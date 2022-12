Le suspect de la fusillade dans une boîte de nuit du Colorado, Anderson Lee Aldrich, accusé de meurtre, de crimes haineux et d’agression | Nouvelles américaines

Un suspect accusé d’avoir tué cinq personnes dans une discothèque LGBTQ aux États-Unis a été inculpé de meurtre, de crimes haineux et d’agression.

Anderson Lee Aldrich, 22 ans, est accusé d’avoir pris d’assaut le Club Q à Colorado Springs le 19 novembre lors de la célébration de l’anniversaire d’une drag queen.

Lors d’une audience au tribunal de district d’El Paso aujourd’hui, il s’est assis droit sur une chaise et a semblé alerte.

La police et des témoins ont déclaré qu’un suspect avait fait irruption dans le club avec un fusil et une arme de poing et avait ouvert le feu sans discernement.

Vingt-deux autres personnes ont été blessées par balle ou d’autres blessures.

Deux hommes ayant des antécédents militaires – Richard Fierro, vétéran de la guerre en Irak et en Afghanistan, et Thomas James, maître de 2e classe de la Marine – a maîtrisé le suspect jusqu’à l’arrivée de la police.

M. Fierro a déclaré aux journalistes qu’il avait désarmé le suspect et l’avait fouetté au pistolet pour le soumettre.

Dans sa garde à vue, Aldrich a bleus au visage et au cou.

Image:

Anderson Lee Aldrich s’est effondré sur une chaise lors d’une brève apparition vidéo de prison le mois dernier. Photo : AP



S’il est reconnu coupable de meurtre au premier degré, Aldrich risque une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Si son cas reste au niveau de l’État, il ne sera pas passible de la peine de mort car le Colorado n’a plus cela dans son livre de lois.

Cependant, il pourrait toujours être condamné à mort par un tribunal fédéral si les procureurs décidaient de l’inculper de crimes en vertu du code américain.