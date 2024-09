Le suspect de la fusillade dans une école de Géorgie était troublé par une famille brisée et des moqueries à l’école, a déclaré son père

Ils n’étaient que tous les deux, l’adolescent et son père, depuis qu’une expulsion un an plus tôt s’était soldée par la séparation des parents du garçon, qui avait fracturé toute la famille.

C’est ce qu’a déclaré Colin Gray à un enquêteur du shérif de Géorgie qui est venu frapper à sa porte en mai 2023 pour lui demander si une menace en ligne de commettre une fusillade dans une école avait été publiée par son fils, Colt.

« Je ne sais rien de ce qu’il a pu dire (une insulte) comme ça », a déclaré Gray à l’enquêteur du shérif du comté de Jackson, Daniel Miller, selon une transcription de leur entretien obtenue par l’Associated Press. « Je serais furieux s’il l’avait fait, et toutes les armes auraient disparu. »

Colt, 14 ans, et Colin Gray, 54 ans, sont désormais tous deux accusés dans l’affaire meurtres de deux étudiants et de deux enseignants Mercredi à Lycée Apalachee dans le comté de Barrow, à l’extérieur d’Atlanta. Neuf autres personnes ont été blessées, dont sept par balle. Les Grays ont comparu vendredi pour le première fois au tribunaloù leurs avocats ont refusé de demander immédiatement une libération sous caution.

L’adolescent est accusé de meurtre et son père est accusé de meurtre au deuxième degré pour avoir fourni à son fils un fusil semi-automatique de type AR 15 utilisé pour tuer des enfants. Les mandats d’arrêt indiquent que l’aîné Gray a agi ainsi en sachant que son fils « représentait une menace pour lui-même et pour les autres ».

Les autorités du comté de Jackson ont mis un terme à leur enquête sur Colt Gray il y a un an, concluant qu’il n’y avait aucune preuve claire permettant de le relier à une menace postée sur Discord, un réseau social populaire auprès des joueurs de jeux vidéo. Les documents de cette enquête donnent au moins un aperçu restreint d’un garçon qui a eu du mal à accepter la rupture de ses parents et à fréquenter le collège qu’il fréquentait à l’époque, où son père a déclaré que les autres se moquaient fréquemment de lui.

« Il s’énerve et se sent sous pression. Il n’arrive pas à réfléchir correctement », a déclaré Colin Gray à l’enquêteur le 21 mai 2023, se souvenant d’une discussion qu’il avait eue avec le directeur de l’école du garçon.

Le tir et la chasse étaient des passe-temps fréquents pour le père et le fils, a-t-il dit. Gray a expliqué qu’il encourageait le garçon à être plus actif en plein air et à passer moins de temps à jouer à des jeux vidéo sur sa Xbox.

Lorsque Colt Gray a tué un cerf quelques mois plus tôt, son père était rempli de fierté. Il a montré à l’enquêteur une photo sur son téléphone portable, en disant : « Vous le voyez avec du sang sur les joues après avoir tiré sur son premier cerf. »

« C’était tout simplement le plus beau jour de ma vie », a déclaré Colin Gray.

Le rapport de l’enquêteur et la transcription de l’entretien ne mentionnent pas que Gray aurait possédé un fusil d’assaut. Interrogé sur le fait que son fils avait accès à des armes à feu, le père a répondu par l’affirmative.

Mais il a déclaré que les armes n’étaient pas chargées et a insisté sur le fait qu’il avait mis l’accent sur la sécurité lorsqu’il avait appris au garçon à tirer.

« Il connaît la gravité des armes et ce qu’elles peuvent faire », a déclaré Gray, « et comment les utiliser et ne pas les utiliser. »

Une expulsion a bouleversé la famille Grays à l’été 2022.

Le 25 juillet de cette année-là, un shérif adjoint fut dépêché dans la maison de location située dans un cul-de-sac de banlieue où vivaient Colin Gray, sa femme Colt et les deux jeunes frères et sœurs du garçon. Une équipe de déménageurs empilait leurs affaires dans la cour.

Le shérif adjoint du comté de Jackson a déclaré dans un rapport que les déménageurs avaient trouvé des armes à feu et des arcs de chasse dans un placard de la chambre principale. Ils ont confié les armes et les munitions au shérif adjoint pour qu’il les garde en sécurité, plutôt que de les laisser dehors avec les autres biens de la famille.

Le shérif adjoint a écrit qu’il avait laissé des copies des formulaires de réception des armes sur la porte d’entrée afin que Gray puisse les récupérer plus tard au bureau du shérif.

Le motif de l’expulsion n’est pas mentionné dans le rapport. Colin Gray a déclaré à l’enquêteur en 2023 qu’il avait payé son loyer.

C’est à la suite de l’expulsion, dit-il, que sa femme l’a quitté, emmenant avec elle ses deux plus jeunes frères et sœurs.

Colt Gray « a eu du mal au début avec la séparation et tout le reste », a déclaré le père, qui travaillait dans le bâtiment.

« Je suis le seul fournisseur de services, je m’occupe des immeubles de grande hauteur du centre-ville », a-t-il déclaré à l’enquêteur. Deux jours plus tard, il a eu une autre entrevue avec Colin Gray alors qu’il était au travail. Il a déclaré par téléphone : « Je suis suspendu au sommet d’un immeuble. … J’ai une grosse grue qui est en marche, donc c’est un peu bruyant ici. »

Le collège avait également été une période difficile pour Colt Gray. Il venait de terminer sa septième année lorsque Miller a interviewé le père et le fils.

Colin Gray a déclaré que le garçon n’avait que quelques amis et qu’il était souvent victime de harcèlement. Certains élèves « se moquaient de lui jour après jour ».

« Je ne veux pas qu’il se batte contre qui que ce soit, mais ils n’arrêtent pas de le pincer et de le toucher », a déclaré Gray. « Les mots sont une chose, mais quand on commence à le toucher, c’est une toute autre histoire. Et ça a dégénéré au point que la semaine dernière, il n’avait plus rien à faire de ses finales. »

L’enquêteur a également interrogé le garçon, alors âgé de 13 ans, qui était décrit dans un rapport comme étant calme, réservé et tranquille.

Il a nié avoir proféré des menaces et a déclaré que depuis quelques mois, il avait cessé d’utiliser la plateforme Discord, sur laquelle la menace contre l’école avait été postée. Il a ensuite dit à son père que son compte avait été piraté.

« La seule chose que j’ai, c’est TikTok, mais je vais simplement là-bas et je regarde des vidéos », a déclaré l’adolescent.

Un an avant qu’ils ne soient tous deux accusés de la fusillade du lycée, Colin Gray avait insisté auprès de l’enquêteur du shérif sur le fait que son fils n’était pas du genre à menacer de violence.

« Ce n’est pas un solitaire, officier Miller. Ne vous laissez pas tromper », a déclaré le père, ajoutant : « Il veut juste aller à l’école, faire ses propres affaires et il ne veut pas d’ennuis. »

Le journaliste de l’Associated Press, Trenton Daniel, à New York, a contribué à ce reportage.