Un homme qui s’est écrasé sur un policier armé alors qu’il tentait de s’éloigner des policiers enquêtant sur une fusillade est emprisonné depuis près de 12 ans.

Aydin Altun, 26 ans, s’est précipité vers des officiers – qui criaient « Police armée, montre-moi tes mains » – dans le but de s’enfuir à Tottenham, au nord de Londres, en octobre de l’année dernière.

Des images ont montré sa voiture percutant le PC Lewis Crowder, qui restait accroché au capot de la Mercedes noire alors que le conducteur traversait la route en zigzag pour le jeter hors de la voiture.

Après quelques secondes sur le capot, l’officier a été vu faire un saut périlleux à travers la route sur le trottoir.

Son téléphone portable a été laissé intégré entre le capot et le pare-brise de la voiture pour excès de vitesse.

PC Crowder a dit plus tard qu’il pensait qu’il allait mourir alors qu’il s’accrochait à la voiture pour sa vie avant de se jeter dans le but de survivre.

Le Specialist Crime Command du Met enquêtait sur une fusillade signalée à Haringey, au nord de Londres, après qu’une voiture vide ait été retrouvée criblée de balles.

Des témoins ont rapporté avoir vu une Mercedes noire quitter les lieux et le lendemain, le 29 octobre de l’année dernière, une voiture similaire a été repérée à cinq kilomètres de là à White Hart Lane.

Lorsqu’il s’est arrêté et s’est arrêté, en partie sur le trottoir, les agents des armes à feu qui avaient suivi le véhicule ont levé les armes et ont ordonné au conducteur de montrer ses mains.

Altun, 26 ans, sera condamné à Old Bailey vendredi, après avoir été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves avec intention

CCTV et des séquences vidéo portées sur le corps ont montré Altun puis avancer à grande vitesse, jetant un PC Crowder sur le capot.

L’officier s’est accroché dessus alors que la voiture accélérait vers la gare de White Hart Lane avant de voler sur le trottoir.

Peu de temps après, la voiture a été retrouvée abandonnée à environ 800 mètres.

L’officier a perdu connaissance et a subi d’importants broutures et des coupures à la tête, au coude, aux jointures et à la main.Il a été emmené à l’hôpital avant d’être renvoyé, a indiqué la police.

Une chasse à l’homme a été lancée pour Altun et il s’est livré à la police le lendemain.

Le policier armé a déclaré qu’il avait « peur pour sa vie », en voyant Aydin Altun accélérer vers lui dans une Mercedes noire.

Altun a zigzagué le long de la route pour essayer de jeter l’officier armé du capot, alors que les passants regardaient sous le choc

Bien qu’il ait été heurté par une voiture en milieu de journée, il y avait peu de circulation sur la route et le policier a réussi à éviter le mobilier urbain à proximité alors qu’il était éjecté de la voiture.

À Old Bailey, Altun a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves intentionnellement et emprisonné pendant 11 ans et neuf mois.

Il a également été interdit de conduire pendant 12 ans et 10 mois.

Au tribunal, le policier a décrit sa crainte d’être tué alors qu’il s’accrochait à la voiture pour excès de vitesse.

Il a déclaré à l’audience: « Je me souviens avoir eu peur pour ma vie, je pensais que j’allais mourir. Je me souviens avoir pensé que si cette voiture allait s’écraser, j’allais mourir.

En condamnant Altun, le juge Wendy Joseph QC a déclaré qu’il avait fait preuve de « la plus grave imprudence envers l’officier ».

Elle a également salué le courage de PC Crowder en se jetant du capot et a déclaré que les conséquences auraient été « catastrophiques » s’il ne l’avait pas fait.

Quatre hommes, deux âgés de 17 ans, un de 18 ans et un autre de 19 ans, ont également été arrêtés le même jour après Altun, soupçonnés d’avoir aidé un délinquant.

Les officiers ont par la suite trouvé la Mercedes abandonnée, le téléphone portable de l’officier toujours logé entre le pare-brise et son essuie-glace

Les passants ont couru à l’aide des agents alors que la voiture filait, Altun sera condamné à Old Bailey vendredi

Tous ont été emmenés dans des postes de police du nord de Londres et interrogés, mais ont été libérés sans autre action, a déclaré Scotland Yard.

Louisa Rolfe, sous-commissaire des opérations du Met, a déclaré: « Je suis ravie que l’individu dangereux qui a conduit un officier et mis sa vie en danger ait été condamné à 11 ans et neuf mois.

« Je salue également la nouvelle qu’il a été de nouveau disqualifié de la conduite et ne sera pas de retour sur nos routes de si tôt.

« Heureusement, de tels incidents sont rares, mais être officier à Londres peut être difficile et les agents peuvent faire face à un danger tous les jours.

« Cependant, cela n’empêche pas les hommes et les femmes incroyables, dévoués et professionnels de revêtir leurs uniformes, de se promener dans les rues de Londres et de poursuivre notre mission de protéger tout le monde.

« Nous ne tolérons aucune violence à l’égard de nos officiers et nous poursuivons sans relâche quiconque agressant nos officiers pour les traduire en justice.

« De tels incidents et condamnations renforcent notre détermination à extirper et à lutter contre les crimes violents sous toutes ses formes et nous rendent plus déterminés à protéger notre public. »