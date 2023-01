Le suspect de la fusillade de Sheridan déclaré inapte à être jugé – Shaw Local

Un homme de Sheridan qui aurait tiré sur deux hommes, en blessant un, avant de monter une confrontation de 10 heures avec la police a été jugé inapte à subir son procès.

Jeffrey L. Plique, 56 ans, devait recevoir vendredi des dates de procès devant le tribunal de circuit du comté de La Salle pour trois crimes dirigés par batterie aggravée avec une arme à feu, un crime de classe X pouvant aller jusqu’à 30 ans est en prison. Pour l’instant, cependant, le procès est terminé.

Au lieu de cela, un expert en santé mentale nommé par le tribunal a déterminé que Plique n’était pas apte, c’est-à-dire qu’il n’avait pas les facultés d’assister ses avocats lors du procès – et il sera remis au Département des services sociaux de l’Illinois pour un traitement de santé mentale.

Selon la loi, Plique restera aux soins de l’État pendant un an, à compter de la date de signature de l’ordonnance, ou jusqu’à ce qu’il soit jugé apte à être jugé. Une audience sur le statut est fixée au 3 mars.

Des questions sur la santé mentale de Plique ont été soulevées alors que l’impasse du 22 octobre était en cours. Les voisins ont exprimé leur choc face à la fusillade et ont décrit la conduite présumée de Plique comme totalement hors de propos. Une évaluation a été demandée au début de la procédure pénale et Plique a pu être entendu dire en audience publique : “C’est à propos du gouvernement qui me harcèle.”

Les adjoints du shérif du comté de La Salle ont été envoyés le 22 octobre au Sheridan Food Mart, où des témoins ont déclaré que Plique avait tiré “plusieurs” coups de feu et frappé un homme de 62 ans à la cuisse. La victime a survécu.

Plique s’est réfugié dans une maison de West Church Street et s’est finalement rendu après environ 10 heures de négociations. Un fusil et un pistolet ont été éjectés de la maison quelques minutes avant qu’il ne se rende.

Outre l’accusation de coups et blessures aggravés avec une arme à feu, Plique est également accusé de deux chefs de décharge aggravée d’une arme à feu (plage de peine : quatre à 15 ans) pour avoir tiré un autre coup qui a manqué l’homme blessé et un autre qui visait un véhicule, qui a également raté.

Toutes les accusations sont soumises à la loi de l’État sur la vérité dans la détermination de la peine, exigeant que certains criminels purgent au moins 85% de leur peine de prison.