Le suspect de la mafia italienne Edgardo Greco a été retrouvé en train de travailler comme chef de pizza après 16 ans de fuite

Un tueur italien condamné, qui appartiendrait à l’une des organisations mafieuses les plus puissantes du pays, a été découvert en train de travailler comme pizzaiolo et arrêté après 16 ans de cavale.

Edgardo Greco, 63 ans, est soupçonné d’appartenir à la notoire ‘Ndrangheta, une puissante organisation mafieuse de Calabre, dans le sud de l’Italie.

Interpol a déclaré qu’il avait été arrêté jeudi dans la ville française de Saint-Etienne, où il avait à un moment donné dirigé un restaurant italien sous un pseudonyme, selon les procureurs français.

Décrit comme un “dangereux fugitif”, Greco était recherché en Italie pour purger une peine à perpétuité pour les meurtres de Stefano et Giuseppe Bartolomeo, a déclaré Interpol dans un communiqué. déclaration jeudi.

Il y était également accusé de la tentative de meurtre d’Emiliano Mosciaro “dans le cadre d’une guerre mafieuse entre les gangs Pino Sena et Perna Pranno qui a marqué le début des années 1990”.

Le patron de la mafia italienne le plus recherché, Matteo Messina Denaro, arrêté Lire la suite

Les frères Bartolomeo ont été battus à mort avec des barres de fer dans un entrepôt de poisson en janvier 1991, a annoncé la police italienne. Leurs corps n’ont jamais été retrouvés et on pense qu’ils ont été dissous dans de l’acide.

À Saint-Etienne en juin 2021, Greco est devenu propriétaire d’un restaurant italien appelé Caffe Rossini Ristorante, le gérant jusqu’en novembre 2021, ont indiqué les procureurs français.

Selon des documents vus par l’Agence France-Presse, il a utilisé le nom de Paolo Dimitrio et a également travaillé dans d’autres restaurants italiens de la ville.

Un compte Facebook toujours ouvert pour le Caffe Rossini Ristorante, qui semble maintenant avoir été fermé, montre que la presse locale a couvert son ouverture en 2021.

“Paolo Dimitrio ouvre le restaurant de ses rêves”, titrait l’article du journal local Le Progres.

Greco a également travaillé le soir dans une pizzeria sous son nom d’emprunt, selon les médias italiens.

Après son arrestation aux premières heures de la matinée, il a comparu devant un juge d’instruction à Lyon qui lui a formellement notifié le mandat d’arrêt italien, ont indiqué les procureurs. Il a alors été placé en détention.

Aide à l’Italie et à la France de la coopération contre le projet ‘Ndrangheta (I-Can) géré par Interpol, qui facilite la coopération policière entre ses 195 États membres, a contribué à l’arrestation de Greco

Le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Piantedosi, cité dans le communiqué d’Interpol, a déclaré que ces arrestations démontraient l’engagement de son pays à “lutter contre toutes les formes de crime organisé et à localiser les fugitifs dangereux”.

La ‘Ndrangheta était considérée comme le groupe mafieux le plus étendu et le plus puissant d’Italie, a déclaré Interpol, opérant dans le monde entier et ayant des liens étroits avec le commerce de cocaïne à destination de l’Europe depuis l’Amérique du Sud.

L’arrestation de Greco est intervenue une semaine après que la police italienne a déclaré avoir démantelé un réseau mafieux ‘Ndrangheta dominant une vaste zone du sud de la Calabre et saisi des actifs dépassant 250 millions d’euros (270 millions de dollars).

Cinquante-six personnes, dont beaucoup déjà en prison, ont fait l’objet d’une enquête pénale pour une série de crimes, notamment complot lié à la mafia, extorsion, enlèvement, corruption et possession d’armes, ont indiqué la police et les procureurs.

Le mois dernier, la police italienne a arrêté l’un des patrons les plus notoires de la mafia sicilienne Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, en fuite depuis 30 ans.

L’homme de 60 ans a été arrêté après avoir visité une clinique de santé où il était soigné dans la capitale sicilienne, Palerme.

L’Agence France-Presse et Associated Press ont contribué à ce rapport