Le suspect de l’affaire Natalee Holloway, Joran van der Sloot, est transféré dans une autre prison péruvienne avant son transfert aux États-Unis, selon des responsables – Boston News, Weather, Sports

(CNN) — Joran van der Sloot, le principal suspect de la disparition en 2005 de l’adolescente de l’Alabama Natalee Holloway, a été transféré dans une autre prison au Pérou tôt samedi, ont déclaré des responsables – une étape dans ce qui est devrait être son éventuel transfert temporaire faire face à des accusations aux États-Unis.

Van der Sloot a été transféré d’une prison à sécurité maximale du sud du Pérou vers une prison de la capitale, Lima, selon des responsables connaissant les faits qui se sont entretenus avec des journalistes de CNN en Español.

Plus tôt, une source a déclaré à CNN en Español que le processus de transfert temporaire de van der Sloot du Pérou aux États-Unis commencerait vendredi soir.

Van der Sloot devrait être transféré aux États-Unis pour faire face à des accusations d’extorsion et de fraude liées à un complot présumé visant à extorquer la famille de Holloway après sa disparition, ont déclaré des responsables péruviens. La durée du processus de transfert n’est pas encore connue, ont déclaré des responsables aux journalistes de CNN en Español.

Maximo Altez, l’avocat de van der Sloot, a reçu la semaine dernière une lettre de van der Sloot lui demandant de ne pas faire appel de son transfert aux États-Unis. « Je veux aller aux États-Unis », a écrit van der Sloot, a déclaré Altez à CNN en Español mardi.

Van der Sloot a été impliqué dans une bagarre à l’intérieur de sa prison pendant les heures de visite la semaine dernière et a subi une coupure aux doigts et des ecchymoses, a déclaré Altez, ajoutant que van der Sloot avait été placé dans la section médicale de la prison.

Van der Sloot, un ressortissant néerlandais, a été reconnu coupable en 2012 du meurtre de Stephany Flores, 21 ans, dans sa chambre d’hôtel à Lima et condamné à 28 ans de prison.

Il fait face à des accusations en lien avec un complot présumé visant à vendre de fausses informations sur l’endroit où se trouve la dépouille de Holloway, 18 ans, en échange de 250 000 $. La mère de Holloway, Beth Holloway, a viré 15 000 dollars sur un compte bancaire détenu par van der Sloot aux Pays-Bas et, par l’intermédiaire de son avocat, lui a donné 10 000 dollars supplémentaires en personne, selon un acte d’accusation fédéral américain de 2010.

Une fois qu’il aurait eu les 25 000 $ initiaux, van der Sloot a déclaré qu’il montrerait à John Kelly, l’avocat de la famille Holloway, où les restes de Natalee Holloway étaient cachés, mais l’information s’est avérée fausse, indique l’acte d’accusation.

Natalee Holloway a été vue vivante pour la dernière fois avec van der Sloot et deux autres hommes il y a 18 ans quittant une boîte de nuit à Aruba.

La police d’Aruba a arrêté et relâché les trois hommes – van der Sloot et ses frères Deepak et Satish Kalpoe – à plusieurs reprises en 2005 et 2007 en lien avec la disparition de Holloway. Les avocats des hommes ont maintenu leur innocence tout au long de l’enquête.

En décembre 2007, le parquet d’Aruba a déclaré qu’aucun des trois ne serait inculpé et a abandonné les poursuites contre eux, invoquant des preuves insuffisantes.

Le corps de Holloway n’a pas été retrouvé. Un juge de l’Alabama a signé une ordonnance en 2012 la déclarant légalement morte. Personne n’est actuellement accusé de sa mort.

