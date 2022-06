Le suspect de la fusillade de Buffalo, Payton Gendron, fait face à des accusations fédérales de crime haineux

Les accusations portées contre le suspect blanc ont été portées alors que le procureur général Merrick Garland visitait le site du massacre et rencontrait les familles des victimes.

« Personne dans ce pays ne devrait avoir à vivre dans la peur d’aller travailler ou de faire ses courses dans une épicerie et d’être attaqué par quelqu’un qui le déteste à cause de la couleur de sa peau », a déclaré Garland après avoir rencontré des membres de sa famille.

Une plainte pénale déposée par les procureurs du bureau du procureur américain pour le district ouest de New York a déclaré que « le motif de Gendron pour la fusillade de masse était d’empêcher les Noirs de remplacer les Blancs et d’éliminer la race blanche, et d’inspirer les autres à commettre des actes similaires ». attaques. » La plainte détaillait les plans détaillés que Gendron aurait élaborés pour l’agression.

Gendron est accusé d’avoir tiré sur 13 personnes, âgées de 20 à 86 ans, au Tops Friendly Market le 14 mai. Onze étaient noirs et deux blancs, a déclaré la police de Buffalo.

Le suspect de 18 ans est inculpé de 10 chefs de crime haineux ayant entraîné la mort, de trois chefs de crime haineux impliquant des lésions corporelles, de 10 chefs d’utilisation d’une arme à feu pour commettre un meurtre pendant et en relation avec un crime violent, et de trois chefs d’utilisation et de décharge d’une arme à feu lors d’un crime violent, selon une plainte pénale.

Les trois derniers chefs d’accusation sont passibles de la peine de mort.

Garland, qui a suspendu temporairement les exécutions fédérales pendant que le département examine les politiques et les procédures, devrait prendre une décision sur l’opportunité de demander la peine de mort.

Lorsqu’on lui a demandé si les procureurs fédéraux demanderaient la peine de mort dans cette affaire, Garland a déclaré: « Le ministère de la Justice a une série de procédures qu’il suit … Les familles et les survivants seraient consultés. »

CNN a contacté les avocats de Gendron pour commentaires.

Garland, la procureure générale associée Vanita Gupta et la procureure générale adjointe pour les droits civils Kristen Clarke ont visité le mémorial adjacent au supermarché pendant environ 10 minutes mercredi. Garland a déposé 10 roses sur le site, une représentant chaque personne tuée.

« Dans les jours et les semaines qui ont suivi l’attaque, nous avons tous été témoins de la force des liens de cette communauté, de sa résilience et de son amour », a déclaré Garland aux journalistes. « Je suis honoré d’avoir ressenti cela de première main lors de mes discussions avec les familles. Les actes de violence alimentés par la haine terrorisent non seulement les individus qui sont attaqués, mais des communautés entières. La haine apporte une dévastation immédiate et inflige une peur durable. »

Un homme armé a planifié une attaque pendant des années, selon une plainte

Lors d’une perquisition au domicile du tireur, les autorités fédérales ont trouvé un ordinateur portable avec un document contenant un plan détaillé de l’attaque qu’il aurait planifiée pendant des années. Le document indique qu’il « est devenu sérieux » à propos de l’agression en janvier, selon la plainte.

Dans le document, Gendron se serait qualifié d’homme blanc « cherchant à protéger et à servir ma communauté, mon peuple, ma culture et ma race » et a déclaré qu’il n’avait jamais reçu de diagnostic de handicap ou de trouble mental. Il aurait déclaré que son objectif était de tuer « autant de Noirs que possible » et « d’éviter de mourir ».

Dans une note manuscrite trouvée par des agents dans sa chambre, Gendron s’est excusé auprès de sa famille pour avoir commis « cette attaque » et a déclaré qu’il l’avait fait parce qu’il se souciait « de l’avenir de la race blanche », selon la plainte. Les agents ont également trouvé un reçu dans sa chambre pour une barre chocolatée achetée chez Tops le 8 mars, ainsi que des croquis apparents de l’aménagement du magasin.

Les autorités pensent qu’il s’est rendu plusieurs fois dans le magasin, y compris la veille de l’attaque et encore deux heures et demie avant qu’il ne commence à tirer. La plainte a déclaré qu’il « avait compté le nombre de Noirs présents à l’intérieur et à l’extérieur du magasin ».

Quelques heures avant la fusillade, selon la plainte, Gendron au magasin « a observé une » bonne quantité de personnes âgées et jeunes « noires ».

Pendant le déchaînement, Gendron a visé un Bushmaster XM-15 fusil à un employé blanc du supermarché qui avait déjà reçu une balle dans la jambe, selon la plainte. Au lieu de lui tirer dessus, Gendron a dit « désolé » à cette victime « avant de parcourir le reste du magasin à la recherche de plus de Noirs à tirer et à tuer », selon la plainte.

La plainte décrit comment plusieurs clients et employés « se sont réfugiés dans une réserve, une salle de conférence, un congélateur et une glacière pour produits laitiers » tandis que d’autres se sont enfuis par une porte arrière.

Le tireur a tiré environ 60 coups de feu lors de l’attaque, selon la plainte.

Le 1er juin, un grand jury de New York a rendu un acte d’accusation de 25 chefs d’accusation contre Gendron. Il fait face à 10 chefs de meurtre au premier degré, 10 chefs de meurtre au deuxième degré en tant que crime haineux et trois chefs de tentative de meurtre en tant que crime haineux, selon des documents judiciaires. Gendron fait également face à une accusation de terrorisme domestique et à une accusation d’armes, selon des documents judiciaires. Il a plaidé non coupable à l’acte d’accusation.

Le suspect est arrivé au supermarché dans l’après-midi du 14 mai lourdement armé et portant un équipement tactique – y compris un casque tactique ainsi qu’une armure plaquée, a indiqué la police. Il avait également une caméra qui diffusait en direct ses actions.

À l’aide d’une arme d’assaut, le tireur a abattu quatre personnes à l’extérieur de l’épicerie, dont trois mortellement, ont indiqué les autorités.

Lorsqu’il est entré dans le magasin, il a échangé des coups de feu avec un agent de sécurité armé, qui, selon les autorités, était un officier de police à la retraite de Buffalo. L’agent de sécurité est décédé des suites de ses blessures. Le suspect a tiré sur huit autres personnes dans le magasin, dont six sont mortes.

La plainte a déclaré que le fusil utilisé lors de l’agression portait des écrits, y compris des insultes raciales et la phrase « Le grand remplacement ».

Gendron a écrit qu’il avait sélectionné le code postal de Buffalo avec le pourcentage le plus élevé de Noirs le plus proche de chez lui – et un magasin avec un grand nombre de Noirs, selon la plainte.