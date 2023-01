Le suspect de la fusillade dans le nord de la Californie qui a tué 7 personnes était un employé de l’un des sites

Un ouvrier agricole a tué sept personnes dans la ferme où il travaillait et dans une autre entreprise du nord de la Californie, plongeant à nouveau l’État dans le deuil à la suite de son troisième massacre en huit jours.

Les agents ont arrêté un suspect dans la fusillade de lundi, Chunli Zhao, 67 ans, après l’avoir trouvé dans sa voiture sur le parking d’un poste du shérif, a déclaré la shérif du comté de San Mateo, Christina Corpus.

Sept personnes ont été retrouvées mortes et une huitième blessée dans une ferme et à un autre endroit à plusieurs kilomètres de là, a indiqué le bureau du shérif. Les responsables ont soupçonné que le tireur travaillait dans l’une des installations et que les victimes étaient également des travailleurs, a déclaré Corpus. Ils n’ont pas déterminé le motif de la fusillade.

Le shérif du comté de San Mateo, Christina Corpus, a confirmé mardi que Zhao était un employé de Mountain Mushroom Farm. Elle dit que le seul lien connu entre le tireur et ses victimes est qu'”ils étaient peut-être des collègues”.

Certaines victimes étaient des travailleurs migrants

Le bureau du shérif a déclaré que sept des victimes étaient des hommes et une était une femme. Certains étaient asiatiques et d’autres étaient hispaniques, et certains étaient des travailleurs migrants.

Des images de télévision aérienne lundi ont montré des policiers recueillant des preuves dans une ferme avec des dizaines de serres, qui semblait être l’endroit où la police a trouvé quatre morts. Mardi matin, la police a continué de bloquer l’emplacement.

La Californie était encore sous le choc mardi d’une attaque contre une célébration du Nouvel An lunaire à Monterey Park, en Californie, qui a tué 11 personnes et jeté une ombre sur une fête importante pour de nombreuses communautés asiatiques américaines. Les autorités cherchent toujours un motif pour la fusillade de samedi.

“Pour la deuxième fois ces derniers jours, les communautés californiennes pleurent la perte d’êtres chers dans un acte insensé de violence armée”, a déclaré le président Joe Biden mardi matin. “Même si nous attendons de plus amples détails sur ces fusillades, nous savons que le fléau de la violence armée à travers l’Amérique nécessite une action plus forte.”

Un suspect est arrêté lundi après une fusillade à deux endroits dans la ville côtière de Half Moon Bay, dans le nord de la Californie. (KGO/Reuters)

Et le 16 janvier, une mère adolescente et son bébé faisaient partie des six personnes tuées dans une fusillade dans une maison de la vallée centrale de Californie. Les responsables discutant de l’enquête ont mentionné un possible lien de gang avec les meurtres.

La nouvelle année a apporté six massacres aux États-Unis en moins de trois semaines, représentant 39 décès. Trois se sont produits en Californie depuis le 16 janvier, selon une base de données compilée par l’Associated Press, USA Today et Northeastern University. La base de données suit tous les meurtres de masse – définis comme quatre morts sans compter le délinquant – commis aux États-Unis depuis 2006.

Des enfants ont peut-être été témoins de coups de feu

La dernière fusillade a eu lieu à la périphérie de Half Moon Bay, une ville située à environ 48 kilomètres au sud de San Francisco.

Le vice-maire de Half Moon Bay, Joaquin Jimenez, a déclaré que les victimes comprenaient des ouvriers agricoles chinois et latinos. Certains travailleurs vivaient dans l’une des installations et des enfants ont peut-être été témoins de la fusillade, a-t-elle déclaré.

Corpus a déclaré qu’il n’était pas immédiatement clair comment les deux sites étaient connectés.

Le bureau du shérif a d’abord reçu des informations faisant état d’une fusillade dans l’après-midi et a trouvé quatre personnes mortes et une cinquième blessée lors de la première scène. Les officiers ont ensuite trouvé trois autres personnes tuées par balle à proximité, a déclaré le capitaine Eamonn Allen dans un communiqué de presse.

Environ deux heures plus tard, l’adjoint d’un shérif a repéré la voiture de Zhao garée devant la sous-station d’un shérif dans un centre commercial et l’a arrêté.

Une vidéo de l’arrestation montrait trois officiers s’approchant d’une voiture garée avec des armes dégainées. Zhao est sorti de la voiture et les policiers l’ont jeté au sol, lui ont mis les menottes et l’ont emmené. Une arme a été retrouvée dans son véhicule, ont indiqué des responsables. La vidéo a été capturée par Kati McHugh, une résidente de Half Moon Bay qui a été témoin de l’arrestation.

Le département du shérif pense que Zhao a agi seul.

“Incroyablement tragique”

“Nous essayons toujours de comprendre exactement ce qui s’est passé et pourquoi, mais c’est incroyablement, incroyablement tragique”, a déclaré le sénateur Josh Becker, qui représente la région et l’a qualifiée de “communauté agricole très soudée”.

Half Moon Bay est une petite ville côtière aux racines agricoles, qui compte environ 12 000 habitants. Le comté environnant de San Mateo est un mélange de villes côtières et de collines parsemées de fermes, y compris des pépinières florales et arboricoles ainsi que des ranchs. Le comté autorise également la culture du cannabis dans des serres et dans des pépinières dans certaines régions.

Un shérif adjoint du comté de San Mateo se tient sur les lieux de l’une des fusillades à Half Moon Bay. (Susana Bates/AFP/Getty Images)

C’est une communauté majoritairement blanche. Environ un tiers de la population est latino et environ cinq pour cent est asiatique, selon les données du recensement.

“Nous sommes écœurés par la tragédie d’aujourd’hui à Half Moon Bay”, a déclaré le superviseur du comté de San Mateo, Dave Pine. “Nous n’avons même pas eu le temps de pleurer ceux qui ont perdu la vie dans la terrible fusillade de Monterey Park. La violence armée doit cesser.”

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a tweeté qu’il était “à la réunion à l’hôpital avec les victimes d’une fusillade de masse quand je me suis fait emmener pour être informé d’une autre fusillade. Cette fois à Half Moon Bay. Tragédie sur tragédie.”