 fois, selon des témoins.

Lire la suite Salman Rushdie «sous ventilateur» après avoir poignardé – agent

Rushdie a été transporté par avion à l’hôpital où il reste sous ventilateur.

Matar, un jeune de 24 ans originaire du New Jersey, a été arrêté sur-le-champ. Les responsables du FBI ont ensuite fouillé sa dernière adresse connue, et bien que le motif de l’attaque au couteau n’ait pas été identifié, plusieurs organes de presse ont rapporté que Matar avait publié des messages sur les réseaux sociaux en faveur de l’Iran, de son armée et de “L’extrémisme chiite plus largement”, pour citer le New York Post.

Le roman de 1988 de Rushdie “Les versets sataniques” a été condamné par les musulmans pour ses références prétendument blasphématoires à l’islam et à son livre saint, le Coran. Le défunt ayatollah iranien Ruhollah Khomeini a émis une fatwa en 1989 appelant à la mort de Rushdie, et alors que l’Iran a officiellement reculé sur cet édit, une fondation religieuse iranienne a offert une prime de 3,3 millions de dollars sur la tête de l’auteur en 2012.

Dans les années qui ont suivi la première publication de la fatwa, le traducteur japonais de Rushdie a été poignardé à mort, tandis qu’une attaque au couteau a gravement blessé son traducteur italien. Son éditeur norvégien a été blessé par balle et son traducteur turc a été la cible d’une tentative d’incendie criminel par une foule islamiste qui a fait 37 morts, mais pas le traducteur.

Rushdie a vécu sous la protection du gouvernement britannique de 1989 à 2002, après quoi il est progressivement revenu à la vie publique.

Selon la loi de New York, Matar risque 25 ans de prison s’il est reconnu coupable de tentative de meurtre.