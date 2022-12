Le suspect de la mort du chanteur canado-punjabi Sidhu Moose Wala arrêté: rapports

Un homme recherché en lien avec la mort d’un célèbre musicien punjabi devenu homme politique a été arrêté aux États-Unis, selon des médias indiens.

Shubhdeep Singh Sidhu, également connu dans le monde entier sous son nom de scène Sidhu Moose Wala, a été tué le 29 mai 2022 alors qu’il conduisait sa voiture à Mansa, un district de l’État du Pendjab, dans le nord de l’Inde. Sa mort est survenue juste un jour après que la police du Pendjab a ordonné le retrait des détails de sécurité de Wala et de plusieurs centaines d’autres dans le but de réprimer ce qu’elle a appelé la «culture VIP».

Au moment de sa mort, les enquêteurs indiens ont déclaré que le meurtre de Wala faisait partie d’une rivalité entre gangs.

Satinderjeet Singh, également connu sous le nom de Goldy Brar, a revendiqué la mort du chanteur dans un message sur Facebook, affirmant que Wala avait été tué “en représailles” pour le meurtre d’une dirigeante de Youth Akali Dal, Vicky Middukhera.

Le ministre en chef du Pendjab, Bhagwant Mann, a été cité par les médias indiens comme ayant déclaré que Brar avait été arrêté en Californie il y a 10 jours et que des efforts étaient en cours pour l’extrader vers l’Inde.

Wala, qui a commencé sa carrière musicale à Brampton avant de retourner dans sa maison du Pendjab, était une figure controversée en partie à cause de son style lyrique. En 2020, la police l’a inculpé en vertu de la loi indienne sur les armes pour avoir prétendument promu la culture des armes à feu dans l’une de ses chansons. Il était populaire au Royaume-Uni et au Canada, et beaucoup ont qualifié sa mort de perte majeure pour l’industrie de la musique.

DJ Reminisce, un radiodiffuseur et artiste musical sud-asiatique qui avait déjà travaillé avec Moose Wala, l’a qualifié d’artiste transformateur qui a changé la façon dont la musique sud-asiatique était interprétée et était la voix de la classe ouvrière punjabi.