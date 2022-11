Le suspect de la fusillade du campus UVA doit comparaître pour la première fois devant le tribunal

CHARLOTTESVILLE, Virginie (AP) – L’étudiant de l’Université de Virginie accusé d’avoir tué trois membres de l’équipe de football et blessé deux autres étudiants lors d’une fusillade sur le campus devait comparaître mercredi matin pour sa première audience.

Les responsables de l’université et la police ont déclaré que Christopher Darnell Jones Jr., 22 ans, avait rejoint un groupe d’environ deux douzaines d’autres personnes lors d’une excursion dimanche depuis le campus de Charlottesville pour voir une pièce de théâtre dans la capitale nationale, à environ 120 miles (195 kilomètres). Lorsque leur bus est revenu sur le campus, les autorités ont déclaré que Jones avait ouvert le feu, tuant Lavel Davis Jr., D’Sean Perry et Devin Chandler, et blessant deux autres, dont l’un était également un joueur de football.

Jones – qui, selon la police, a pu fuir la scène de la fusillade, déclenchant une chasse à l’homme et un verrouillage du campus de 12 heures – fait face à trois chefs de meurtre au deuxième degré, deux chefs de blessures malveillantes et des accusations supplémentaires liées aux armes à feu.

Le procureur chargé de l’affaire, l’avocat d’Albemarle Commonwealth, James Hingeley, a déclaré par e-mail que Jones devait comparaître par liaison vidéo depuis une prison locale.

Les dossiers en ligne ne répertorient pas un avocat pour Jones. S’il est financièrement éligible pour un avocat commis d’office, un avocat sera nommé mercredi, a écrit Hingeley, ajoutant qu’il pourrait également y avoir un examen préliminaire de la liberté sous caution lors de l’audience.

Jones est en détention depuis son arrestation dans la banlieue de Richmond tard lundi matin.

Le président de l’université, Jim Ryan, a déclaré lundi que les autorités n’avaient pas une “compréhension complète” du motif de la fusillade. Les documents judiciaires déposés jusqu’à présent dans l’affaire n’ont offert aucun aperçu supplémentaire.

Jones était membre de l’équipe de football pendant la saison 2018, une visite d’un semestre, selon la directrice des sports Carla Williams.

Lors d’entretiens, son père a exprimé sa confusion et son étonnement et a présenté ses excuses aux familles des victimes.

La violence à l’université publique phare de l’État a déclenché des jours de deuil parmi les étudiants et les professeurs, la communauté élargie de Charlottesville et d’autres partisans. Les cours ont repris mercredi et un événement à l’échelle du campus en l’honneur des victimes était en préparation.

The Associated Press