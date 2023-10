LA chasse à l’homme à grande échelle pour retrouver le suspect derrière la fusillade meurtrière à Lewiston, dans le Maine, qui a fait 18 morts et 13 autres blessés, a pris fin.

Robert Card, 40 ans, a été retrouvé mort par la police plus de 48 heures après avoir prétendument ouvert le feu dans un bowling et un bar à Lewiston, à environ une heure au nord de Portland.

La recherche de Lewiston, Maine, le suspect de la fusillade de masse Robert Card, 40 ans, est terminée Crédit : Facebook

Des images de surveillance ont capturé Robert Card brandissant une arme à feu de type AR-15 alors qu’il faisait irruption dans une piste de bowling. Crédit : EPA

Un membre des médias enregistre une vidéo sur la rampe de mise à l’eau de Pejepscot sur la rivière Androscoggin, près de l’endroit où le véhicule de Card a été retrouvé. Crédit : Getty

La police a retrouvé le véhicule de Card à Lisbonne peu après la fusillade de mercredi soir Crédit : Rex

Le bureau du shérif du comté d’Androscoggin a confirmé que le corps de Card avait été retrouvé.

Card a été retrouvé avec une blessure par balle à la tête à Lisbonne, dans le Maine, près d’un centre de recyclage où il travaillait, a déclaré le sénateur du Maine Angus King au Nouvelles quotidiennes de Bangor.

Le tueur présumé a été retrouvé portant les mêmes vêtements qu’il portait lors du déchaînement de mercredi soir et avait récemment été renvoyé de l’usine de recyclage, selon plusieurs informations.

Les autorités ont retrouvé la voiture de Card à Lisbonne mercredi soir, peu après la fusillade.

Des centaines d’agents chargés de l’application des lois ont travaillé 24 heures sur 24 à la recherche de Card après sa fusillade au bowling Just-In-Time Recreation, anciennement connu sous le nom de Sparetime, et au Schemengees Bar and Grille juste avant 19 heures mercredi.

Armé d’un fusil d’assaut AR-15, Card a abattu sept victimes à l’intérieur du bowling avant de poursuivre le bain de sang à Schemengees, à environ six kilomètres de là.

La police de l’État du Maine a révélé que huit autres personnes avaient été tuées au restaurant.

Le commissaire à la sécurité publique du Maine, Michael Sauschuck, a confirmé vendredi que les enquêteurs avaient découvert une note dans l’une des résidences perquisitionnées, mais ont refusé de préciser ce qu’elle contenait.

Des sources policières ont précédemment déclaré à ABC News que Card avait laissé une note de suicide adressée à son fils chez lui.

Des sources ont également révélé que la sœur de Card avait coopéré avec les autorités au cours de l’enquête et ont affirmé que le suspect recherchait peut-être son ex avant de se lancer dans une fusillade.

Le frère a également déclaré aux enquêteurs que Card avait séjourné dans un établissement de santé mentale pendant l’été après avoir entendu des voix dans sa tête.

Les autorités n’ont pas révélé le motif de la fusillade.

La fusillade s’annonce comme la plus meurtrière de l’histoire du Maine.

CHASSE À L’HOMME À GRANDE ÉCHELLE

Des agents lourdement armés ont fouillé Lewiston et les villes environnantes, suivant plus de 530 indices et pistes et émettant des ordres de confinement sur place couvrant près de 700 miles carrés dans le Maine.

Des agents fédéraux ont perquisitionné jeudi soir une maison de la ville voisine de Bowdoin, d’où est originaire Card, en disant dans un haut-parleur : “Robert Card, vous êtes en état d’arrestation. Nous savons que vous êtes à l’intérieur. Sortez les mains en l’air, nous ne voulons pas que quiconque soit blessé. »

Des hélicoptères et des drones survolaient la maison, et un projecteur a été pointé vers la maison avant qu’une grande majorité des véhicules des forces de l’ordre ne quittent la maison après avoir découvert que Card n’était pas enfermé à l’intérieur.

Des ressources ont été consacrées à la recherche d’une rampe de mise à l’eau près de la rivière Androscoggin, à Lisbon Falls, où la Subaru Outback de Card a été retrouvée quelques heures après la fusillade, a déclaré Sauschuck vendredi.

Les responsables craignaient que la recrue de l’armée américaine n’ait pu s’échapper de la zone à bord d’un bateau de 15 pieds après avoir découvert qu’il possédait un bateau vert.

Les responsables de la police de l’État du Maine ont déployé des équipes de plongée équipées de sonars et de véhicules télécommandés pour fouiller les vastes eaux le long du littoral.

VICTIMES IDENTIFIÉES

Moins de 48 heures après le drame, les familles ont commencé à identifier les victimes de la fusillade de masse.

Les victimes ont été identifiées comme étant Peyton Brewer-Ross, 39 ans ; Ronald G. Morin, 55 ans; Tommy Conrad, 34 ans; Michel Deslauriers II, 51 ans; Bryan MacFarlane, 41 ans ; Arthur Fred Strout, 42 ans ; Joseph “Joey” Walker, 57 ans ; Sceau de Josué, 36 ans ; Tricia Asselin, 53 ans; Maxx Hathaway, 35 ans ; William et Aaron Young, 44 et 14 ans respectivement, Robert “Bob Violette et son épouse Lucy, 76 et 73 ans respectivement ; Jason Adam Walker, 51 ans ; Keith D. Macneir, 64 ans ; William Frank Brackett, 48 ans ; et Stephen M. Vozzella, 45.

Violette, 76 ans, a été la première victime identifiée – un instructeur de bowling de longue date qui, selon les membres de sa famille, est mort courageusement en protégeant des enfants au Just-In-Time Recreation.

Né et élevé à Lewiston, Violette était un quilleur passionné qui pratiquait ce sport la plupart des matins et participait à des ligues, a déclaré sa belle-fille, Cassandra, au Sun Journal.

Violette et Lucy, sa femme depuis près de 50 ans, ont commencé à pratiquer ce sport à la retraite parce que c’était quelque chose qu’ils pouvaient faire ensemble, se souvient Cassandra.

Il est devenu passionné par ce sport et a commencé à diriger une ligue de quilles pour les jeunes au bowling.

“Il ne vous laisserait pas franchir la porte sans lui faire un câlin et un baiser sur la joue”, a déclaré Cassandra. “Il était là pour tout.”

Pour le mécanicien à la retraite de Sears, les mercredis soirs étaient réservés au jeu de quilles pour les jeunes, où il enseignait ce sport aux enfants.

Cassandra a déclaré que Violette avait économisé de l’argent pour acheter des iPad et des iPhone afin d’obtenir de bonnes vidéos des enfants de sa ligue et de les aider à s’améliorer.

“Il aimait ces enfants, tous”, se souvient-elle.

L’épouse de Violette, Lucy, a également été tuée dans l’incident.

Les Violettes laissent dans le deuil leurs trois enfants, Andrew, Tom et John, ainsi que six petits-enfants.

Tricia Asselin, 53 ans, employée à temps partiel chez Just-In-Time Recreation, a été tuée par balle alors qu’elle courait vers le comptoir et composait le 911.

“Ce qu’on m’a dit, c’est que lorsque tout a commencé, elle a couru vers le comptoir et a commencé à appeler le 911, et c’est à ce moment-là qu’on lui a tiré dessus”, a déclaré à CNN le frère d’Asselin, DJ Johnson.

“C’était juste elle. Elle n’allait pas s’enfuir. Elle allait essayer d’aider.”

Son amie Sarah Proulx se souvient d’Asselin comme d’une mère célibataire altruiste, au grand cœur et travailleuse, a-t-elle déclaré en exclusivité au US Sun.

“Elle se serait mise en danger pour aider les autres”, avait déclaré Proulx au US Sun.

Joseph “Joey” Walker, le directeur du Schemengees Bar and Grille, était l’une des huit victimes tuées dans le restaurant.

Leroy, le père de Walker, a déclaré que son fils était mort en essayant d’arrêter le tireur : “Il est mort en héros parce qu’il a ramassé un couteau de boucher, quelque part il a tout ça près du bar, et il a essayé de s’en prendre au tireur pour l’arrêter. lui de tirer sur quelqu’un d’autre.

“Le tireur lui a tiré dessus à deux reprises”, a déclaré Leroy à NBC News.

Une chronologie des mesures que Robert Card aurait prises pendant son règne de terreur à Lewiston

Les 18 victimes ont été nommées vendredi après-midi. Crédit : Département de la sécurité publique du Maine via AP

Des agents des forces de l’ordre lourdement armés ont travaillé 24 heures sur 24 à la recherche de Card Crédit : Dispatch NYC pour The US Sun