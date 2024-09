Le suspect de la fusillade dans une école de Géorgie fait sa première comparution devant le tribunal

L’adolescent de 14 ans est accusé d’avoir tué deux camarades de classe et deux enseignants à son école. Lycée de Géorgie a fait sa première comparution devant le tribunal vendredi – et son père, qui a été arrêté jeudi soir, devrait comparaître peu de temps après.

Colt Gray s’est présenté en personne, vêtu d’une tenue de prison verte et les mains et les chevilles attachées à la taille, à l’audience au tribunal du comté de Barrow, alors qu’il avait prévu d’y assister par liaison vidéo. Il est venu du centre de détention pour mineurs dans lequel il est détenu. Il y est détenu en tant que mineur, même s’il est censé être jugé comme un adulte.

Le suspect a été inculpé de quatre chefs d’accusation de meurtre après avoir été arrêté mercredi après une fusillade au lycée Apalachee à Winder, près d’Atlanta. Quatre personnes ont été tuées par balles : les élèves Mason Schermerhorn et Christian Angulo, tous deux âgés de 14 ans, et les professeurs de mathématiques Richard Aspinwall, 39 ans, et Cristina Irimie, 53 ans.

Neuf autres personnes ont été blessées, dont sept auraient été blessées par balle.

Le jeune Gray n’a pas plaidé coupable vendredi, mais a répondu oui lorsque le juge lui a demandé s’il savait lire et écrire, et il était accompagné d’un avocat.

Le juge, Currie Mingledorff, a d’abord dit au jeune de 14 ans qu’il risquait la peine de mort, puis l’a ensuite ramené devant le tribunal pour lui dire que, comme il avait moins de 18 ans, il ne risquait pas la peine de mort, mais qu’il risquait la peine maximale de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, s’il était reconnu coupable.

L’adolescent était assis à environ 10 pieds devant un banc public rempli de 18 parents et autres proches des quatre victimes qui ont été tuées.

Parmi les proches se trouvaient les parents de Mason Schermerhorn, l’un des deux élèves de 14 ans tués dans la tuerie. La mère du garçon tenait sur ses genoux une peluche Mickey Mouse – son fils attendait avec impatience un vacances à venir à Walt Disney World. On pouvait voir des proches essuyer leurs larmes et essayer de se réconforter les uns les autres.

Le père de l’adolescent, Colin Gray, 54 ans, a été amené au tribunal également menotté environ une heure après son fils, vêtu d’une blouse de prison grise et blanche.

Il se balançait d’avant en arrière et on pouvait l’entendre pleurer pendant qu’on lui lisait ses droits et qu’on lui annonçait qu’il risquait un total de 180 ans d’emprisonnement pour deux chefs d’accusation de meurtre au deuxième degré, quatre chefs d’accusation d’homicide involontaire et huit chefs d’accusation de cruauté envers les enfants.

Jeudi soir, CNN a rapporté Colin Gray a déclaré aux enquêteurs cette semaine qu’il avait offert le fusil de type AR-15 à son fils en décembre dernier comme cadeau de Noël, après l’avoir acheté dans un magasin d’armes local. Cela aurait eu lieu sept mois après que le FBI ait interrogé le père et le fils en mai 2023 après avoir été informé de menaces de fusillade dans une école publiées sur la plateforme de médias sociaux de jeu Discord.

L’enquête a finalement été close, les enquêteurs n’ayant pas été en mesure de prouver les menaces.

Le père et le fils devraient comparaître devant le tribunal le 4 décembre.