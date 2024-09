Le suspect de la fusillade dans une école de Géorgie et son père comparaissent devant le tribunal pour faire face à des accusations de meurtre

Le suspect de 14 ans dans l’affaire Fusillade au lycée d’Apalachee en Géorgie L’adolescent a comparu vendredi pour la première fois devant le tribunal après avoir été accusé de quatre chefs d’accusation de meurtre. Son père, qui selon les autorités lui a fourni une arme, a comparu devant le tribunal quelques minutes plus tard pour répondre à des accusations qui incluent le meurtre au deuxième degré.

L’adolescent, Colt Gray, sera poursuivi comme un adulte. Mais il ne sera pas condamné à mort parce qu’il est mineur. Il sera condamné à la réclusion à perpétuité avec ou sans possibilité de libération conditionnelle. Il n’a pas plaidé coupable vendredi. Il est détenu sans caution au centre de détention pour jeunes de la région de Gainesville.

Son père, Colin Gray, 54 ans, a comparu devant le tribunal peu après. Il est accusé de quatre chefs d’homicide involontaire, de deux chefs d’accusation de meurtre au deuxième degré et de huit chefs d’accusation de cruauté envers les enfants. Ces accusations sont passibles d’une peine totale pouvant aller jusqu’à 180 ans de prison.

Le Bureau d’enquête de Géorgie a déclaré jeudi que Colin Gray avait été arrêté pour avoir « sciemment permis » à son fils de posséder une arme. Deux sources policières au courant de l’enquête a déclaré à NBC News Le père aurait offert à son fils adolescent un fusil de type AR-15, après que tous deux eurent été interrogés par les forces de l’ordre en mai 2023 en lien avec des menaces proférées en ligne concernant une fusillade dans une école. L’adolescent était alors inscrit à la Jefferson Middle School, dans le comté de Jackson, a rapporté NBC News, citant des documents d’enquête. Les autorités locales n’ont finalement pas pu le relier à un compte Discord qui avait proféré ces menaces et ne l’ont pas arrêté, selon ces documents.

Les enquêteurs ont déclaré que l’adolescent avait utilisé un «Arme de type plateforme AR » dans la fusillade, bien qu’il ne soit pas certain qu’il s’agisse de la même arme que son père lui avait offerte. L’adolescent s’était montré intéressé par des fusillades de masse antérieures, en particulier la fusillade de l’école de Parkland en 2018, ont déclaré à NBC News deux hauts responsables des forces de l’ordre informés de l’enquête.

Quatre personnes ont été tuées dans la fusillade de mercredi : deux élèves de 14 ans, Christian Angulo et Mason Schermerhorn, et deux enseignants, Richard Aspinwall et Cristina Irimie. Neuf autres personnes ont été blessées et devraient se rétablir, ont indiqué les autorités.

La sœur aînée d’Angulo, Lisette Angulo, a écrit dans un Campagne GoFundMe pour ses frais funéraires qu’il était « un très bon garçon, très gentil et très attentionné ».

Schermerhorn venait tout juste de commencer ses études à l’Apalachee High School, selon Le New York Times. Lui et sa famille attendaient avec impatience un prochain voyage à Walt Disney World, l’un de ses endroits préférés, a déclaré l’amie de sa mère au Times.

Aspinwall, 39 ans, était professeur de mathématiques et entraîneur de football à l’école. L’un de ses élèves a déclaré AUJOURD’HUI qu’il était « un homme vraiment généreux ». Aspinwall avait deux jeunes filles, a rapporté le Times.

Irimie, une immigrante roumaine de 52 ans, avait préparé un gâteau pour célébrer son anniversaire avec ses élèves de mathématiques le jour de son assassinat, a déclaré son amie. a déclaré à CNNElle était active dans la communauté roumaine locale et faisait du bénévolat à l’église.

Le shérif du comté de Barrow, Jud Smith, a déclaré aux journalistes jeudi que le suspect de la fusillade était nouveau dans les écoles du comté de Barrow. Il s’est inscrit il y a deux semaines, a déclaré Smith, et mercredi était son premier jour complet d’école à Apalachee High.

Il s’agit d’une histoire en développement. Revenez régulièrement pour les mises à jour.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com