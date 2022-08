Le suspect de la fusillade de Jérusalem arrêté – police – RT World News

Le tireur présumé qui a blessé huit personnes près du mur occidental s’est rendu, selon les autorités

Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté un homme armé présumé qui a blessé huit personnes près de l’emblématique mur occidental de Jérusalem, ont annoncé dimanche les autorités. Selon la police, l’homme s’est rendu après une chasse à l’homme à grande échelle.

La police a déclaré avoir confisqué une arme à feu vraisemblablement utilisée lors de l’attaque, qui a eu lieu près du mur Occidental – un lieu de pèlerinage sacré pour le peuple juif. Le suspect a été emmené pour un interrogatoire, a ajouté l’agence.

Dimanche matin, une fusillade juste à l’extérieur de la vieille ville de Jérusalem qui a visé un bus près du tombeau du roi David a blessé au moins huit personnes, dont deux gravement blessées et cinq légèrement. L’une des victimes était une femme enceinte qui a reçu une balle dans l’estomac et, selon les médias locaux, est maintenant dans un état grave. Selon le Jerusalem Post, le bébé est né dans une césarienne d’urgence et est maintenant dans un état grave mais stable.

La police a déclaré que le suspect avait été arrêté dans le cadre d’une opération impliquant des hélicoptères et des forces spéciales.

Le tireur présumé aurait attendu l’arrivée du bus et aurait ouvert le feu au moment de l’embarquement des passagers. Par la suite, il s’est apparemment enfui à pied vers l’un des quartiers voisins.

Daniel Kanievsky, le chauffeur du bus, a déclaré au Times of Israel que la panique a éclaté dans le véhicule, disant qu’il voulait partir en voiture, mais qu’il ne pouvait pas parce que les passagers aidaient une femme en fauteuil roulant à monter dans le bus, et la rampe pour fauteuil roulant bloquait le passage. portes de la fermeture.















Le Premier ministre israélien Yair Lapid a été informé de l’attaque, a indiqué son bureau. “Les forces de sécurité… travaillent pour attraper l’ignoble terroriste et ne s’arrêteront pas tant qu’il ne sera pas arrêté. Que tous ceux qui nous souhaitent du mal sachent qu’ils paieront un prix pour tout mal fait aux civils», a noté Lapid à l’époque, souhaitant un prompt rétablissement à toutes les victimes.

Fawzi Barhoum, porte-parole de l’organisation militariste palestinienne Hamas – qu’Israël a désignée comme groupe terroriste – a décrit l’incident comme «héroïque.” Il a dit que l’attaque était “une réponse naturelle aux crimes quotidiens de l’occupation et des colons sionistes contre notre peuple, notre pays, les principaux sites musulmans et chrétiens.”

La fusillade survient plusieurs jours après qu’Israël a annoncé un cessez-le-feu entre ses forces et le Jihad islamique palestinien (JIP), mettant ainsi fin à “l’opération Breaking Dawn”, qui a vu les deux parties échanger des frappes aériennes et des attaques à la roquette.

L’opération militaire a commencé par une frappe aérienne israélienne à Gaza qui a tué le commandant en chef du JIP Taysir al-Jabari, tandis que d’autres attaques visaient plusieurs membres du JIP. Cette décision a déclenché des représailles du JIP, qui a lancé plusieurs volées de roquettes sur Israël.

Selon le ministère palestinien de la Santé, au moins 44 personnes ont été tuées à Gaza au cours de l’opération – dont 15 enfants – tandis que 360 ​​civils ont été blessés.