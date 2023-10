Le suspect de la mort de Wadea Al-Fayoume était obsédé par la guerre entre Israël et le Hamas, selon les procureurs

Le propriétaire de la banlieue de Chicago, accusé d’avoir poignardé à mort un garçon palestinien américain de 6 ans et d’avoir grièvement blessé sa mère, a été placé derrière les barreaux lundi tandis que les autorités fédérales ont ouvert une enquête pour crimes de haine sur ce qu’elles considèrent comme une attaque meurtrière anti-musulmane.

Vêtu d’une combinaison orange délivrée par la prison, les cheveux ébouriffés, Joseph Czuba, 71 ans, a répondu « oui, monsieur » au juge, mais s’est par ailleurs assis tranquillement dans une salle d’audience du comté de Will où il a été officiellement inculpé de trois chefs de meurtre, dont un. de tentative de meurtre, deux chefs de coups et blessures aggravés et deux chefs de crime de haine.

Les enquêteurs ont déclaré que l’attaque meurtrière qui a entraîné la mort de Wadea Al-Fayoume était liée au conflit en cours entre Israël et le Hamas au Moyen-Orient.

Wadea Al-Fayoume, 6 ans. Avec l’aimable autorisation de Héla Yousef

Dans la requête demandant la détention de Czuba, le procureur adjoint Michael Fitzgerald a déclaré que juste avant l’attaque, le propriétaire avait confronté la mère du garçon, Hanaan Shahin, et « lui avait dit qu’il était en colère contre elle pour ce qui se passait » en Israël.

Shahin « a déclaré qu’elle lui avait répondu ‘prions pour la paix' », indique la pétition. Shahin « a déclaré que Czuba ne lui avait donné aucune chance de faire quoi que ce soit… puis l’avait attaquée avec un couteau ».

Czuba, a déclaré la mère du garçon aux enquêteurs, était un homme « en colère ». Son épouse, Mary, a déclaré aux enquêteurs que Czuba « écoute régulièrement des émissions de radio conservatrices » et qu’il est devenu obsédé par la guerre entre le Hamas et Israël.

Shahin a également déclaré à la police qu’elle avait envoyé des SMS à l’épouse de Czuba au sujet de la « haine de son mari pour les musulmans ». Mercredi 11 octobre dernier, Czuba a déclaré qu’il souhaitait que Shahin et son fils « quittent la maison », a déclaré Mary Czuba aux enquêteurs. Shahin a déclaré aux députés que le même jour, Czuba « l’a confrontée à propos de ce qui se passait au Moyen-Orient ».

Czuba, représenté par le défenseur public, n’a pas répondu à une demande de commentaires, mais a déclaré au tribunal que le suspect était un vétéran qui a servi dans l’armée américaine de 1969 à 1973 et qu’il avait des problèmes médicaux persistants, notamment un diagnostic antérieur de cancer de la prostate, qui rendre « potentiellement difficile son placement en prison ».

Le juge n’était pas d’accord, affirmant que Czuba restait une menace pour Shahin et « la communauté en général », et l’a renvoyé en prison. Il doit revenir devant le tribunal le 30 octobre.

Le défenseur public n’a pas répondu à une demande de commentaire.

La mise en accusation et la détention de Czuba ont eu lieu le jour où Wadea a été enterré dans un cimetière voisin. UNles autorités ont dit il est décédé samedi après que le propriétaire l’ait poignardé 26 fois.

Sa mère, âgée de 32 ans, a été poignardée une douzaine de fois alors qu’elle tentait de protéger son fils et d’appeler à l’aide, a indiqué la police. Elle était encore en convalescence à l’hôpital tandis que les personnes en deuil se rassemblaient pour les funérailles de son fils à la Mosque Foundation, dans la banlieue de Bridgeview.

Czuba criait « vous, les musulmans, devez mourir » lorsqu’il a fait irruption dans l’appartement au rez-de-chaussée que partageaient la mère et le fils dans la banlieue de Plainfield, a déclaré à NBC News un ami de la famille, Yousef Hannon, avant les funérailles, citant des textes qu’elle avait envoyés au père du garçon. Hannon a déclaré que Czuba avait également crié : « Vous tuez nos enfants en Israël. Vous, les Palestiniens, ne méritez pas de vivre. »

Shaheen « ne soupçonnait même pas un pour cent qu’il blesserait l’enfant » parce que Czuba avait été comme un grand-père pour Wadea et lui avait même construit une cabane dans les arbres, a déclaré Hannon.

« L’enfant, lorsqu’il a vu Czuba, a couru vers lui pour le serrer dans ses bras et a été poignardé 26 fois », a déclaré Hannon.

Wadea a été déclaré mort à l’hôpital, après quoi un médecin légiste a retiré de son abdomen un « couteau de style militaire » avec une lame de sept pouces, a déclaré le bureau du shérif du comté de Will dans un communiqué. communiqué de presse.

Le bureau du procureur américain du district nord de l’Illinois, basé à Chicago, a ouvert une enquête fédérale pour crimes haineux sur ce meurtre.

L’attaque brutale a été condamnée plus tôt par le président Joe Biden et a fait craindre que la guerre entre le Hamas et Israël puisse entraîner des représailles contre les immigrants palestiniens aux États-Unis.

« La haine n’a pas sa place en Amérique », a déclaré la vice-présidente Kamala Harris dans un communiqué publié lundi. « Nous condamnons sans équivoque la haine et l’islamophobie et sommes aux côtés des communautés palestinienne, arabe et musulmane américaine. »

La famille de Wadea est arrivée aux États-Unis depuis la Cisjordanie et s’est installée dans la banlieue de Chicago il y a une douzaine d’années pour échapper aux colons. violences dans le territoire palestinien, selon le bureau de Chicago du Conseil sur les relations américano-islamiques (CAIR).

« Je parlais au père et il a dit : ‘Nous sommes venus ici en partie pour échapper à la violence des colons dans laquelle des situations comme celle-ci pouvaient se produire en toute impunité et nous ont chassés jusqu’aux États-Unis' », Ahmed Rehab. , a déclaré dimanche le directeur exécutif du CAIR Chicago.

Joint par téléphone, le frère de Czuba, David, a déclaré que la famille préparait une déclaration et a refusé de faire d’autres commentaires.

Czuba n’a « fait aucune déclaration aux détectives concernant son implication dans cette attaque odieuse » lorsque les adjoints du shérif répondant à la tragédie en cours l’ont trouvé avec une lacération au front « assis droit dehors sur le sol près de l’allée de la résidence », le testament Le bureau du shérif du comté l’a déclaré plus tôt.

« Les détectives ont pu déterminer que les deux victimes de cette attaque brutale étaient la cible du suspect en raison de leur appartenance musulmane et du conflit en cours au Moyen-Orient impliquant le Hamas et les Israéliens », a indiqué le bureau du shérif.