Le suspect de la fusillade de Colorado Springs aurait émis une alerte à la bombe en 2021

Anderson Lee Aldrich, 22 ans, aurait tué cinq personnes et blessé 25 autres à Colorado Springs samedi soir.

Aldrich a été arrêté l’année dernière pour avoir prétendument proféré une alerte à la bombe contre sa mère.

On ne sait pas quand ni comment il a été libéré de prison.

La police de Colorado Springs devait publier lundi plus de détails sur la fusillade du week-end dans une discothèque LGBTQ qui a tué cinq personnes et en a blessé 25 autres dans ce que les défenseurs des droits soupçonnent d’être un crime de haine.

Les autorités locales ont identifié le suspect comme étant Anderson Lee Aldrich, 22 ans, qui a été arrêté l’année dernière après une confrontation de près de quatre heures avec les adjoints du shérif local pour avoir prétendument proféré une alerte à la bombe contre sa mère.

Plusieurs armes à feu ont été trouvées sur les lieux de la brève mais meurtrière attaque de la discothèque, selon la police, qui a déclaré qu’Aldrich avait utilisé un “long fusil” pour tirer sur ses victimes.

De plus amples détails pourraient également émerger lundi sur les clients du Club Q dans la deuxième plus grande ville du Colorado qui, selon la police, ont précipité le tireur et arrêté l’attaque samedi soir. La police tiendra une conférence de presse à midi, heure locale.

Aldrich était connu des forces de l’ordre avant la fusillade dans la boîte de nuit. Il a été arrêté en juin 2021 après que sa mère a signalé aux autorités qu’il avait menacé de faire exploser une bombe et de la blesser avec plusieurs armes, selon un communiqué de presse du bureau du shérif du comté d’El Paso, où se trouve Colorado Springs.

Les adjoints du shérif ont évacué environ 10 maisons voisines jusqu’à ce qu’Aldrich se rende finalement. Ils n’ont trouvé aucun explosif, mais Aldrich a été incarcéré à la prison du comté pour deux chefs d’accusation de “crime menaçant” et trois chefs d'”enlèvement au premier degré”, selon le communiqué de presse.

On ignore quand et comment il a été libéré. Leslie Bowman, 41 ans, gestionnaire de compte à Colorado Springs qui a loué la chambre où vivait la mère d’Aldrich au moment de l’incident de l’alerte à la bombe de 2021, a déclaré que ces accusations contre Aldrich n’avaient pas été poursuivies.

Bowman a décrit Aldrich comme un homme costaud, mesurant plus de six pieds, qui souriait rarement et avait un air imposant.

“Quand j’ai entendu que c’était lui qui avait tiré, j’ai été surprise mais pas surprise en même temps – juste en sachant ce qu’il avait fait auparavant”, a-t-elle déclaré à Reuters lors d’un entretien téléphonique lundi.

La police a déclaré qu’au moins deux personnes du Club Q avaient maîtrisé le tireur peu de temps après son irruption juste avant minuit samedi, empêchant un nouveau carnage, mais ne les ont pas identifiées ni précisées si elles avaient été abattues ou blessées.

L’un des clients a attrapé une arme de poing du tireur et l’a fouetté avec un pistolet, et était toujours au-dessus du suspect, le clouant au sol, lorsque la police est arrivée, a déclaré le maire de Colorado Springs, John Suthers, au New York Times.

“C’était quelque chose. C’est arrivé assez rapidement. Cet individu était totalement invalide à 12h02. Cela avait beaucoup à voir avec l’intervention de ces clients”, a déclaré Suthers au Times.

Suthers a également déclaré que la fusillade “avait toutes les apparences d’un crime de haine”.

Alors que le président américain Joe Biden a reconnu qu’aucun motif n’avait été établi, il a noté dans un communiqué que les personnes LGBTQ ont été “soumises à d’horribles violences haineuses ces dernières années”.

La fusillade rappelait le massacre du club Pulse en 2016 lorsqu’un homme armé a tué 49 personnes dans la discothèque gay d’Orlando, en Floride, avant d’être abattu par la police.

Le procureur général du Colorado, Phil Weiser, dans une interview sur CNN lundi, a noté que la fusillade avait eu lieu le jour du souvenir des transgenres et a déclaré qu’il espérait qu’Aldrich donnerait des réponses aux enquêteurs.

“Il a été pris vivant et il y aura une enquête approfondie, et les autorités chargées de l’application des lois vont travailler pour s’assurer que justice soit rendue pour honorer les victimes”, a déclaré Weiser.

Le Club Q, un lieu de longue date dans un modeste centre commercial linéaire, a été décrit par beaucoup comme un refuge sûr pour la communauté LGBTQ.

L’une des victimes a été identifiée comme étant Daniel Aston, 28 ans, un homme transgenre et barman du club qui a également joué dans des spectacles en tant que danseur, selon une interview de la radio publique du Colorado avec sa mère, Sabrina Aston.

“Il était le plus heureux qu’il ait jamais été”, a déclaré Sabrina Aston. “Il s’épanouissait et s’amusait et avait des amis. C’est tout simplement incroyable. Il avait tellement plus de vie à nous donner et à tous, à ses amis et à lui-même.”

L’anxiété au sein de nombreuses communautés LGBTQ aux États-Unis a augmenté dans un climat politique qui divise et après une série de menaces et d’incidents violents ciblant les personnes et les événements LGBTQ ces derniers mois.

“Le mélange toxique de sectarisme américain et d’accès absurdement facile aux armes à feu signifie que de tels événements ne sont que trop courants”, a déclaré Kevin Jennings, directeur général de Lambda Legal, un groupe de défense des droits des homosexuels.

Le Colorado a une sombre histoire de violence de masse, y compris la fusillade de 1999 à Columbine High School, un saccage en 2012 dans une salle de cinéma dans une banlieue de Denver et une attaque dans un supermarché qui a tué 10 personnes l’année dernière.

Colorado Springs a subi une fusillade en masse en 2015 lorsqu’un homme armé anti-avortement a tué trois personnes et en a blessé neuf dans un établissement de Planned Parenthood.