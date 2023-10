Le corps de Robert Card, 40 ans, instructeur d’armes à feu formé par l’armée, soupçonné d’avoir tué 18 personnes à Lewiston, dans le Maine, mercredi, a été retrouvé vendredi soir , a déclaré le commissaire du ministère de la Sécurité publique du Maine, Mike Sauschuck, lors d’une conférence de presse. Selon le responsable, le corps de Card a été découvert près de la rivière Androscoggin, à Lisbon Falls, après une chasse à l’homme intensive de 48 heures. Sauschuck a ajouté que le suspect avait “une blessure par balle apparemment auto-infligée.” L’heure de sa mort n’est pas connue pour le moment et l’enquête se poursuit. Les scènes terrifiantes se sont produites mercredi soir à Lewiston, une ville d’environ 36 000 habitants, lorsque le tireur a attaqué un bowling. Les autorités font état de 18 morts et 13 blessés. La police a publié des photos du suspect, identifié comme étant Robert Card, un instructeur d’armes à feu au centre de formation de la réserve de l’armée américaine qui aurait des antécédents de problèmes mentaux. La ville de Lewiston a été placée en confinement et des recherches massives ont été lancées. Un véhicule qui aurait été utilisé par Card a été retrouvé à Lisbonne, une ville située à environ 13 km au sud-est de Lewiston. Il a également été conseillé aux résidents de s’abriter sur place. En savoir plus

Dernière fusillade de masse aux États-Unis : ce que nous savons jusqu’à présent

Dans la déclaration de la Maison Blanche sur le massacre, le président américain Joe Biden a déclaré : « Une fusillade comme celle-ci rouvre des blessures profondes et douloureuses » pour les Américains qui ont survécu à la violence armée et en ont été traumatisés. Il a noté que “beaucoup trop” Des citoyens américains ont désormais un membre de leur famille tué ou blessé à la suite de violences armées. À la suite de la tragédie, Biden a exhorté le Congrès à adopter une législation interdisant les armes d’assaut et les chargeurs de grande capacité, et à adopter une vérification universelle des antécédents et d’autres restrictions. Selon Gun Violence Archive, une organisation à but non lucratif, au 26 octobre, au moins 35 306 personnes sont mortes des suites de la violence armée aux États-Unis jusqu’à présent cette année. Ce chiffre comprend 1 160 adolescents et 246 enfants.