Le suspect de la fusillade de Monterey Park, 72 ans, retrouvé mort d’une blessure auto-infligée, selon la police

Le suspect dans une fusillade de masse mortelle dans un studio de danse du sud de la Californie samedi soir est décédé des suites d’une blessure par balle auto-infligée dimanche matin.

Le mobile de l’attaque, qui a fait 10 morts et au moins 10 blessés, fait toujours l’objet d’une enquête, ont indiqué les forces de l’ordre lors d’un point de presse dimanche soir.

Les autorités ont identifié le tireur comme étant Huu Can Tran, un homme asiatique de 72 ans.

Le tournage a eu lieu à l’extérieur de Los Angeles à Monterey Park, en Californie, un communauté asiatique majoritairement américaine une fois surnommé le “premier quartier chinois de banlieue”. Les autorités ont déclaré qu’après avoir ouvert le feu dans un studio de danse, le tireur semblait avoir ciblé une deuxième salle de danse à proximité d’Alhambra, en Californie, une autre ville à majorité américaine d’origine asiatique, où il s’est enfui après que deux personnes aient pu lui retirer son arme.

Lors de la conférence de presse de dimanche, le shérif Robert Luna et les politiciens locaux ont salué l’héroïsme des deux membres de la communauté qui ont emporté l’arme du suspect lors de cette deuxième scène, empêchant peut-être une autre tragédie. “Cela aurait pu être bien pire”, a déclaré Luna.

Judy Chu, la députée américaine qui représente Monterey Park, a déclaré aux membres de la communauté “vous n’êtes plus en danger”, mais a déclaré que la raison pour laquelle deux studios de danse communautaires étaient ciblés restait floue.

“Quel était le motif de cette fusillade ?” Chu a demandé. «Était-il un agresseur de violence domestique? Comment a-t-il obtenu ces armes ? Était-ce par voie légale ou non ? Il faudra répondre à ces questions à l’avenir. »

Deux armes ont été officiellement identifiées jusqu’à présent, dont une arme de poing avec un chargeur de munitions de grande capacité, qui permet à un tireur de tirer plus de coups sans s’arrêter pour recharger. L’arme récupérée à l’emplacement de l’Alhambra a été décrite comme un pistolet d’assaut semi-automatique alimenté par un chargeur avec un chargeur de grande capacité attaché, une arme qui pourrait être illégale en Californie, a déclaré Luna.

Une autre arme à feu, trouvée dans la camionnette blanche où le suspect a été découvert ce matin, était également une arme de poing, a déclaré Luna.

Des véhicules Swat et d’autres voitures des forces de l’ordre ont encerclé la camionnette pendant plusieurs heures dimanche après-midi avant que des agents n’y entrent, une opération que les caméras de la télévision locale ont diffusée en direct.

Les responsables de l’application des lois ont déclaré que cinq hommes et cinq femmes étaient morts au studio de danse et que 10 autres personnes avaient été blessées et transportées vers des hôpitaux locaux.

Les marchands démontent leurs échoppes à la suite de la fusillade. Photographie : Jim Ruymen/UPI/REX/Shutterstock

Les professeurs de danse qui ont donné des cours au Star Ballroom Dance Studio à Monterey Park ont ​​déclaré aux organes de presse que le studio de la salle de bal desservait une clientèle principalement âgée, asiatique-américaine. Le bureau du coroner était “encore en train d’identifier” les victimes qui ont été tuées, a déclaré Luna, mais beaucoup d’entre elles semblaient avoir entre 50 et 60 ans.

L’attaque brutale dans le centre-ville est survenue lors d’une célébration du nouvel an lunaire, un moment marqué par des milliards de personnes dans les communautés asiatiques et de la diaspora asiatique à travers le monde.

La fusillade, la plus meurtrière depuis des mois, est également survenue après des années d’anxiété pour les Américains d’origine asiatique à travers les États-Unis, qui ont été témoins d’une augmentation des incidents signalés de crimes de haine ciblant les Américains d’origine asiatique, alors que des politiciens américains de droite, dont Donald Trump, ont qualifié Covid-19 de “Virus chinois”.

Selon un rapport de Stop AAPI Hate, plus de 11 400 incidents haineux ont été signalés ciblant les Américains d’origine asiatique aux États-Unis entre mars 2020, lorsque les États-Unis ont mis en place pour la première fois les verrouillages de Covid, et mars 2022. La Californie, qui compte le plus grand nombre de résidents américains d’origine asiatique et insulaire du Pacifique aux États-Unis, a également signalé le plus grand nombre d’incidents motivés par la haine.

Une étude distincte du Center for the Study of Hate and Extremism a révélé que les crimes de haine contre les Américains d’origine asiatique ont augmenté de 39% à l’échelle nationale en 2021, par rapport à 2020.

Le maire de Monterey Park, Henry Lo, a qualifié la mort du tireur de «justice», mais a déclaré que le processus de récupération «ne faisait que commencer».

“Notre priorité est de nous assurer que ces victimes, les membres de leur famille, reçoivent l’aide dont elles ont besoin pour guérir et surmonter leur traumatisme”, a déclaré Lo, faisant référence à ce qu’il espère être “un long processus de guérison en tant que communauté”.

Abené Clayton a contribué au reportage