Le suspect de la fusillade de Rotterdam souffrait d’un comportement psychotique, selon les procureurs | Nouvelles du monde

Un étudiant en médecine soupçonné d’avoir abattu trois personnes à Rotterdam avait des antécédents de comportement psychotique, selon les procureurs.

Même si nous enquêtons toujours sur l’affaire de jeudi attaque meurtrièreles autorités ont confirmé qu’elles avaient préalablement averti le Centre médical universitaire Erasmus (EMC) de son comportement inquiétant.

Et le président de l’EMC, Stefan Sleijfer, a déclaré que cela avait été pris au sérieux et que le suspect s’était vu refuser une licence de médecin à moins qu’il ne subisse une évaluation psychologique et qu’il ne soit déclaré apte à exercer la médecine.

M. Sleijfer, qui était doyen de la faculté de médecine et des sciences de la santé, a déclaré que les tirs étaient probablement liés à cet examen en cours.

L’homme de 32 ans s’appelle Fouad L, et son nom de famille n’est pas publiable en vertu des lois néerlandaises sur la protection de la vie privée.

Il doit comparaître devant un juge le 3 octobre, a indiqué le parquet.

Il est soupçonné d’avoir tué une femme de 39 ans qui vivait à proximité de son domicile et sa fille de 14 ans, ainsi qu’un médecin de 43 ans qui enseignait à l’EMC, où l’agresseur présumé était étudiant.

Le suspect aurait également déclenché des incendies aux deux endroits.

Il a été arrêté peu de temps après par des policiers lourdement armés sous l’héliport de l’hôpital universitaire.

Image:

La fusillade meurtrière a choqué les Pays-Bas





Une lettre a été publiée, précédemment envoyée par les procureurs à l’EMC, décrivant le suspect comme présentant un « comportement psychotique ».

Il détaille également ses problèmes d’alcool ainsi que les plaintes de voisins concernant le traitement qu’il inflige aux animaux pour lesquels il a été reconnu coupable de maltraitance.

La lettre indiquait : « Je présume que les informations ci-dessus contribueront à la décision quant à savoir si la personne concernée doit être éligible à un diplôme de médecin généraliste. »

Trois morts dans la fusillade de Rotterdam



Commentant la correspondance, M. Sleijfer a déclaré : « Ce qui s’est passé, c’est que nous avions reçu des signaux préalables de la police et ils nous demandaient si cette personne était apte et apte à devenir médecin. Et c’était un signal que nous prenions très au sérieux. .

« Par la suite, l’étudiant a été évalué pour savoir si, d’un point de vue mental, il était suffisamment apte à devenir médecin. Et c’était un processus en cours.

« Il y a donc probablement un lien entre cela et la raison pour laquelle il a commis cette chose horrible. »

Le chef de la police Fred Westerbeke a déclaré : « Nous considérons son acte comme une action ciblée.

« Mais nous devons enquêter sur le comment et le pourquoi. »

Le déchaînement, qui a provoqué des scènes de panique à l’hôpital avec des étudiants en fuite et des patients évacués du bâtiment dans des lits, a provoqué un choc dans les Pays-Bas où les fusillades sont rares.

Les médias ont rapporté que la plus jeune victime avait une sœur jumelle qui a survécu indemne, tandis que le médecin décédé laisse dans le deuil une femme et un enfant.