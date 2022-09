Le tireur de la fusillade de lundi après-midi a passé plus de deux heures dans un Tim Hortons de Mississauga avant d’assassiner le const. Andrew Hong et les enquêteurs disent maintenant qu’ils pensent qu’il “recherchait un policier”.

Le détail a été publié lors d’une conférence de presse jeudi matin alors que la police a officiellement identifié Sean Petrie, 40 ans, comme le tireur présumé et, pour la première fois, a fourni une chronologie détaillée de la violence.

Les enquêteurs ont déclaré aux journalistes que l’accusé s’était présenté au Tim Hortons sur Argentia Road, près du boulevard Winston Churchill, vers midi. Il a ensuite attendu dans la zone pendant environ deux heures et 15 minutes avant de tirer sur Hong à bout portant et de tenter en vain de retirer son arme à feu délivrée par la police de son étui, ont indiqué les enquêteurs.

Après la fusillade, la police a déclaré que le suspect avait traversé la route vers un parking adjacent où il avait tiré et détourné une autre victime et s’était rendu à Milton, où son saccage s’était poursuivi.

Chronologie de la fusillade mortelle d’un policier de Toronto

Hong était à Mississauga pour donner un cours de moto parrainé par la police de Peel et prenait du café pour ses collègues pendant sa pause déjeuner au moment de la fusillade.

“Les premiers officiers qui ont répondu (à la fusillade) étaient une combinaison de collègues de l’agent Hong qui s’entraînaient avec lui à l’époque, ainsi que d’autres officiers de la police régionale de Peel”, a déclaré le chef de la police de Peel, Nishan Duraiappah, lors de la conférence de presse. .

Le gendarme Andrew Hong, qui a été abattu à Mississauga le 12 septembre 2022, est photographié au Toronto Waterfront Marathon sur cette photo non datée. (Document /Police de Toronto)

L’homme de 48 ans a travaillé pour la police de Toronto au cours des 22 dernières années et laisse dans le deuil sa femme, ses deux adolescents et ses parents.

“À ce stade, je crois que le motif était qu’il était un officier en uniforme et qu’il a été délibérément pris pour cible”, a déclaré le détective de la police de Peel. a déclaré Michael Mavity.

Petrie portait un gilet de chantier jaune au moment de la fusillade, mais la police a déclaré ne pas savoir pourquoi il le portait.

Sean Petrie, 40 ans, vu sur ces photos de surveillance. (Document TPS)

« C’est quelque chose que nous explorons. Pour savoir pourquoi il portait ce gilet. Nous n’avons pas encore identifié de lieu de travail pour lui », a déclaré Mavity.

LA VICTIME DE MILTON NE S’ATTEND PAS À SURVIVRE

Moins d’une heure après la fusillade de Mississauga, la police de Halton a déclaré que le suspect s’était rendu chez MK Auto Body Repairs à Milton et avait tiré sur trois autres personnes.

Le propriétaire du magasin, Shakeel Ashraf, a été déclaré mort sur les lieux. L’homme de 38 ans était marié et père de deux jeunes filles.

Aujourd’hui, la police a déclaré qu’un étudiant en échange international de 28 ans qui travaillait à temps partiel dans le magasin a été blessé dans la fusillade et ne devrait pas vivre.

“Nous ne divulguons pas son nom pour le moment par respect pour sa famille, mais nous prévoyons de le faire à une date et une heure futures”, a déclaré le chef de la police de Halton, Steve Tanner. « La troisième victime, un homme de 43 ans, était également un employé de MK Auto Repairs. Il a reçu une balle dans la jambe et est depuis sorti de l’hôpital et continue de se rétablir à la maison.

Une autre victime qui a été abattue à Mississauga est dans un état stable mais a subi des blessures qui ont changé sa vie, a indiqué la police.

Après la fusillade à Milton, la police a déclaré que Petrie avait fui les lieux mais avait été retrouvé peu de temps après avoir utilisé des «techniques d’enquête» dans un cimetière de Hamilton.

« À ce moment-là, une altercation a eu lieu entre le suspect, Sean Petrie, et des membres des services de police de Hamilton et de Halton. En conséquence, le suspect a été déclaré décédé sur les lieux », a déclaré Tanner.

L’Unité des enquêtes spéciales enquête sur l’incident.

La police a également parlé en détail jeudi de l’alerte provinciale que les résidents ont reçue sur leurs appareils mobiles lundi.

Duraiappah a déclaré que l’alerte avait été émise dès que la police “a pu extrapoler qu’il y avait eu plusieurs incidents”.

Il a également répondu aux plaintes concernant le manque de détails dans l’alerte, mais a déclaré que la police avait inclus autant de détails que possible et que l’alerte “avait atteint son objectif”.

LE SUSPECT A UN CASIER CRIMINEL ÉTENDU

Lors de la conférence de presse d’aujourd’hui, la police a demandé toute information sur ce qui aurait pu motiver le saccage.

Duraiappah a déclaré que Petrie est connu de la police et a un “casier judiciaire chargé”, y compris des condamnations pour voies de fait, vol à main armée, port d’arme dissimulée et possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte chargée.

En mars 2007, Petrie a été placé sur le système national de signalement après avoir été considéré comme un “risque élevé” de récidiver pour une infraction commise en 2005.

La dernière condamnation de Petrie remonte à 2015 pour une infraction pénale au volant, selon la police.

“Je peux également dire que les enquêteurs ont interrogé la famille connue de M. Petrie et ont appris qu’il était séparé d’eux, et selon le membre de la famille à qui ils avaient parlé, pendant une période d’un à plus de cinq ans”, a déclaré Duraiappah.

La police a publié une photo de Petrie ainsi qu’une photo de la Corolla rouge qu’il conduisait lorsqu’il est arrivé chez Tim Hortons, avec la licence ontarienne CXMM 077. Petrie aurait vécu dans cette voiture, selon les enquêteurs.

Une Toyota Corolla rouge appartenant au suspect Sean Petrie. (Document TPS)

La police demande à toute personne ayant des informations sur Petrie, l’incident ou les activités qui y ont conduit de les contacter au 905-453-2121, poste 3205, ou Échec au crime de manière anonyme.

LA COMMUNAUTÉ CONTINUE DE PLEIR

La mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie, a assisté à la conférence de presse et a présenté ses condoléances aux victimes.

“Je suis vraiment navrée que cela se soit produit dans notre ville et que les familles qui ont perdu des êtres chers doivent maintenant trouver une nouvelle voie face à ce chagrin inattendu”, a-t-elle déclaré. « Au cours des derniers jours, nous avons vu notre communauté se rassembler pour pleurer. Nous avons vu que l’amour est plus puissant que la haine et qu’en étant là l’un pour l’autre et en honorant leur vie, nous espérons que chaque jour qui passe devient un peu plus facile.

Le chef Tanner a déclaré que les officiers de toutes les forces de police sont aux prises avec la tragédie et que leurs pensées et leurs prières accompagnent les victimes.

« Il y a un degré de traumatisme pour toutes ces personnes. Il y a aussi le stress supplémentaire d’une enquête de l’unité des enquêtes spéciales. Même si vous n’avez absolument rien fait de mal, le temps supportera cela », a-t-il déclaré.

Des funérailles pour Ashraf ont eu lieu à Mississauga mercredi et un service funèbre pour Hong est actuellement prévu.

À partir de jeudi, des livres de condoléances pour Hong sont disponibles pour le public à signer dans deux postes de police de Toronto.

Un livre se trouve au Traffic Services, situé au 9 Hanna Avenue, du 15 septembre au 20 septembre de 8 h à 20 h.

Un autre livre est disponible au quartier général du service de police de Toronto, situé au 40, rue College, les 15 et 16 septembre de 7 h à 21 h, les 17 et 18 septembre de 9 h à 17 h et les 19 et 20 septembre de 7h à 21h